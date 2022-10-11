https://ria.ru/20221011/gosklyuch-1823119781.html
Россияне подписали более 500 тысяч документов с использованием "Госключа"
Россияне подписали более 500 тысяч документов с использованием "Госключа" - РИА Новости, 11.10.2022
Россияне подписали более 500 тысяч документов с использованием "Госключа"
Россияне подписали более полумиллиона документов с использованием "Госключа" с момента его запуска, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T14:45
2022-10-11T14:45
2022-10-11T14:45
технологии
дмитрий чернышенко
россия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
общество
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Россияне подписали более полумиллиона документов с использованием "Госключа" с момента его запуска, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."Президент поручил расширить спектр цифровых услуг для граждан. И "Госключ" позволяет это сделать, при этом существенно повышая безопасность проводимых операций. С момента его запуска год назад в приложении зарегистрировано 635 тысяч уникальных пользователей, подписано более полумиллиона документов – около 530 тысяч. До конца года планируется, что с использованием "Госключа" также можно будет подписывать документы в рамках кадрового документооборота и транспортные накладные", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его аппарат.Приложение "Госключ" разработано в 2021 году для масштабирования технологии мобильной электронной подписи при получении государственных и коммерческих услуг.В настоящее время с помощью "Госключа" на портале госуслуг можно подписать заявления по расторжению брака, исправлению технических ошибок в ЕГРН и по определению наследников накопительной части пенсии. Кроме того, с использованием данной технологии возможно зарегистрировать бизнес на сайте ФНС и оформить договор купли-продажи автомобиля.С мобильной электронной подписью "Госключ" также реализованы несколько коммерческих сервисов: подписание договора с оператором сотовой связи, с вузом на платное обучение, а также подписание ипотечного договора.Первым регионом, который реализовал услуги с использованием новой технологии на своем региональном портале, стала Московская область. Для использования "Госключа" требуется подтвержденная запись на портале госуслуг.
https://ria.ru/20220712/gosuslugi-1801897658.html
https://ria.ru/20221010/gosuslugi-1822728097.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, дмитрий чернышенко, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), общество
Технологии, Дмитрий Чернышенко, Россия, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Общество
Россияне подписали более 500 тысяч документов с использованием "Госключа"
Чернышенко: россияне подписали более полумиллиона документов с использованием "Госключа"
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Россияне подписали более полумиллиона документов с использованием "Госключа" с момента его запуска, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Президент поручил расширить спектр цифровых услуг для граждан. И "Госключ" позволяет это сделать, при этом существенно повышая безопасность проводимых операций. С момента его запуска год назад в приложении зарегистрировано 635 тысяч уникальных пользователей, подписано более полумиллиона документов – около 530 тысяч. До конца года планируется, что с использованием "Госключа" также можно будет подписывать документы в рамках кадрового документооборота и транспортные накладные", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его аппарат.
Приложение "Госключ" разработано в 2021 году для масштабирования технологии мобильной электронной подписи при получении государственных и коммерческих услуг.
В настоящее время с помощью "Госключа" на портале госуслуг можно подписать заявления по расторжению брака, исправлению технических ошибок в ЕГРН и по определению наследников накопительной части пенсии. Кроме того, с использованием данной технологии возможно зарегистрировать бизнес на сайте ФНС
и оформить договор купли-продажи автомобиля.
С мобильной электронной подписью "Госключ" также реализованы несколько коммерческих сервисов: подписание договора с оператором сотовой связи, с вузом на платное обучение, а также подписание ипотечного договора.
Первым регионом, который реализовал услуги с использованием новой технологии на своем региональном портале, стала Московская область
. Для использования "Госключа" требуется подтвержденная запись на портале госуслуг.