https://ria.ru/20221011/kirovsk-1823123803.html
Иркутская область передала книги и оргтехнику для ЛНР
Иркутская область передала книги и оргтехнику для ЛНР - РИА Новости, 11.10.2022
Иркутская область передала книги и оргтехнику для ЛНР
Губернатор Приангарья Игорь Кобзев сообщил, что регион направил в город Кировск ЛНР, над которым взял шефство, книги и оргтехнику для учреждений культуры. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T14:54
2022-10-11T14:54
2022-10-11T14:54
специальная военная операция на украине
игорь кобзев
кировск
иркутская область
луганская народная республика
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ИРКУТСК, 11 окт – РИА Новости. Губернатор Приангарья Игорь Кобзев сообщил, что регион направил в город Кировск ЛНР, над которым взял шефство, книги и оргтехнику для учреждений культуры."Отправили для нужд учреждений культуры книги современных авторов и 740 единиц оргтехники и звукового оборудования. Это компьютеры, микрофоны, многофункциональные устройства (сканеры и принтеры в одном) и многое другое. Груз в Кировск и населенные пункты, которые входят в его подчинение, доставил сотрудник нашего областного министерства культуры", - написал Кобзев в Telegram.Он отметил, что в Кировске музеи, школы искусств и библиотеки продолжали работать даже в самые тяжелые времена, когда город находился под обстрелами. Но в учреждениях культуры образовался ощутимый дефицит книг и оргтехники.Иркутская область взяла шефство над городом Кировск ЛНР в августе текущего года. В рамках подписанного соглашения о сотрудничестве регион уже направил в Кировск коммунальную технику, стройматериалы, более 200 тонн гуманитарной помощи, а летом принял на отдых школьников.
https://ria.ru/20221011/gumpomosch-1822974737.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь кобзев, кировск, иркутская область, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Игорь Кобзев, Кировск, Иркутская область, Луганская Народная Республика
Иркутская область передала книги и оргтехнику для ЛНР
Губернатор Приангарья Кобзев: регион направил подшефному Кировску в ЛНР книги и оргтехнику
ИРКУТСК, 11 окт – РИА Новости.
Губернатор Приангарья Игорь Кобзев сообщил
, что регион направил в город Кировск ЛНР, над которым взял шефство, книги и оргтехнику для учреждений культуры.
"Отправили для нужд учреждений культуры книги современных авторов и 740 единиц оргтехники и звукового оборудования. Это компьютеры, микрофоны, многофункциональные устройства (сканеры и принтеры в одном) и многое другое. Груз в Кировск и населенные пункты, которые входят в его подчинение, доставил сотрудник нашего областного министерства культуры", - написал Кобзев в Telegram.
Он отметил, что в Кировске музеи, школы искусств и библиотеки продолжали работать даже в самые тяжелые времена, когда город находился под обстрелами. Но в учреждениях культуры образовался ощутимый дефицит книг и оргтехники.
Иркутская область взяла шефство над городом Кировск ЛНР в августе текущего года. В рамках подписанного соглашения о сотрудничестве регион уже направил в Кировск коммунальную технику, стройматериалы, более 200 тонн гуманитарной помощи, а летом принял на отдых школьников.