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В России за сутки госпитализировали 2506 человек с COVID-19 - РИА Новости, 11.10.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20221011/koronavirus-1823022444.html
В России за сутки госпитализировали 2506 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 2506 человек с COVID-19 - РИА Новости, 11.10.2022
В России за сутки госпитализировали 2506 человек с COVID-19
Почти 14 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 109 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T11:09
2022-10-11T11:10
распространение коронавируса
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Почти 14 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 109 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 2 506 человек, на 246,1% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 78 регионах, снижение - в пяти, ситуация не изменилась - в двух регионах."Выздоровело за сутки 31 509 человек, или на 27,0% больше в сравнении с 10 октября 2022 года. Выявлено 13 970 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 109 человек", - говорится в сообщении.
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здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
11:09 11.10.2022 (обновлено: 11:10 11.10.2022)
 
В России за сутки госпитализировали 2506 человек с COVID-19

В России за сутки выявили 13970 новых случаев COVID-19, умерло 109 человек

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкМедицинские работники на территории ФМБА в Химках
Медицинские работники на территории ФМБА в Химках - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинские работники на территории ФМБА в Химках. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Почти 14 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 109 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 2 506 человек, на 246,1% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 78 регионах, снижение - в пяти, ситуация не изменилась - в двух регионах.
"Выздоровело за сутки 31 509 человек, или на 27,0% больше в сравнении с 10 октября 2022 года. Выявлено 13 970 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 109 человек", - говорится в сообщении.
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