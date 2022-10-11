https://ria.ru/20221011/konservatsiya-1823405201.html

Городские службы приступили к консервации фонтана "Золотой колос" на ВДНХ

Городские службы приступили к консервации фонтана "Золотой колос" на ВДНХ - РИА Новости, 12.10.2022

Городские службы приступили к консервации фонтана "Золотой колос" на ВДНХ

Городские службы приступили к консервации на зиму фонтана "Золотой колос" на ВДНХ, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-11T11:47

2022-10-11T11:47

2022-10-12T15:31

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Городские службы приступили к консервации на зиму фонтана "Золотой колос" на ВДНХ, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы."Приступили к консервации на зиму фонтана "Золотой колос" на ВДНХ. Сначала специалисты ГБУ "Гормост" с помощью аппарата высокого давления промывают нижнюю часть фонтана, декоративные элементы и гранитный постамент. Мозаики из смальты протирают вручную мягкими щетками. Верхушку фонтана очищают промышленные альпинисты. После промывки светильники вокруг фонтана укроют на зиму деревянными коробами", - сказано в сообщении."Золотой колос" – объект культурного наследия и самый необычный фонтан ВДНХ. Сооружение высотой 16 метров расположено в центре Третьего Каменского пруда. Из него бьют 66 струй воды, 30 из них достигают 25 метров в высоту.

https://ria.ru/20221003/fontan-1821988602.html

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Алёна Пава

москва, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы, вднх