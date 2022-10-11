https://ria.ru/20221011/kholera-1823254521.html

В Сирии число подтвержденных случаев холеры превысило 750

В Сирии число подтвержденных случаев холеры превысило 750 - РИА Новости, 11.10.2022

В Сирии число подтвержденных случаев холеры превысило 750

Число подтвержденных случаев заражения холерой в Сирии превысило 750, умерли 29 человек, сообщил минздрав страны. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T23:23

2022-10-11T23:23

2022-10-11T23:23

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КАИР, 11 окт - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения холерой в Сирии превысило 750, умерли 29 человек, сообщил минздрав страны.По данным минздрава, крупнейшим очагом распространения холеры остается провинция Алеппо, где заболевание подтверждено у 477 человек, за ней следуют Дейр-эз-Зор и Эль-Хасеке, а также Ракка и Латакия. В столице Дамаске зарегистрировано восемь случаев заражения и один скончавшийся от заболевания.Министерство отмечает, что в большинстве случаев смерть пациентов была связана с тем, что они слишком поздно обратились в медицинские учреждения либо страдали от хронических заболеваний.ВОЗ заявила на прошлой неделе, что за последние шесть недель в Сирии было зарегистрировано более 10 тысяч предполагаемых случаев заболевания холерой, 27 стран сообщили о возобновлении вспышки за последние девять месяцев.СМИ ранее сообщали, что в рамках проверок в провинции Алеппо были обнаружены образцы холеры в сточных водах и на заводе по производству кубов льда, который после этого немедленно закрыли. По данным изданий, причиной вспышки мог стать забор воды из реки Евфрат.

https://ria.ru/20221002/kholera-1821041841.html

сирия

алеппо

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, сирия, алеппо, дейр-эз-зор (мухафаза), воз