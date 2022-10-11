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В Новосибирской области стартуют конкурсы на комплексы ТКО - РИА Новости, 11.10.2022
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В Новосибирской области стартуют конкурсы на комплексы ТКО
В Новосибирской области стартуют конкурсы на комплексы ТКО - РИА Новости, 11.10.2022
В Новосибирской области стартуют конкурсы на комплексы ТКО
Открытые конкурсы на право заключения концессионных соглашений на строительство и эксплуатацию двух мусороперерабатывающих комплексов стартуют в Новосибирской... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T12:21
2022-10-11T12:21
экономика
новосибирская область
жкх
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НОВОСИБИРСК, 11 окт – РИА Новости. Открытые конкурсы на право заключения концессионных соглашений на строительство и эксплуатацию двух мусороперерабатывающих комплексов стартуют в Новосибирской области 13 октября, сообщает во вторник облправительство."Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области 10 октября утверждены конкурсные документации на право заключения концессионных соглашений в отношении создания и эксплуатации двух мусороперерабатывающих комплексов. Прием заявок начинается с 13 октября этого года", – сообщил министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.Он пояснил, что на каждый объект объявлены самостоятельные открытые конкурсы. Это условие было выработано ранее правительством Новосибирской области совместно с депутатами законодательного собрания региона.Министр отметил, что открытые конкурсы позволят привлечь к участию максимальное количество субъектов рынка, в том числе новосибирские предприятия, что будет способствовать развитию конкуренции и отрасли переработки отходов в Новосибирской области. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, конкурсных предложений участников будет осуществляться публично.Срок создания Левобережного комплекса составляет 36 месяцев, срок действия концессионного соглашения 25 лет с момента заключения, общая проектная мощность объекта – 300 тысяч тонн в год, объем инвестиций концессионера определен в размере не более 3,240 миллиарда рублей. В свою очередь правобережный комплекс должен быть построен также за 36 месяцев, срок действия концессионного соглашения по этому объекту аналогичный – 25 лет. Проектная мощность объекта на уровне 330 тысяч тонн в год, объем инвестиций концессионера должен составить 3,480 миллиарда рублей.Денис Архипов подчеркнул, что максимально допустимый объем отходов для захоронения составляет 40%, то есть большая часть поступающих на объекты отходов будет перерабатываться. При этом этот показатель является конкурсным критерием и будет оцениваться конкурсной комиссией с учетом уменьшения этого показателя – чем больше переработки мусора, тем предпочтительнее.
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экономика, новосибирская область, жкх
Экономика, Новосибирская область, ЖКХ
12:21 11.10.2022
 
В Новосибирской области стартуют конкурсы на комплексы ТКО

В Новосибирской области стартуют открытые конкурсы на комплексы ТКО

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкГорода России. Новосибирск
Города России. Новосибирск - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Города России. Новосибирск. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 11 окт – РИА Новости. Открытые конкурсы на право заключения концессионных соглашений на строительство и эксплуатацию двух мусороперерабатывающих комплексов стартуют в Новосибирской области 13 октября, сообщает во вторник облправительство.
"Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области 10 октября утверждены конкурсные документации на право заключения концессионных соглашений в отношении создания и эксплуатации двух мусороперерабатывающих комплексов. Прием заявок начинается с 13 октября этого года", – сообщил министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.
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Он пояснил, что на каждый объект объявлены самостоятельные открытые конкурсы. Это условие было выработано ранее правительством Новосибирской области совместно с депутатами законодательного собрания региона.
Министр отметил, что открытые конкурсы позволят привлечь к участию максимальное количество субъектов рынка, в том числе новосибирские предприятия, что будет способствовать развитию конкуренции и отрасли переработки отходов в Новосибирской области. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, конкурсных предложений участников будет осуществляться публично.
Срок создания Левобережного комплекса составляет 36 месяцев, срок действия концессионного соглашения 25 лет с момента заключения, общая проектная мощность объекта – 300 тысяч тонн в год, объем инвестиций концессионера определен в размере не более 3,240 миллиарда рублей. В свою очередь правобережный комплекс должен быть построен также за 36 месяцев, срок действия концессионного соглашения по этому объекту аналогичный – 25 лет. Проектная мощность объекта на уровне 330 тысяч тонн в год, объем инвестиций концессионера должен составить 3,480 миллиарда рублей.
Денис Архипов подчеркнул, что максимально допустимый объем отходов для захоронения составляет 40%, то есть большая часть поступающих на объекты отходов будет перерабатываться. При этом этот показатель является конкурсным критерием и будет оцениваться конкурсной комиссией с учетом уменьшения этого показателя – чем больше переработки мусора, тем предпочтительнее.
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