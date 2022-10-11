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Иркутская область передала книги и оргтехнику для ЛНР - РИА Новости, 11.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221011/kirovsk-1823123803.html
Иркутская область передала книги и оргтехнику для ЛНР
Иркутская область передала книги и оргтехнику для ЛНР - РИА Новости, 11.10.2022
Иркутская область передала книги и оргтехнику для ЛНР
Губернатор Приангарья Игорь Кобзев сообщил, что регион направил в город Кировск ЛНР, над которым взял шефство, книги и оргтехнику для учреждений культуры. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T14:54
2022-10-11T14:54
специальная военная операция на украине
игорь кобзев
кировск
иркутская область
луганская народная республика
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ИРКУТСК, 11 окт – РИА Новости. Губернатор Приангарья Игорь Кобзев сообщил, что регион направил в город Кировск ЛНР, над которым взял шефство, книги и оргтехнику для учреждений культуры."Отправили для нужд учреждений культуры книги современных авторов и 740 единиц оргтехники и звукового оборудования. Это компьютеры, микрофоны, многофункциональные устройства (сканеры и принтеры в одном) и многое другое. Груз в Кировск и населенные пункты, которые входят в его подчинение, доставил сотрудник нашего областного министерства культуры", - написал Кобзев в Telegram.Он отметил, что в Кировске музеи, школы искусств и библиотеки продолжали работать даже в самые тяжелые времена, когда город находился под обстрелами. Но в учреждениях культуры образовался ощутимый дефицит книг и оргтехники.Иркутская область взяла шефство над городом Кировск ЛНР в августе текущего года. В рамках подписанного соглашения о сотрудничестве регион уже направил в Кировск коммунальную технику, стройматериалы, более 200 тонн гуманитарной помощи, а летом принял на отдых школьников.
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кировск
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игорь кобзев, кировск, иркутская область, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Игорь Кобзев, Кировск, Иркутская область, Луганская Народная Республика
14:54 11.10.2022
 
Иркутская область передала книги и оргтехнику для ЛНР

Губернатор Приангарья Кобзев: регион направил подшефному Кировску в ЛНР книги и оргтехнику

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанкНадпись "Своих не бросаем" на вагоне с гуманитарной помощью жителям Донецкой и Луганской народных республик
Надпись Своих не бросаем на вагоне с гуманитарной помощью жителям Донецкой и Луганской народных республик - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Надпись "Своих не бросаем" на вагоне с гуманитарной помощью жителям Донецкой и Луганской народных республик . Архивное фото
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ИРКУТСК, 11 окт – РИА Новости. Губернатор Приангарья Игорь Кобзев сообщил, что регион направил в город Кировск ЛНР, над которым взял шефство, книги и оргтехнику для учреждений культуры.
"Отправили для нужд учреждений культуры книги современных авторов и 740 единиц оргтехники и звукового оборудования. Это компьютеры, микрофоны, многофункциональные устройства (сканеры и принтеры в одном) и многое другое. Груз в Кировск и населенные пункты, которые входят в его подчинение, доставил сотрудник нашего областного министерства культуры", - написал Кобзев в Telegram.
Он отметил, что в Кировске музеи, школы искусств и библиотеки продолжали работать даже в самые тяжелые времена, когда город находился под обстрелами. Но в учреждениях культуры образовался ощутимый дефицит книг и оргтехники.
Иркутская область взяла шефство над городом Кировск ЛНР в августе текущего года. В рамках подписанного соглашения о сотрудничестве регион уже направил в Кировск коммунальную технику, стройматериалы, более 200 тонн гуманитарной помощи, а летом принял на отдых школьников.
Автомобиль НМ ЛНР с гуманитарной помощью в Рубежном - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 00:00
В Херсонскую область прибыло 320 тонн гумпомощи от правительства России
 
Специальная военная операция на УкраинеИгорь КобзевКировскИркутская областьЛуганская Народная Республика
 
 
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