https://ria.ru/20221011/garantii-1823101886.html

Экс-генсек НАТО охарактеризовал проект гарантий безопасности по Украине

Экс-генсек НАТО охарактеризовал проект гарантий безопасности по Украине - РИА Новости, 11.10.2022

Экс-генсек НАТО охарактеризовал проект гарантий безопасности по Украине

Проект по гарантиям безопасности Украине частично смоделирован по образцу отношений США с Израилем, заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T13:42

2022-10-11T13:42

2022-10-11T13:42

в мире

нато

сша

израиль

андерс фог расмуссен

владимир зеленский

украина

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148132/31/1481323181_0:229:4392:2699_1920x0_80_0_0_4ea9a329d8ab633903df9dcb8f9f8fbd.jpg

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Проект по гарантиям безопасности Украине частично смоделирован по образцу отношений США с Израилем, заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью американскому журналу Foreign Policy."Власти Украины объединили свои усилия с бывшим генсеком НАТО, чтобы предложить новый пакт о безопасности между правительствами западных стран и Украиной, частично смоделированный по образцу отношений США с Израилем", - пишет издание.Журнал отмечает, что, описывая проект по гарантиям безопасности Украине, Расмуссен проводит сравнение с сотрудничеством США с Израилем в области безопасности. Вашингтон и Иерусалим считают друг друга "близкими военными и политическими союзниками с многоуровневым двусторонним оборонным сотрудничеством и соглашениями о взаимной обороне", но не имеют официального договора об обороне."Мы изучили различные модели гарантий безопасности, в том числе (модель – ред.) Тайваня, Израиля, исторические гарантии безопасности и т.д. Эта довольно близка к тому, что вы видели между США и Израилем", - заявил Расмуссен.Издание добавляет, что на прошлой неделе Расмуссен ездил в Вашингтон, чтобы заложить основу для представления плана США и другим странам Запада.Офис Владимира Зеленского в середине сентября опубликовал проект по гарантиям безопасности Украины – предполагается, что они будут оформлены в совместном документе под названием "Киевский договор безопасности". В нем в качестве гарантов Киев предлагает страны ЕС, США, Британию, Австралию и Турцию. Документ предусматривает иностранные инвестиции в оборонно-промышленную базу Украины, масштабную передачу оружия и разведданных, проведение военных учений в стране с привлечением иностранных инструкторов и советников. В документе прописано, что страны ЕС должны наладить постоянные поставки Украине оружия и помогать финансово. Проект предполагает, что санкции против России не могут быть сняты в том числе до тех пор, пока РФ "не возместит ущерб".Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ранее заявил, что киевский проект "гарантий безопасности" по сути является прологом к третьей мировой войне и никто никакие "гарантии" украинским нацистам не даст.

https://ria.ru/20221010/nato-1822816514.html

https://ria.ru/20221008/nato-1822397924.html

https://ria.ru/20221006/nato-1821964343.html

сша

израиль

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, нато, сша, израиль, андерс фог расмуссен, владимир зеленский, украина, евросоюз, дмитрий медведев