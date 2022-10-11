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В Госдуме заявили о восьми тысячах участвующих в спецоперации казаков - РИА Новости, 11.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221011/kazaki-1823121280.html
В Госдуме заявили о восьми тысячах участвующих в спецоперации казаков
В Госдуме заявили о восьми тысячах участвующих в спецоперации казаков - РИА Новости, 11.10.2022
В Госдуме заявили о восьми тысячах участвующих в спецоперации казаков
Почти 8 тысяч казаков принимают участие в специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, сообщил зампредседателя... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T14:49
2022-10-11T14:49
специальная военная операция на украине
общество
кубанское казачье войско
госдума рф
николай долуда
донецкая народная республика
луганская народная республика
запорожская область
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Почти 8 тысяч казаков принимают участие в специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, сообщил зампредседателя комитета ГД по делам национальностей Николай Долуда на пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня". Конференция была посвященная вопросам частичной мобилизации и участию в ней российских казаков."На сегодняшний день на территории Луганской и Донецкой Народных Республик и на территории других регионов находятся и принимают участие в боевых действиях девять самостоятельных организованных войсковых казачьих отрядов общей численностью почти восемь тысяч человек", - подчеркнул он.По данным администрации Краснодарского края, в рамках частичной мобилизации в районные военные комиссариаты в качестве добровольцев пришли почти 560 казаков, в том числе семь атаманов первичных и два атамана районных казачьих обществ. В настоящий момент в зоне проведения специальной военной операции боевые задачи выполняют более 2,2 тысячи представителей Кубанского казачьего войска.Ранее сообщалось, что среди казачьих добровольческих отрядов на территории спецоперации участвуют "Кубань" - выполняет боевые задачи на территории ДНР на Краснолиманском направлении, а также "Первый добровольческий казачий отряд имени Захария Чепеги" - на запорожском направлении, представительство кубанского казачества есть и в ростовском отряде "Дон".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220924/kazaki-1819193052.html
https://ria.ru/20220926/mobilizatsiya-1819588186.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
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херсонская область
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общество, кубанское казачье войско, госдума рф, николай долуда, донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область, херсонская область , россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Кубанское казачье войско, Госдума РФ, Николай Долуда, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область , Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:49 11.10.2022
 
В Госдуме заявили о восьми тысячах участвующих в спецоперации казаков

Депутат Госдумы Долуда заявил, что почти восемь тысяч казаков участвуют в военной операции

© РИА Новости / Александр ГальперинВоеннослужащий армии РФ
Военнослужащий армии РФ - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
Военнослужащий армии РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Почти 8 тысяч казаков принимают участие в специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, сообщил зампредседателя комитета ГД по делам национальностей Николай Долуда на пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня". Конференция была посвященная вопросам частичной мобилизации и участию в ней российских казаков.
"На сегодняшний день на территории Луганской и Донецкой Народных Республик и на территории других регионов находятся и принимают участие в боевых действиях девять самостоятельных организованных войсковых казачьих отрядов общей численностью почти восемь тысяч человек", - подчеркнул он.
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Кубанские казаки выполняют все задачи, атакуя позиции ВСУ, заявил атаман
По данным администрации Краснодарского края, в рамках частичной мобилизации в районные военные комиссариаты в качестве добровольцев пришли почти 560 казаков, в том числе семь атаманов первичных и два атамана районных казачьих обществ. В настоящий момент в зоне проведения специальной военной операции боевые задачи выполняют более 2,2 тысячи представителей Кубанского казачьего войска.
Ранее сообщалось, что среди казачьих добровольческих отрядов на территории спецоперации участвуют "Кубань" - выполняет боевые задачи на территории ДНР на Краснолиманском направлении, а также "Первый добровольческий казачий отряд имени Захария Чепеги" - на запорожском направлении, представительство кубанского казачества есть и в ростовском отряде "Дон".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоКубанское казачье войскоГосдума РФНиколай ДолудаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЗапорожская областьХерсонская областьРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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