https://ria.ru/20221011/kontrataka-1823080237.html

Российские военные отразили контратаки ВСУ на Запорожском направлении

Российские военные отразили контратаки ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 11.10.2022

Российские военные отразили контратаки ВСУ на Запорожском направлении

Российские войска за сутки отразили все контратаки украинских сил на Запорожском направлении, сообщило во вторник министерство обороны РФ. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T13:10

2022-10-11T13:10

2022-10-11T13:13

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Российские войска за сутки отразили все контратаки украинских сил на Запорожском направлении, сообщило во вторник министерство обороны РФ."На Запорожском направлении противник проводил контратаки силами трех ротных тактических групп в районах населенных пунктов Никольской, Новомайорское и Степное Донецкой Народной Республики. Все атаки отражены", - говорится в сводке военного ведомства."Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, один танк и три боевые бронированные машины", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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