https://ria.ru/20221011/gosklyuch-1823119781.html

Россияне подписали более 500 тысяч документов с использованием "Госключа"

Россияне подписали более 500 тысяч документов с использованием "Госключа" - РИА Новости, 11.10.2022

Россияне подписали более 500 тысяч документов с использованием "Госключа"

Россияне подписали более полумиллиона документов с использованием "Госключа" с момента его запуска, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T14:45

2022-10-11T14:45

2022-10-11T14:45

технологии

дмитрий чернышенко

россия

федеральная налоговая служба (фнс россии)

общество

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Россияне подписали более полумиллиона документов с использованием "Госключа" с момента его запуска, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."Президент поручил расширить спектр цифровых услуг для граждан. И "Госключ" позволяет это сделать, при этом существенно повышая безопасность проводимых операций. С момента его запуска год назад в приложении зарегистрировано 635 тысяч уникальных пользователей, подписано более полумиллиона документов – около 530 тысяч. До конца года планируется, что с использованием "Госключа" также можно будет подписывать документы в рамках кадрового документооборота и транспортные накладные", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его аппарат.Приложение "Госключ" разработано в 2021 году для масштабирования технологии мобильной электронной подписи при получении государственных и коммерческих услуг.В настоящее время с помощью "Госключа" на портале госуслуг можно подписать заявления по расторжению брака, исправлению технических ошибок в ЕГРН и по определению наследников накопительной части пенсии. Кроме того, с использованием данной технологии возможно зарегистрировать бизнес на сайте ФНС и оформить договор купли-продажи автомобиля.С мобильной электронной подписью "Госключ" также реализованы несколько коммерческих сервисов: подписание договора с оператором сотовой связи, с вузом на платное обучение, а также подписание ипотечного договора.Первым регионом, который реализовал услуги с использованием новой технологии на своем региональном портале, стала Московская область. Для использования "Госключа" требуется подтвержденная запись на портале госуслуг.

https://ria.ru/20220712/gosuslugi-1801897658.html

https://ria.ru/20221010/gosuslugi-1822728097.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

технологии, дмитрий чернышенко, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), общество