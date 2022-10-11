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Власти Кубани планируют решить проблемы с долгостроями к концу 2023 года

Власти Кубани планируют решить проблемы с долгостроями к концу 2023 года - РИА Новости, 11.10.2022

Власти Кубани планируют решить проблемы с долгостроями к концу 2023 года

Власти Краснодарского края планируют восстановить права всех обманутых дольщиков региона до конца 2023 года, сообщила администрация Кубани. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T23:02

2022-10-11T23:02

2022-10-11T23:02

краснодарский край

общество

жилье

вениамин кондратьев

краснодарский край

обманутые дольщики в россии

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КРАСНОДАР, 11 окт - РИА Новости. Власти Краснодарского края планируют восстановить права всех обманутых дольщиков региона до конца 2023 года, сообщила администрация Кубани.Уточняется, что речь об этом шла во вторник на совещании по достройке проблемных объектов фондом развития территорий, которое провел губернатор края Вениамин Кондратьев."С начала 2022 года мы восстановили права 6,6 тысячи дольщиков, из дорожной карты исключили 79 объектов. Сегодня в реестре остаются еще 107 долгостроев. По каждому из них есть дорожная карта, которой необходимо строго следовать", - приводятся слова Кондратьева.Губернатор добавил, что несмотря на современные вызовы, власти региона намерены выполнить свои обещания. "К концу 2023 года в краевом реестре не должно остаться ни одного подобного объекта", – пояснил глава края. Уточняется, что до конца года на Кубани планируют восстановить права дольщиков 32 домов, в следующем – еще 75. На каждый из оставшихся объектов есть соответствующие дорожные карты.Как пояснил замгубернатора края Евгений Наумов, основную часть работ проводят с помощью Фонда развития территорий – выплачивают компенсации или достраивают. На сегодняшний день федеральный фонд выплатил около 10 миллиардов рублей 2746 дольщикам.По словам главы регионального фонда защиты прав участников долевого строительства Михаила Варсегова, на сегодняшний день рисков в достройке объектов и предоставления выплат нет. Восстановить права всех обманутых дольщиков планируют до конца 2023 года.

краснодарский край

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общество, жилье, вениамин кондратьев, краснодарский край, обманутые дольщики в россии