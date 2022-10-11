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Российские военные отразили контратаки ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 11.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221011/kontrataka-1823080237.html
Российские военные отразили контратаки ВСУ на Запорожском направлении
Российские военные отразили контратаки ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 11.10.2022
Российские военные отразили контратаки ВСУ на Запорожском направлении
Российские войска за сутки отразили все контратаки украинских сил на Запорожском направлении, сообщило во вторник министерство обороны РФ. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T13:10
2022-10-11T13:13
специальная военная операция на украине
россия
в мире
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Российские войска за сутки отразили все контратаки украинских сил на Запорожском направлении, сообщило во вторник министерство обороны РФ."На Запорожском направлении противник проводил контратаки силами трех ротных тактических групп в районах населенных пунктов Никольской, Новомайорское и Степное Донецкой Народной Республики. Все атаки отражены", - говорится в сводке военного ведомства."Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, один танк и три боевые бронированные машины", - отмечает МО РФ.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире
13:10 11.10.2022 (обновлено: 13:13 11.10.2022)
 
Российские военные отразили контратаки ВСУ на Запорожском направлении

Минобороны: ВС России отразили контратаки украинских военных на Запорожском направлении

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Российские войска за сутки отразили все контратаки украинских сил на Запорожском направлении, сообщило во вторник министерство обороны РФ.
"На Запорожском направлении противник проводил контратаки силами трех ротных тактических групп в районах населенных пунктов Никольской, Новомайорское и Степное Донецкой Народной Республики. Все атаки отражены", - говорится в сводке военного ведомства.
"Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, один танк и три боевые бронированные машины", - отмечает МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
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