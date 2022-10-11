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Городские службы приступили к консервации фонтана "Золотой колос" на ВДНХ - РИА Новости, 12.10.2022
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Городские службы приступили к консервации фонтана "Золотой колос" на ВДНХ
Городские службы приступили к консервации фонтана "Золотой колос" на ВДНХ - РИА Новости, 12.10.2022
Городские службы приступили к консервации фонтана "Золотой колос" на ВДНХ
Городские службы приступили к консервации на зиму фонтана "Золотой колос" на ВДНХ, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-11T11:47
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Городские службы приступили к консервации на зиму фонтана "Золотой колос" на ВДНХ, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы."Приступили к консервации на зиму фонтана "Золотой колос" на ВДНХ. Сначала специалисты ГБУ "Гормост" с помощью аппарата высокого давления промывают нижнюю часть фонтана, декоративные элементы и гранитный постамент. Мозаики из смальты протирают вручную мягкими щетками. Верхушку фонтана очищают промышленные альпинисты. После промывки светильники вокруг фонтана укроют на зиму деревянными коробами", - сказано в сообщении."Золотой колос" – объект культурного наследия и самый необычный фонтан ВДНХ. Сооружение высотой 16 метров расположено в центре Третьего Каменского пруда. Из него бьют 66 струй воды, 30 из них достигают 25 метров в высоту.
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москва, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы, вднх
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы, ВДНХ
11:47 11.10.2022 (обновлено: 15:31 12.10.2022)
 

Городские службы приступили к консервации фонтана "Золотой колос" на ВДНХ

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкКонсервация фонтана "Золотой колос" на ВДНХ
Консервация фонтана Золотой колос на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Городские службы приступили к консервации на зиму фонтана "Золотой колос" на ВДНХ, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"Приступили к консервации на зиму фонтана "Золотой колос" на ВДНХ. Сначала специалисты ГБУ "Гормост" с помощью аппарата высокого давления промывают нижнюю часть фонтана, декоративные элементы и гранитный постамент. Мозаики из смальты протирают вручную мягкими щетками. Верхушку фонтана очищают промышленные альпинисты. После промывки светильники вокруг фонтана укроют на зиму деревянными коробами", - сказано в сообщении.
"Золотой колос" – объект культурного наследия и самый необычный фонтан ВДНХ. Сооружение высотой 16 метров расположено в центре Третьего Каменского пруда. Из него бьют 66 струй воды, 30 из них достигают 25 метров в высоту.
Фонтан Дружба народов на ВДНХ в Москве начали подготавливать к зиме - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября, 15:37Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Фонтан "Дружба народов" на ВДНХ в Москве начали подготавливать к зиме
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство МосквыКомплекс городского хозяйства МосквыВДНХ
 
 
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