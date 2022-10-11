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Глобальная инфляция достигнет пика к концу 2022 года, заявили в МВФ - РИА Новости, 11.10.2022
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Глобальная инфляция достигнет пика к концу 2022 года, заявили в МВФ
Глобальная инфляция достигнет пика к концу 2022 года, заявили в МВФ - РИА Новости, 11.10.2022
Глобальная инфляция достигнет пика к концу 2022 года, заявили в МВФ
Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз мировой инфляции на 2022 год до 8,8% с июльских 8,3%, ожидает, что она достигнет пика в конце года и останется РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T16:07
2022-10-11T16:27
мвф
экономика
кристалина георгиева
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ВАШИНГТОН, 11 окт – РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз мировой инфляции на 2022 год до 8,8% с июльских 8,3%, ожидает, что она достигнет пика в конце года и останется на повышенных значениях дольше, чем ожидалось ранее, а рецессия коснется более трети глобальной экономики, говорится в докладе организации."Мы ожидаем, что глобальная инфляция достигнет пика в конце 2022 года, но останется повышенной дольше, чем первоначально ожидалось. К 2024 году она снизится до 4,1%", - говорится в докладе.По оценкам МВФ, глобальная инфляция ускорится с 4,7% в 2021 году до 8,8% в 2022 году, а затем замедлится до 6,5% в 2023 году и до 4,1% в 2024 году. В июльском прогнозе МВФ оценивал мировую инфляцию в 2022 году на уровне 8,3%, в 2023 году - в 5,7%.Кроме того, по оценкам экспертов МВФ, рецессия в затронет более трети мировой экономики. "Более трети глобальной экономики сократится в 2023 году, три крупнейшие экономики - Соединенные Штаты, Европейский союз и Китай - продолжат буксовать", - говорится в докладе. В МВФ также добавили, что "худшее еще впереди" и для "многих людей" в 2023 году будет ощущаться рецессия.Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева накануне заявила, что рецессия грозит странам, составляющим суммарно треть мирового ВВП, а общепланетарные потери от экономического замедления достигнут к 2026 году 4 триллионов долларов.
https://ria.ru/20221007/inflyatsiya-1822350278.html
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мвф, экономика, кристалина георгиева
МВФ, Экономика, Кристалина Георгиева
16:07 11.10.2022 (обновлено: 16:27 11.10.2022)
 
Глобальная инфляция достигнет пика к концу 2022 года, заявили в МВФ

МВФ повысил прогноз мировой инфляции на 2022 год до 8,8 процента с июльских 8,3 процента

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 окт – РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз мировой инфляции на 2022 год до 8,8% с июльских 8,3%, ожидает, что она достигнет пика в конце года и останется на повышенных значениях дольше, чем ожидалось ранее, а рецессия коснется более трети глобальной экономики, говорится в докладе организации.
"Мы ожидаем, что глобальная инфляция достигнет пика в конце 2022 года, но останется повышенной дольше, чем первоначально ожидалось. К 2024 году она снизится до 4,1%", - говорится в докладе.
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По оценкам МВФ, глобальная инфляция ускорится с 4,7% в 2021 году до 8,8% в 2022 году, а затем замедлится до 6,5% в 2023 году и до 4,1% в 2024 году. В июльском прогнозе МВФ оценивал мировую инфляцию в 2022 году на уровне 8,3%, в 2023 году - в 5,7%.
Кроме того, по оценкам экспертов МВФ, рецессия в затронет более трети мировой экономики. "Более трети глобальной экономики сократится в 2023 году, три крупнейшие экономики - Соединенные Штаты, Европейский союз и Китай - продолжат буксовать", - говорится в докладе. В МВФ также добавили, что "худшее еще впереди" и для "многих людей" в 2023 году будет ощущаться рецессия.
Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева накануне заявила, что рецессия грозит странам, составляющим суммарно треть мирового ВВП, а общепланетарные потери от экономического замедления достигнут к 2026 году 4 триллионов долларов.
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МВФЭкономикаКристалина Георгиева
 
 
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