Рейтинг@Mail.ru
Россияне подписали более 500 тысяч документов с использованием "Госключа" - РИА Новости, 11.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221011/gosklyuch-1823119781.html
Россияне подписали более 500 тысяч документов с использованием "Госключа"
Россияне подписали более 500 тысяч документов с использованием "Госключа" - РИА Новости, 11.10.2022
Россияне подписали более 500 тысяч документов с использованием "Госключа"
Россияне подписали более полумиллиона документов с использованием "Госключа" с момента его запуска, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T14:45
2022-10-11T14:45
технологии
дмитрий чернышенко
россия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143499/12/1434991228_0:252:6000:3627_1920x0_80_0_0_b15b20b777222a5898d6fab3c85505c9.jpg
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Россияне подписали более полумиллиона документов с использованием "Госключа" с момента его запуска, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."Президент поручил расширить спектр цифровых услуг для граждан. И "Госключ" позволяет это сделать, при этом существенно повышая безопасность проводимых операций. С момента его запуска год назад в приложении зарегистрировано 635 тысяч уникальных пользователей, подписано более полумиллиона документов – около 530 тысяч. До конца года планируется, что с использованием "Госключа" также можно будет подписывать документы в рамках кадрового документооборота и транспортные накладные", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его аппарат.Приложение "Госключ" разработано в 2021 году для масштабирования технологии мобильной электронной подписи при получении государственных и коммерческих услуг.В настоящее время с помощью "Госключа" на портале госуслуг можно подписать заявления по расторжению брака, исправлению технических ошибок в ЕГРН и по определению наследников накопительной части пенсии. Кроме того, с использованием данной технологии возможно зарегистрировать бизнес на сайте ФНС и оформить договор купли-продажи автомобиля.С мобильной электронной подписью "Госключ" также реализованы несколько коммерческих сервисов: подписание договора с оператором сотовой связи, с вузом на платное обучение, а также подписание ипотечного договора.Первым регионом, который реализовал услуги с использованием новой технологии на своем региональном портале, стала Московская область. Для использования "Госключа" требуется подтвержденная запись на портале госуслуг.
https://ria.ru/20220712/gosuslugi-1801897658.html
https://ria.ru/20221010/gosuslugi-1822728097.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143499/12/1434991228_0:0:5334:4000_1920x0_80_0_0_5c6a18145ab74027cca50595ad0f4866.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, дмитрий чернышенко, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), общество
Технологии, Дмитрий Чернышенко, Россия, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Общество
14:45 11.10.2022
 
Россияне подписали более 500 тысяч документов с использованием "Госключа"

Чернышенко: россияне подписали более полумиллиона документов с использованием "Госключа"

© Fotolia / Bacho FotoПапка с документами
Папка с документами - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© Fotolia / Bacho Foto
Папка с документами. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Россияне подписали более полумиллиона документов с использованием "Госключа" с момента его запуска, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Президент поручил расширить спектр цифровых услуг для граждан. И "Госключ" позволяет это сделать, при этом существенно повышая безопасность проводимых операций. С момента его запуска год назад в приложении зарегистрировано 635 тысяч уникальных пользователей, подписано более полумиллиона документов – около 530 тысяч. До конца года планируется, что с использованием "Госключа" также можно будет подписывать документы в рамках кадрового документооборота и транспортные накладные", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его аппарат.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
12 июля, 12:12
На Госуслугах запустили сервис по купле-продаже автомобилей онлайн
Приложение "Госключ" разработано в 2021 году для масштабирования технологии мобильной электронной подписи при получении государственных и коммерческих услуг.
В настоящее время с помощью "Госключа" на портале госуслуг можно подписать заявления по расторжению брака, исправлению технических ошибок в ЕГРН и по определению наследников накопительной части пенсии. Кроме того, с использованием данной технологии возможно зарегистрировать бизнес на сайте ФНС и оформить договор купли-продажи автомобиля.
С мобильной электронной подписью "Госключ" также реализованы несколько коммерческих сервисов: подписание договора с оператором сотовой связи, с вузом на платное обучение, а также подписание ипотечного договора.
Первым регионом, который реализовал услуги с использованием новой технологии на своем региональном портале, стала Московская область. Для использования "Госключа" требуется подтвержденная запись на портале госуслуг.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 11:08
На "Госуслугах" запустили форму для аккредитации IT-компаний
 
ТехнологииДмитрий ЧернышенкоРоссияФедеральная налоговая служба (ФНС России)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала