https://ria.ru/20221011/gosuslugi-1823240070.html
Работу сервисов на "Госуслугах" восстановили после технических работ
Работу сервисов на "Госуслугах" восстановили после технических работ - РИА Новости, 11.10.2022
Работу сервисов на "Госуслугах" восстановили после технических работ
Работа сервисов по оформлению загранпаспортов и регистраций на "Госуслугах" восстановлена после технических работ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минцифры... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T21:32
2022-10-11T21:32
2022-10-11T21:57
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Работа сервисов по оформлению загранпаспортов и регистраций на "Госуслугах" восстановлена после технических работ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минцифры РФ.Ряд пользователей вечером во вторник сообщали о сбоях в работе портала "Госуслуги" - они не могли перейти на сервисы по оформлению загранспаспортов, паспортов РФ, а также оформления регистрации на портале "Госуслуги"."Сервисы МВД на "Госуслугах" были частично недоступны из-за технических работ в системе на стороне МВД. Сейчас все сервисы и услуги работают в штатном режиме", - рассказали в пресс-службе министерства.
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общество, россия
21:32 11.10.2022 (обновлено: 21:57 11.10.2022)
Работу сервисов на "Госуслугах" восстановили после технических работ
Минцифры России: работа сервисов на "Госуслугах" восстановили после технических работ
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Работа сервисов по оформлению загранпаспортов и регистраций на "Госуслугах" восстановлена после технических работ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минцифры РФ.
Ряд пользователей вечером во вторник сообщали о сбоях в работе портала "Госуслуги" - они не могли перейти на сервисы по оформлению загранспаспортов, паспортов РФ, а также оформления регистрации на портале "Госуслуги".
"Сервисы МВД на "Госуслугах" были частично недоступны из-за технических работ в системе на стороне МВД. Сейчас все сервисы и услуги работают в штатном режиме", - рассказали в пресс-службе министерства.