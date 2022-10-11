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Российские военные отразили контратаки ВСУ на Запорожском направлении
Российские военные отразили контратаки ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 11.10.2022
Российские военные отразили контратаки ВСУ на Запорожском направлении
Российские войска за сутки отразили все контратаки украинских сил на Запорожском направлении, сообщило во вторник министерство обороны РФ. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T13:10
2022-10-11T13:10
2022-10-11T13:13
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Российские войска за сутки отразили все контратаки украинских сил на Запорожском направлении, сообщило во вторник министерство обороны РФ."На Запорожском направлении противник проводил контратаки силами трех ротных тактических групп в районах населенных пунктов Никольской, Новомайорское и Степное Донецкой Народной Республики. Все атаки отражены", - говорится в сводке военного ведомства."Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, один танк и три боевые бронированные машины", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире
13:10 11.10.2022 (обновлено: 13:13 11.10.2022)
Российские военные отразили контратаки ВСУ на Запорожском направлении
Минобороны: ВС России отразили контратаки украинских военных на Запорожском направлении