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В Вашингтоне активисты прервали сессию МВФ по реструктуризации госдолгов - РИА Новости, 11.10.2022
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В Вашингтоне активисты прервали сессию МВФ по реструктуризации госдолгов
В Вашингтоне активисты прервали сессию МВФ по реструктуризации госдолгов - РИА Новости, 11.10.2022
В Вашингтоне активисты прервали сессию МВФ по реструктуризации госдолгов
Активисты с баннером и лозунгами прервали сессию, посвященную реструктуризации государственных долгов, на конференции Международного валютного фонда в... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T21:54
2022-10-11T21:54
в мире
вашингтон (штат)
мвф
всемирный банк
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ВАШИНГТОН, 11 окт – РИА Новости. Активисты с баннером и лозунгами прервали сессию, посвященную реструктуризации государственных долгов, на конференции Международного валютного фонда в Вашингтоне с участием первой замглавы МВФ Гиты Гопинат.Как передает корреспондент РИА Новости, активисты скандировали лозунги "Отмените все долги немедленно" и "МВФ и Всемирный банк - это колониальные организации".Спустя минуту с начала выступления протестующих принудительно увела служба безопасности МВФ.
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в мире, вашингтон (штат), мвф, всемирный банк
В мире, Вашингтон (штат), МВФ, Всемирный банк
21:54 11.10.2022
 
В Вашингтоне активисты прервали сессию МВФ по реструктуризации госдолгов

В Вашингтоне активисты с баннером прервали сессию МВФ по реструктуризации госдолгов

© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в медиабанкФлаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне
Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Юки Ивамура
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Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 окт – РИА Новости. Активисты с баннером и лозунгами прервали сессию, посвященную реструктуризации государственных долгов, на конференции Международного валютного фонда в Вашингтоне с участием первой замглавы МВФ Гиты Гопинат.
Как передает корреспондент РИА Новости, активисты скандировали лозунги "Отмените все долги немедленно" и "МВФ и Всемирный банк - это колониальные организации".
Спустя минуту с начала выступления протестующих принудительно увела служба безопасности МВФ.
Здание американского сената в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 20:53
В сенат США внесли проект о приостановке продаж оружия Саудовской Аравии
 
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