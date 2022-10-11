https://ria.ru/20221011/kartochki-1823237613.html

В Литве предложили ввести продуктовые карточки для семей с детьми

В Литве предложили ввести продуктовые карточки для семей с детьми - РИА Новости, 11.10.2022

В Литве предложили ввести продуктовые карточки для семей с детьми

Советник президента Литвы Ирена Сегаловичене предложила ввести продуктовые карточки для семей с детьми в условиях рекордного роста цен на продукты питания в... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T21:10

2022-10-11T21:10

2022-10-11T21:10

владимир путин

литва

россия

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781766979_0:150:2880:1770_1920x0_80_0_0_8eb54cdb2d7ba892b419ab331e05cf31.jpg

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Советник президента Литвы Ирена Сегаловичене предложила ввести продуктовые карточки для семей с детьми в условиях рекордного роста цен на продукты питания в стране."Можно было бы обсудить меру, чтобы каждому ребенку в семье была предоставлена карточка, чтобы каждый месяц получать сумму, выделенную на еду. Это было бы недорого, но конкретно. Это действительно помогло бы семьям", - сказала Сегаловичене в эфире радио Žinių.Она напомнила, что продукты питания в Литве подорожали более чем на 30%. "Я говорю о росте цен на продукты в Литве, который является самым большим в еврозоне. С трудом верится, что ничего нельзя сделать. Ведь должны быть неиспробованные решения со стороны как спроса, так предложения, которые помогли бы Литве избавиться от этих "почетных" первых мест", - сказала Сегаловичене.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20221010/es-1822964562.html

https://ria.ru/20221011/britaniya-1822904198.html

литва

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, литва, россия, украина, в мире