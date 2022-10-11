https://ria.ru/20221011/gaz-1823183954.html
Итальянская Eni сможет ввезти в страну два миллиарда кубометров газа
Итальянская Eni сможет ввезти в страну два миллиарда кубометров газа - РИА Новости, 11.10.2022
Итальянская Eni сможет ввезти в страну два миллиарда кубометров газа
Eni за счёт готовящихся мощностей обеспечит ввоз в Италию дополнительный сжиженный природный газ (СПГ) в 2023-2024 годах, достаточный для регазификации в 2... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T17:36
2022-10-11T17:36
2022-10-11T17:44
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Eni за счёт готовящихся мощностей обеспечит ввоз в Италию дополнительный сжиженный природный газ (СПГ) в 2023-2024 годах, достаточный для регазификации в 2 миллиарда кубометров газа, следует из пресс-релиза компании."Общий вклад дополнительных объемов СПГ в Италии, благодаря наличию терминалов регазификации, находящихся в стадии разработки, превысит 2 миллиарда кубометров в период с 2022 по 2023 год", - говорится в сообщении.В дальнейшем Eni только за счёт этих новых мощностей рассчитывает повысить показатель до более чем 9 миллиардов кубометров в 2024-2025 годах.Компания сообщает также, что уже начала поставки дополнительных объемов сжиженного природного газа на регазификационный терминал "Панигалья" (Ла-Специя) в преддверии зимы 2022-2023 годов", говорится в сообщении компании.Из релиза следует, что первый груз был доставлен в воскресенье из Анголы. В октябре также ожидаются дальнейших поставок СПГ из Египта и Алжира.Eni - энергетическая компания, работающая в 66 странах, со штатом около 32 тысяч человек. Занимается разведкой, разработкой и добычей нефти и газа; переработкой, маркетингом, торговлей и транспортировкой сырья; а также возобновляемыми источниками энергии.
https://ria.ru/20221005/gazprom-1821625625.html
https://ria.ru/20221011/gaz-1823126355.html
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экономика, италия, ангола, египет, eni
Экономика, Италия, Ангола, Египет, Eni
17:36 11.10.2022 (обновлено: 17:44 11.10.2022)
Итальянская Eni сможет ввезти в страну два миллиарда кубометров газа
Итальянская Eni сможет ввезти в страну два миллиарда кубометров сжиженного природного газа
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.
Eni за счёт готовящихся мощностей обеспечит ввоз в Италию дополнительный сжиженный природный газ (СПГ) в 2023-2024 годах, достаточный для регазификации в 2 миллиарда кубометров газа, следует
из пресс-релиза компании.
"Общий вклад дополнительных объемов СПГ в Италии, благодаря наличию терминалов регазификации, находящихся в стадии разработки, превысит 2 миллиарда кубометров в период с 2022 по 2023 год", - говорится в сообщении.
В дальнейшем Eni только за счёт этих новых мощностей рассчитывает повысить показатель до более чем 9 миллиардов кубометров в 2024-2025 годах.
Компания сообщает также, что уже начала поставки дополнительных объемов сжиженного природного газа на регазификационный терминал "Панигалья" (Ла-Специя) в преддверии зимы 2022-2023 годов", говорится в сообщении компании.
Из релиза следует, что первый груз был доставлен в воскресенье из Анголы
. В октябре также ожидаются дальнейших поставок СПГ из Египта
и Алжира
.
Eni - энергетическая компания, работающая в 66 странах, со штатом около 32 тысяч человек. Занимается разведкой, разработкой и добычей нефти и газа; переработкой, маркетингом, торговлей и транспортировкой сырья; а также возобновляемыми источниками энергии.