В Донецке открыли территориальное управление казначейства России
В Донецке открыли территориальное управление Федерального казначейства России
© РИА Новости / Перейти в медиабанкЗдание управления Федерального казначейства РФ по Донецкой республике в центре Донецка
Здание управления Федерального казначейства РФ по Донецкой республике в центре Донецка
ДОНЕЦК, 11 окт - РИА Новости. Территориальное управление Федерального казначейства открылось в Донецке, передает во вторник корреспондент РИА Новости.
Территориальный орган открылся в помещении бывшего республиканского казначейства Донецкой Народной Республики.
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Премьер-министр ДНР Виталий Хоценко отметил, что Федеральное казначейство - одна из первых структур, которая открывает управление в Донецке.
"Это означает, что мы все проконтролируем, все деньги, которые приходят", - заверил Хоценко. По словам премьера, в управлении будет работать около тысячи сотрудников.
В свою очередь заместитель руководителя Федерального казначейства Александр Демидов сообщил, что управление открывается одним из первых, так как именно через него пойдет федеральное финансирование для госструктур. "И чем быстрее мы откроемся, тем быстрее пойдет финансирование", - пояснил Демидов.
По его словам, управление в ДНР будет обслуживать представительства около 40 федеральных структур. "Мы создаем сегодня инструменты и счета всем территориальным органам РФ. Это где-то около 40 территориальных органов - это и налоговая служба, и Росреестр, и прокуратура, и весь силовой блок", - сказал Демидов.
Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. В минувшую среду, 5 октября, Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.