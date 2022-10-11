https://ria.ru/20221011/koronavirus-1823022444.html

В России за сутки госпитализировали 2506 человек с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 2506 человек с COVID-19 - РИА Новости, 11.10.2022

В России за сутки госпитализировали 2506 человек с COVID-19

Почти 14 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 109 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T11:09

2022-10-11T11:09

2022-10-11T11:10

распространение коронавируса

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Почти 14 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 109 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 2 506 человек, на 246,1% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 78 регионах, снижение - в пяти, ситуация не изменилась - в двух регионах."Выздоровело за сутки 31 509 человек, или на 27,0% больше в сравнении с 10 октября 2022 года. Выявлено 13 970 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 109 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221008/vaktsinatsiya-1822463194.html

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здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19