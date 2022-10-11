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Власти Испании приняли план сокращения потребления газа до марта - РИА Новости, 11.10.2022
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Власти Испании приняли план сокращения потребления газа до марта
Власти Испании приняли план сокращения потребления газа до марта - РИА Новости, 11.10.2022
Власти Испании приняли план сокращения потребления газа до марта
Совет министров Испании утвердил план действий в чрезвычайных ситуациях в области энергетики (план +SE), направленный на сокращение потребления газа в стране в... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T19:14
2022-10-11T19:14
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МАДРИД, 11 окт - РИА Новости. Совет министров Испании утвердил план действий в чрезвычайных ситуациях в области энергетики (план +SE), направленный на сокращение потребления газа в стране в период по март будущего года, заявила во вторник вице-премьер Тереса Рибера во время заседания, транслируемого правительством."Мы назвали это "Планом повышения энергетической безопасности", потому что это идея, которую мы хотим усилить: план, который предлагает нам более стратегическое видение того, как обеспечить более безопасные условия, как гарантировать более доступную цену на энергию и большую солидарность с другими европейцами", — сказала она.Этот план содержит 73 меры, структурированные в шесть больших блоков: энергосбережение и энергоэффективность; продвижение "энергетического перехода"; защита уязвимых потребителей, домашних хозяйств и предприятий; фискальные меры; стратегическая автономия; солидарность с другими европейскими партнерами. Некоторые из этих мер, такие как снижение НДС на газ до 5% с 21% или реформа регулируемого тарифа на электроэнергию, уже были одобрены ранее.Согласно сообщению, эти меры приняты для защиты граждан от роста цен, вызванного конфликтом на Украине. Инициатива также направлена на сокращение потребления газа, улучшение энергетической автономии, повышение конкурентоспособности экономики и увеличение экспорта энергии. В итоге сокращение потребления газа во всей стране должно быть в интервале от 5,1% до 13,5% с августа по март."План +SE укрепляет энергетическую инфраструктуру для продвижения экспорта газа во Францию, Италию и остальные страны ЕС, а также намечает будущий Иберийский водородный коридор", — добавляется в пресс-релизе, опубликованном на сайте правительства."В отличие от других европейских стран Испания не зависит от импорта энергоносителей из России и их поставки гарантированы", — говорится там же. Испания - одна из стран Евросоюза с наиболее широким списком поставщиков природного газа. Согласно информационной платформе Ep Data, созданной Europa Press, среди традиционных экспортеров газа в королевство можно выделить Алжир, США, Францию, Россию, Экваториальную Гвинею, Нигерию, Норвегию, Катар, Тринидад и Тобаго.
https://ria.ru/20221011/moldaviya-1823153451.html
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цены на нефть, испания, франция, евросоюз, россия
Цены на нефть, Испания, Франция, Евросоюз, Россия
19:14 11.10.2022
 
Власти Испании приняли план сокращения потребления газа до марта

Совет министров Испании принял план сокращения потребления газа до марта 2023 года

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкТрубопровод предназначенный для транспортировки газа
Трубопровод предназначенный для транспортировки газа - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Трубопровод предназначенный для транспортировки газа. Архивное фото
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МАДРИД, 11 окт - РИА Новости. Совет министров Испании утвердил план действий в чрезвычайных ситуациях в области энергетики (план +SE), направленный на сокращение потребления газа в стране в период по март будущего года, заявила во вторник вице-премьер Тереса Рибера во время заседания, транслируемого правительством.
"Мы назвали это "Планом повышения энергетической безопасности", потому что это идея, которую мы хотим усилить: план, который предлагает нам более стратегическое видение того, как обеспечить более безопасные условия, как гарантировать более доступную цену на энергию и большую солидарность с другими европейцами", — сказала она.
Андрей Спыну - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
16:25
Жителей Молдавии призвали экономить электроэнергию
Этот план содержит 73 меры, структурированные в шесть больших блоков: энергосбережение и энергоэффективность; продвижение "энергетического перехода"; защита уязвимых потребителей, домашних хозяйств и предприятий; фискальные меры; стратегическая автономия; солидарность с другими европейскими партнерами. Некоторые из этих мер, такие как снижение НДС на газ до 5% с 21% или реформа регулируемого тарифа на электроэнергию, уже были одобрены ранее.
Согласно сообщению, эти меры приняты для защиты граждан от роста цен, вызванного конфликтом на Украине. Инициатива также направлена на сокращение потребления газа, улучшение энергетической автономии, повышение конкурентоспособности экономики и увеличение экспорта энергии. В итоге сокращение потребления газа во всей стране должно быть в интервале от 5,1% до 13,5% с августа по март.
"План +SE укрепляет энергетическую инфраструктуру для продвижения экспорта газа во Францию, Италию и остальные страны ЕС, а также намечает будущий Иберийский водородный коридор", — добавляется в пресс-релизе, опубликованном на сайте правительства.
"В отличие от других европейских стран Испания не зависит от импорта энергоносителей из России и их поставки гарантированы", — говорится там же. Испания - одна из стран Евросоюза с наиболее широким списком поставщиков природного газа. Согласно информационной платформе Ep Data, созданной Europa Press, среди традиционных экспортеров газа в королевство можно выделить Алжир, США, Францию, Россию, Экваториальную Гвинею, Нигерию, Норвегию, Катар, Тринидад и Тобаго.
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 16:03
В швейцарском Винтертуре скорректируют работу крематория для экономии газа
 
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