https://ria.ru/20221011/inflyatsiya-1823147729.html

Глобальная инфляция достигнет пика к концу 2022 года, заявили в МВФ

Глобальная инфляция достигнет пика к концу 2022 года, заявили в МВФ - РИА Новости, 11.10.2022

Глобальная инфляция достигнет пика к концу 2022 года, заявили в МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз мировой инфляции на 2022 год до 8,8% с июльских 8,3%, ожидает, что она достигнет пика в конце года и останется РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T16:07

2022-10-11T16:07

2022-10-11T16:27

мвф

экономика

кристалина георгиева

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ВАШИНГТОН, 11 окт – РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз мировой инфляции на 2022 год до 8,8% с июльских 8,3%, ожидает, что она достигнет пика в конце года и останется на повышенных значениях дольше, чем ожидалось ранее, а рецессия коснется более трети глобальной экономики, говорится в докладе организации."Мы ожидаем, что глобальная инфляция достигнет пика в конце 2022 года, но останется повышенной дольше, чем первоначально ожидалось. К 2024 году она снизится до 4,1%", - говорится в докладе.По оценкам МВФ, глобальная инфляция ускорится с 4,7% в 2021 году до 8,8% в 2022 году, а затем замедлится до 6,5% в 2023 году и до 4,1% в 2024 году. В июльском прогнозе МВФ оценивал мировую инфляцию в 2022 году на уровне 8,3%, в 2023 году - в 5,7%.Кроме того, по оценкам экспертов МВФ, рецессия в затронет более трети мировой экономики. "Более трети глобальной экономики сократится в 2023 году, три крупнейшие экономики - Соединенные Штаты, Европейский союз и Китай - продолжат буксовать", - говорится в докладе. В МВФ также добавили, что "худшее еще впереди" и для "многих людей" в 2023 году будет ощущаться рецессия.Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева накануне заявила, что рецессия грозит странам, составляющим суммарно треть мирового ВВП, а общепланетарные потери от экономического замедления достигнут к 2026 году 4 триллионов долларов.

https://ria.ru/20221007/inflyatsiya-1822350278.html

https://ria.ru/20221011/vvp-1823147034.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

мвф, экономика, кристалина георгиева