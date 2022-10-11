https://ria.ru/20221011/gosuslugi-1823240070.html

Работу сервисов на "Госуслугах" восстановили после технических работ

Работу сервисов на "Госуслугах" восстановили после технических работ - РИА Новости, 11.10.2022

Работу сервисов на "Госуслугах" восстановили после технических работ

Работа сервисов по оформлению загранпаспортов и регистраций на "Госуслугах" восстановлена после технических работ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минцифры... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T21:32

2022-10-11T21:32

2022-10-11T21:57

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Работа сервисов по оформлению загранпаспортов и регистраций на "Госуслугах" восстановлена после технических работ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минцифры РФ.Ряд пользователей вечером во вторник сообщали о сбоях в работе портала "Госуслуги" - они не могли перейти на сервисы по оформлению загранспаспортов, паспортов РФ, а также оформления регистрации на портале "Госуслуги"."Сервисы МВД на "Госуслугах" были частично недоступны из-за технических работ в системе на стороне МВД. Сейчас все сервисы и услуги работают в штатном режиме", - рассказали в пресс-службе министерства.

https://ria.ru/20221011/gosuslugi-1823078584.html

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общество, россия