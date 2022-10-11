https://ria.ru/20221011/innovatsii-1823036728.html

Китайские железные дороги внедряют инновации

Китайские железные дороги внедряют инновации - РИА Новости, 11.10.2022

Китайские железные дороги внедряют инновации

В последние годы Китай непрерывно увеличивает масштабы инвестиций в модернизацию отрасли транспорта и коммуникаций. В 2013-2021 годах общий объем инвестиций в... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T11:36

2022-10-11T11:36

2022-10-11T11:36

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МОСКВА, 11 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". В последние годы Китай непрерывно увеличивает масштабы инвестиций в модернизацию отрасли транспорта и коммуникаций. В 2013-2021 годах общий объем инвестиций в данную отрасль в стране превысил 27 триллионов юаней, а инвестиции в основной капитал железных дорог достигали 700-800 миллиардов юаней в год. Стремительно развивающиеся "артерии" китайских железных дорог позволили рядовым гражданам путешествовать, дали толчок городскому строительству и социально-экономическому развитию Китая, став визитной карточкой страны.За 100 лет китайские железные дороги развились с нуля и стали классическим примером собственных исследований и разработок, а также внедрения инноваций. В 1909 году была запущена в эксплуатацию первая в стране железнодорожная ветка Пекин-Чжанцзякоу, скорость движения по которой составляла 35 км/час. Спустя 100 лет, в 2019 году, введена в эксплуатацию высокоскоростная железная дорога Пекин-Чжанцзякоу, позволяющая развивать скорость до 350 км/час и ставшая первой в мире скоростной железной дорогой с независимым автономным управлением.Китайские железные дороги совершили прорыв в отрасли и заняли одно из первых мест в мире по уровню технологического развития. В 2006 году состоялся ввод в эксплуатацию самой высокогорной в мире Цинхай-Тибетской железной дороги, протяженность которой составила 1956 километров. В 2012 году была открыта высокоскоростная железная дорога Харбин-Далянь, ставшая первой в мире скоростной дорогой, построенной в районах с холодным климатом. В 2019 году состоялся ввод в эксплуатацию промышленной железнодорожной ветки Хаолэбаоцзи-Цзиань протяженностью 1837 километров. Согласно проекту, провозная способность железной дороги составляет 200 миллионов тонн грузов в год.В настоящее время максимальная скорость движения по высокоскоростным железным дорогам Китая составляет 350 км/час. По данному показателю Китай занимает первое место в мире. Однако целью Китая на следующие несколько лет является достижение скорости 400 км/час. Во время испытаний в апреле текущего года была зафиксирована скорость 435 км/час, ставшая новым мировым рекордом. В 2021 году в китайском городе Циндао сошел с конвейера поезд на магнитной подушке, способный развивать скорость 600 км/час. Он стал первым в мире поездом такого типа и самым быстрым на данный момент наземным средством сообщения.Китай построил самую масштабную в мире железнодорожную сеть с наивысшим уровнем модернизации. В 2021 году общая протяженность введенных в эксплуатацию китайских железных дорог превысила 150 тысяч километров, более 40 тысяч километров из которых - высокоскоростные железные дороги. По данному показателю Китай стабильно занимает первое место в мире. Железные дороги охватывают 81% уездов страны, а высокоскоростные железные дороги обеспечивают сообщение между более, чем 93% городов с населением свыше 500 тысяч человек. Строительство сети высокоскоростных железных дорог "четыре вертикали и четыре горизонтали" было завершено досрочно, а сеть железнодорожных магистралей "восемь вертикалей и восемь горизонталей" уплотнит сеть высокоскоростных железных дорог в Китае.Разветвленная железнодорожная сеть значительно увеличила пропускную способность железных дорог. В 2021 году объем внутренних грузоперевозок составил 4,774 миллиарда тонн, из которых 80% пришлось на долю каменного угля, продовольствия, нефти и других ключевых товаров. Быстрая доставка с помощью высокоскоростной железной дороги, транспортировка по "холодильной цепи", контейнерные рейсы и другие новые способы перевозки товаров позволили создать высокоэффективную систему логистического обслуживания.Железнодорожные артерии стали стимулом для развития примыкающих к ним городов и поселков, а также для сосредоточения промышленности, помогая старым революционным базам, местам проживания национальных меньшинств и приграничным районам избавиться от бедности и устремиться к обществу средней зажиточности.Быстрые и комфортные скоростные поезда обеспечили удобство путешествий для городского населения, сделав возможными жизнь "на два города" и совершения поездки в день принятия решения о ней. "Китай из окна скоростного поезда" -- точная иллюстрация того, как люди получают удовольствие от реальной жизни. Вместе с тем, обычные поезда не ушли в небытие. Они по-прежнему курсируют по обширной территории Китая, становясь недорогой альтернативой для людей, проживающих в горных и отдаленных районах.Наряду с обслуживанием простых граждан и служением экономическому строительству, китайские железные дороги непрерывно расширяют международное сотрудничество и участвуют в разработке международных стандартов. Одна за одной вводятся в эксплуатацию железные дороги, в строительстве которых принимал участие Китай: железная дорога Китай-Лаос, отрезок Беро железной дороги Венгрия-Сербия, железные дороги Аддис–Абеба-Джибути и Момбаса-Найроби. По плану идет строительство показательного проекта - высокоскоростной железной дороги Джакарта-Бандунг.Технологическое оборудование китайских железных дорог экспортируется в более, чем 100 странах в соответствии со стратегией "выхода вовне" полной производственной цепочки. На иностранных языках опубликовано более 150 технических стандартов китайских железных дорог. Функционирующий в течение 11 лет ж/д экспресс "Китай-Европа" насчитывает 82 маршрута, соединяя 200 городов из 24 европейских стран. Сеть транспортного обслуживания покрывает территорию всей Европы. За первые 8 месяцев текущего года отправлено 10622 поезда в рамках проекта грузоперевозок "Китай-Европа". Это обеспечило стабильность международных цепочек поставок и стало важным фактором, способствующим экономическому развитию региона.В последние годы Китай руководил или принимал участие в работе по составлению и пересмотру важных технологических стандартов для высокоскоростных железных дорог, восполнив пробелы в международных стандартах в таких ключевых сферах, как внедрение скоростных железных дорог, их проектирование и других. Международный союз железных дорог опубликовал "Стандарты для основных объектов инфраструктуры высокоскоростных железных дорог" и "Стандарты проектирования электроснабжения для высокоскоростных железных дорог", работу по составлению которых возглавлял Китай. Эти два стандарта стали первыми международными стандартами в соответствующих областях, отражающими опыт и силу Китая в мировом строительстве высокоскоростных железных дорог.

https://ria.ru/20221007/perevozki-1822246595.html

https://ria.ru/20221005/avtomobilestroenie-1821780073.html

https://ria.ru/20221004/dokhody-1821382631.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, циндао, экономика