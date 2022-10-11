https://ria.ru/20221011/gaz-1823241573.html
Страны Энергосообщества будут исполнять закон ЕС о заполнении газохранилищ
Страны Энергосообщества будут исполнять закон ЕС о заполнении газохранилищ - РИА Новости, 11.10.2022
Страны Энергосообщества будут исполнять закон ЕС о заполнении газохранилищ
Страны Энергетического сообщества, в том числе Сербия, одобрили применение у себя законодательства Евросоюза о минимальном пороге заполнения хранилищ газа и... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T21:40
2022-10-11T21:40
2022-10-11T21:40
сербия
украина
албания
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Страны Энергетического сообщества, в том числе Сербия, одобрили применение у себя законодательства Евросоюза о минимальном пороге заполнения хранилищ газа и дополнительной сертификации их операторов, говорится в релизе сообщества.Таким образом, Энергосообщество будет применять у себя законодательство Евросоюза, которое было им принято несколько месяцев назад. Эти нормы ЕС требуют, чтобы все хранилища были заполнены минимум на 80% к началу ноября текущего года и на 90% к этой же дате в последующие годы.Те регионы Энергосообщества, у которых нет подземных газовых хранилищ, но которые используют у себя "голубое топливо", должны будут сделать так, чтобы их соответствующие компании имели договоренности о хранении газа в странах ЕС, государствах Энергетического сообщества, говорится в релизе.Кроме того, "операторы систем хранения газа должны будут пройти процедуру сертификации, которая включает в себя получение обязательного для исполнения заключения секретариата Энергетического сообщества", отмечается в сообщении.Национальные органы по сертификации должны будут руководствоваться этим мнением в своем окончательном решении по сертификации.В состав Энергетического сообщества входят Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Северная Македония, Грузия, Молдавия, Черногория, Сербия и Украина.
https://ria.ru/20221010/gaz-1822705623.html
сербия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сербия, украина, албания, евросоюз
Сербия, Украина, Албания, Евросоюз
Страны Энергосообщества будут исполнять закон ЕС о заполнении газохранилищ
Страны Энергосообщества договорились исполнять закон Евросоюза о заполнении хранилищ газа
БРЮССЕЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Страны Энергетического сообщества, в том числе Сербия, одобрили применение у себя законодательства Евросоюза о минимальном пороге заполнения хранилищ газа и дополнительной сертификации их операторов, говорится в релизе сообщества.
"Совет министров Энергетического сообщества в письменной форме принял регулирование о хранении газа. Новые правила требуют, чтобы стороны (входящие в сообщество - ред.), у которых есть хранилища, в частности, Сербия и Украина, заполняли их не менее чем на 80%", - говорится в релизе.
Таким образом, Энергосообщество будет применять у себя законодательство Евросоюза, которое было им принято несколько месяцев назад. Эти нормы ЕС требуют, чтобы все хранилища были заполнены минимум на 80% к началу ноября текущего года и на 90% к этой же дате в последующие годы.
Те регионы Энергосообщества, у которых нет подземных газовых хранилищ, но которые используют у себя "голубое топливо", должны будут сделать так, чтобы их соответствующие компании имели договоренности о хранении газа в странах ЕС, государствах Энергетического сообщества, говорится в релизе.
Кроме того, "операторы систем хранения газа должны будут пройти процедуру сертификации, которая включает в себя получение обязательного для исполнения заключения секретариата Энергетического сообщества", отмечается в сообщении.
Национальные органы по сертификации должны будут руководствоваться этим мнением в своем окончательном решении по сертификации.