https://ria.ru/20221011/kontrnastuplenie-1823158701.html

В Херсонской области подавили все попытки контрнаступления ВСУ

В Херсонской области подавили все попытки контрнаступления ВСУ - РИА Новости, 11.10.2022

В Херсонской области подавили все попытки контрнаступления ВСУ

Все попытки контрнаступления украинских войск в Херсонской области провалились, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T16:39

2022-10-11T16:39

2022-10-11T17:07

специальная военная операция на украине

в мире

владимир сальдо

херсонская область

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ХЕРСОН, 11 окт — РИА Новости. Все попытки контрнаступления украинских войск в Херсонской области провалились, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.Сальдо подчеркнул, что украинских военных остановили на тех же рубежах, с которых они пытались продвинуться в регион.Накануне глава региона отметил, что никаких угроз для Херсона и области сейчас нет. Как объяснил Сальдо, российские военные перегруппировались и выровняли линию фронта, после чего успешно противостоят любым действиям ВСУ. По его словам, украинская группировка войск более многочисленная, но техническое превосходство на стороне российской армии. Из-за этого ВСУ несут значительные потери.Украинские войска в начале октября предприняли контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты в серой зоне. По данным властей региона, их продвижение остановили.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.С 23 по 27 сентября в Херсонской области прошел референдум, на котором 87,05 процента проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября Путин и главы Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР подписали договоры о принятии в состав России новых территорий.

https://ria.ru/20221010/rosgvardiya-1822832356.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, владимир сальдо, херсонская область