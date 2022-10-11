16:39 11.10.2022 (обновлено: 17:07 11.10.2022)
В Херсонской области подавили все попытки контрнаступления ВСУ
Врио губернатора Сальдо: в Херсонской области подавили все попытки контрнаступления ВСУ
Раненый украинский военнослужащий. Архивное фото
ХЕРСОН, 11 окт — РИА Новости. Все попытки контрнаступления украинских войск в Херсонской области провалились, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
"Каждое контрнаступление (ВСУ. — Прим. ред.) они пытаются что-то делать, но они все проваливают и просто теряют людей. Жалко, что они бросают людей в такую бойню, а мы вынуждены отвечать на них", — сказал руководитель области.
Сальдо подчеркнул, что украинских военных остановили на тех же рубежах, с которых они пытались продвинуться в регион.
Накануне глава региона отметил, что никаких угроз для Херсона и области сейчас нет. Как объяснил Сальдо, российские военные перегруппировались и выровняли линию фронта, после чего успешно противостоят любым действиям ВСУ.
По его словам, украинская группировка войск более многочисленная, но техническое превосходство на стороне российской армии. Из-за этого ВСУ несут значительные потери.
Украинские войска в начале октября предприняли контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты в серой зоне. По данным властей региона, их продвижение остановили.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
С 23 по 27 сентября в Херсонской области прошел референдум, на котором 87,05 процента проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября Путин и главы Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР подписали договоры о принятии в состав России новых территорий.