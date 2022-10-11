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В Литве предложили ввести продуктовые карточки для семей с детьми - РИА Новости, 11.10.2022
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В Литве предложили ввести продуктовые карточки для семей с детьми
В Литве предложили ввести продуктовые карточки для семей с детьми - РИА Новости, 11.10.2022
В Литве предложили ввести продуктовые карточки для семей с детьми
Советник президента Литвы Ирена Сегаловичене предложила ввести продуктовые карточки для семей с детьми в условиях рекордного роста цен на продукты питания в... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T21:10
2022-10-11T21:10
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Советник президента Литвы Ирена Сегаловичене предложила ввести продуктовые карточки для семей с детьми в условиях рекордного роста цен на продукты питания в стране."Можно было бы обсудить меру, чтобы каждому ребенку в семье была предоставлена карточка, чтобы каждый месяц получать сумму, выделенную на еду. Это было бы недорого, но конкретно. Это действительно помогло бы семьям", - сказала Сегаловичене в эфире радио Žinių.Она напомнила, что продукты питания в Литве подорожали более чем на 30%. "Я говорю о росте цен на продукты в Литве, который является самым большим в еврозоне. С трудом верится, что ничего нельзя сделать. Ведь должны быть неиспробованные решения со стороны как спроса, так предложения, которые помогли бы Литве избавиться от этих "почетных" первых мест", - сказала Сегаловичене.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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владимир путин, литва, россия, украина, в мире
Владимир Путин, Литва, Россия, Украина, В мире
21:10 11.10.2022
 
В Литве предложили ввести продуктовые карточки для семей с детьми

Советник президента Литвы предложила ввести продуктовые карточки для семей с детьми

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкТабличка на здании посольства Литвы в Москве
Табличка на здании посольства Литвы в Москве - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Табличка на здании посольства Литвы в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Советник президента Литвы Ирена Сегаловичене предложила ввести продуктовые карточки для семей с детьми в условиях рекордного роста цен на продукты питания в стране.
"Можно было бы обсудить меру, чтобы каждому ребенку в семье была предоставлена карточка, чтобы каждый месяц получать сумму, выделенную на еду. Это было бы недорого, но конкретно. Это действительно помогло бы семьям", - сказала Сегаловичене в эфире радио Žinių.
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Она напомнила, что продукты питания в Литве подорожали более чем на 30%. "Я говорю о росте цен на продукты в Литве, который является самым большим в еврозоне. С трудом верится, что ничего нельзя сделать. Ведь должны быть неиспробованные решения со стороны как спроса, так предложения, которые помогли бы Литве избавиться от этих "почетных" первых мест", - сказала Сегаловичене.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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