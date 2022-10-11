https://ria.ru/20221011/koronavirus-1823023279.html

В Москве за сутки госпитализировали 170 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 170 человек с COVID-19 - РИА Новости, 11.10.2022

В Москве за сутки госпитализировали 170 человек с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 880 случаев COVID-19, 22 человека умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T11:11

2022-10-11T11:11

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 880 случаев COVID-19, 22 человека умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 880, госпитализировано - 170 человек, выздоровело - 2541 человек, 22 человека умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 887 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 213 628 случая коронавируса, выздоровели 3 018 787 человек, умерли 46 301 человек.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19