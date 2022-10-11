https://ria.ru/20221011/gaz-1823241573.html

Страны Энергосообщества будут исполнять закон ЕС о заполнении газохранилищ

Страны Энергосообщества будут исполнять закон ЕС о заполнении газохранилищ - РИА Новости, 11.10.2022

Страны Энергосообщества будут исполнять закон ЕС о заполнении газохранилищ

Страны Энергетического сообщества, в том числе Сербия, одобрили применение у себя законодательства Евросоюза о минимальном пороге заполнения хранилищ газа и... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T21:40

2022-10-11T21:40

2022-10-11T21:40

сербия

украина

албания

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Страны Энергетического сообщества, в том числе Сербия, одобрили применение у себя законодательства Евросоюза о минимальном пороге заполнения хранилищ газа и дополнительной сертификации их операторов, говорится в релизе сообщества.Таким образом, Энергосообщество будет применять у себя законодательство Евросоюза, которое было им принято несколько месяцев назад. Эти нормы ЕС требуют, чтобы все хранилища были заполнены минимум на 80% к началу ноября текущего года и на 90% к этой же дате в последующие годы.Те регионы Энергосообщества, у которых нет подземных газовых хранилищ, но которые используют у себя "голубое топливо", должны будут сделать так, чтобы их соответствующие компании имели договоренности о хранении газа в странах ЕС, государствах Энергетического сообщества, говорится в релизе.Кроме того, "операторы систем хранения газа должны будут пройти процедуру сертификации, которая включает в себя получение обязательного для исполнения заключения секретариата Энергетического сообщества", отмечается в сообщении.Национальные органы по сертификации должны будут руководствоваться этим мнением в своем окончательном решении по сертификации.В состав Энергетического сообщества входят Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Северная Македония, Грузия, Молдавия, Черногория, Сербия и Украина.

https://ria.ru/20221010/gaz-1822705623.html

сербия

украина

албания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

сербия, украина, албания, евросоюз