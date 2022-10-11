https://ria.ru/20221011/ivano-frankovsk-1823039990.html

Ивано-Франковские власти зафиксировали удары по критической инфраструктуре

Ивано-Франковские власти зафиксировали удары по критической инфраструктуре - РИА Новости, 11.10.2022

Ивано-Франковские власти зафиксировали удары по критической инфраструктуре

Удары по критической инфраструктуре зафиксированы в Ивано-Франковской области, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на председателя областной... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T11:45

2022-10-11T11:45

2022-10-11T12:01

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Удары по критической инфраструктуре зафиксированы в Ивано-Франковской области, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на председателя областной госадминистрации Светлану Онищук."В Ивано-Франковской области зафиксированы удары по критической инфраструктуре", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания. Во вторник утром украинские СМИ сообщают о воздушной тревоге на всей территории Украины.Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что утром был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно. Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток". В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Владимира Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.

https://ria.ru/20221010/lvov-1822718478.html

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Кирилл Волков

в мире, ивано-франковская область, украина, ситуация в днр и лнр