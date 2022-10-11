https://ria.ru/20221011/kirovsk-1823123803.html

Иркутская область передала книги и оргтехнику для ЛНР

Иркутская область передала книги и оргтехнику для ЛНР - РИА Новости, 11.10.2022

Иркутская область передала книги и оргтехнику для ЛНР

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев сообщил, что регион направил в город Кировск ЛНР, над которым взял шефство, книги и оргтехнику для учреждений культуры. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T14:54

2022-10-11T14:54

2022-10-11T14:54

специальная военная операция на украине

игорь кобзев

кировск

иркутская область

луганская народная республика

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ИРКУТСК, 11 окт – РИА Новости. Губернатор Приангарья Игорь Кобзев сообщил, что регион направил в город Кировск ЛНР, над которым взял шефство, книги и оргтехнику для учреждений культуры."Отправили для нужд учреждений культуры книги современных авторов и 740 единиц оргтехники и звукового оборудования. Это компьютеры, микрофоны, многофункциональные устройства (сканеры и принтеры в одном) и многое другое. Груз в Кировск и населенные пункты, которые входят в его подчинение, доставил сотрудник нашего областного министерства культуры", - написал Кобзев в Telegram.Он отметил, что в Кировске музеи, школы искусств и библиотеки продолжали работать даже в самые тяжелые времена, когда город находился под обстрелами. Но в учреждениях культуры образовался ощутимый дефицит книг и оргтехники.Иркутская область взяла шефство над городом Кировск ЛНР в августе текущего года. В рамках подписанного соглашения о сотрудничестве регион уже направил в Кировск коммунальную технику, стройматериалы, более 200 тонн гуманитарной помощи, а летом принял на отдых школьников.

https://ria.ru/20221011/gumpomosch-1822974737.html

кировск

иркутская область

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

игорь кобзев, кировск, иркутская область, луганская народная республика