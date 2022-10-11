https://ria.ru/20221011/gosdolg-1823242833.html

В Вашингтоне активисты прервали сессию МВФ по реструктуризации госдолгов

В Вашингтоне активисты прервали сессию МВФ по реструктуризации госдолгов - РИА Новости, 11.10.2022

В Вашингтоне активисты прервали сессию МВФ по реструктуризации госдолгов

Активисты с баннером и лозунгами прервали сессию, посвященную реструктуризации государственных долгов, на конференции Международного валютного фонда в... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T21:54

2022-10-11T21:54

2022-10-11T21:54

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ВАШИНГТОН, 11 окт – РИА Новости. Активисты с баннером и лозунгами прервали сессию, посвященную реструктуризации государственных долгов, на конференции Международного валютного фонда в Вашингтоне с участием первой замглавы МВФ Гиты Гопинат.Как передает корреспондент РИА Новости, активисты скандировали лозунги "Отмените все долги немедленно" и "МВФ и Всемирный банк - это колониальные организации".Спустя минуту с начала выступления протестующих принудительно увела служба безопасности МВФ.

https://ria.ru/20221011/ssha-1823233431.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, вашингтон (штат), мвф, всемирный банк