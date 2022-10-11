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В Херсонской области подавили все попытки контрнаступления ВСУ - РИА Новости, 11.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221011/kontrnastuplenie-1823158701.html
В Херсонской области подавили все попытки контрнаступления ВСУ
В Херсонской области подавили все попытки контрнаступления ВСУ - РИА Новости, 11.10.2022
В Херсонской области подавили все попытки контрнаступления ВСУ
Все попытки контрнаступления украинских войск в Херсонской области провалились, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T16:39
2022-10-11T17:07
специальная военная операция на украине
в мире
владимир сальдо
херсонская область
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ХЕРСОН, 11 окт — РИА Новости. Все попытки контрнаступления украинских войск в Херсонской области провалились, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.Сальдо подчеркнул, что украинских военных остановили на тех же рубежах, с которых они пытались продвинуться в регион.Накануне глава региона отметил, что никаких угроз для Херсона и области сейчас нет. Как объяснил Сальдо, российские военные перегруппировались и выровняли линию фронта, после чего успешно противостоят любым действиям ВСУ. По его словам, украинская группировка войск более многочисленная, но техническое превосходство на стороне российской армии. Из-за этого ВСУ несут значительные потери.Украинские войска в начале октября предприняли контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты в серой зоне. По данным властей региона, их продвижение остановили.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.С 23 по 27 сентября в Херсонской области прошел референдум, на котором 87,05 процента проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября Путин и главы Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР подписали договоры о принятии в состав России новых территорий.
https://ria.ru/20221010/rosgvardiya-1822832356.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, владимир сальдо, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Сальдо, Херсонская область
16:39 11.10.2022 (обновлено: 17:07 11.10.2022)
 
В Херсонской области подавили все попытки контрнаступления ВСУ

Врио губернатора Сальдо: в Херсонской области подавили все попытки контрнаступления ВСУ

© AFP 2022 / Yasuyoshi ChibaРаненый украинский военнослужащий
Раненый украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© AFP 2022 / Yasuyoshi Chiba
Раненый украинский военнослужащий. Архивное фото
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ХЕРСОН, 11 окт — РИА Новости. Все попытки контрнаступления украинских войск в Херсонской области провалились, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"Каждое контрнаступление (ВСУ. — Прим. ред.) они пытаются что-то делать, но они все проваливают и просто теряют людей. Жалко, что они бросают людей в такую бойню, а мы вынуждены отвечать на них", — сказал руководитель области.

Сальдо подчеркнул, что украинских военных остановили на тех же рубежах, с которых они пытались продвинуться в регион.
Накануне глава региона отметил, что никаких угроз для Херсона и области сейчас нет. Как объяснил Сальдо, российские военные перегруппировались и выровняли линию фронта, после чего успешно противостоят любым действиям ВСУ.
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По его словам, украинская группировка войск более многочисленная, но техническое превосходство на стороне российской армии. Из-за этого ВСУ несут значительные потери.
Украинские войска в начале октября предприняли контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты в серой зоне. По данным властей региона, их продвижение остановили.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
С 23 по 27 сентября в Херсонской области прошел референдум, на котором 87,05 процента проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября Путин и главы Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР подписали договоры о принятии в состав России новых территорий.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир СальдоХерсонская область
 
 
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