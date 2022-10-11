https://ria.ru/20221011/kholera-1823254521.html
В Сирии число подтвержденных случаев холеры превысило 750
В Сирии число подтвержденных случаев холеры превысило 750 - РИА Новости, 11.10.2022
В Сирии число подтвержденных случаев холеры превысило 750
Число подтвержденных случаев заражения холерой в Сирии превысило 750, умерли 29 человек, сообщил минздрав страны. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T23:23
2022-10-11T23:23
2022-10-11T23:23
в мире
здоровье - общество
сирия
алеппо
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КАИР, 11 окт - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения холерой в Сирии превысило 750, умерли 29 человек, сообщил минздрав страны.По данным минздрава, крупнейшим очагом распространения холеры остается провинция Алеппо, где заболевание подтверждено у 477 человек, за ней следуют Дейр-эз-Зор и Эль-Хасеке, а также Ракка и Латакия. В столице Дамаске зарегистрировано восемь случаев заражения и один скончавшийся от заболевания.Министерство отмечает, что в большинстве случаев смерть пациентов была связана с тем, что они слишком поздно обратились в медицинские учреждения либо страдали от хронических заболеваний.ВОЗ заявила на прошлой неделе, что за последние шесть недель в Сирии было зарегистрировано более 10 тысяч предполагаемых случаев заболевания холерой, 27 стран сообщили о возобновлении вспышки за последние девять месяцев.СМИ ранее сообщали, что в рамках проверок в провинции Алеппо были обнаружены образцы холеры в сточных водах и на заводе по производству кубов льда, который после этого немедленно закрыли. По данным изданий, причиной вспышки мог стать забор воды из реки Евфрат.
https://ria.ru/20221002/kholera-1821041841.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, сирия, алеппо, дейр-эз-зор (мухафаза), воз
В мире, Здоровье - Общество, Сирия, Алеппо, Дейр-эз-Зор (мухафаза), ВОЗ
В Сирии число подтвержденных случаев холеры превысило 750
Минздрав Сирии: число подтвержденных случаев холеры в стране превысило 750
КАИР, 11 окт - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения холерой в Сирии превысило 750, умерли 29 человек, сообщил минздрав страны.
"Число подтвержденных лабораторными экспресс-тестами случаев холеры возросло до 757. Число случаев летального исхода составило 41. 34 из них - в провинции Алеппо", - говорится в сообщении.
По данным минздрава, крупнейшим очагом распространения холеры остается провинция Алеппо
, где заболевание подтверждено у 477 человек, за ней следуют Дейр-эз-Зор
и Эль-Хасеке, а также Ракка
и Латакия
. В столице Дамаске
зарегистрировано восемь случаев заражения и один скончавшийся от заболевания.
Министерство отмечает, что в большинстве случаев смерть пациентов была связана с тем, что они слишком поздно обратились в медицинские учреждения либо страдали от хронических заболеваний.
ВОЗ
заявила на прошлой неделе, что за последние шесть недель в Сирии было зарегистрировано более 10 тысяч предполагаемых случаев заболевания холерой, 27 стран сообщили о возобновлении вспышки за последние девять месяцев.
СМИ ранее сообщали, что в рамках проверок в провинции Алеппо были обнаружены образцы холеры в сточных водах и на заводе по производству кубов льда, который после этого немедленно закрыли. По данным изданий, причиной вспышки мог стать забор воды из реки Евфрат.