Экс-генсек НАТО охарактеризовал проект гарантий безопасности по Украине
Экс-генсек НАТО: проект гарантий безопасности по Украине похож на отношения США с Израилем
© AP Photo / Jon Super Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен
© AP Photo / Jon Super
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен . Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Проект по гарантиям безопасности Украине частично смоделирован по образцу отношений США с Израилем, заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью американскому журналу Foreign Policy.
"Власти Украины объединили свои усилия с бывшим генсеком НАТО, чтобы предложить новый пакт о безопасности между правительствами западных стран и Украиной, частично смоделированный по образцу отношений США с Израилем", - пишет издание.
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Журнал отмечает, что, описывая проект по гарантиям безопасности Украине, Расмуссен проводит сравнение с сотрудничеством США с Израилем в области безопасности. Вашингтон и Иерусалим считают друг друга "близкими военными и политическими союзниками с многоуровневым двусторонним оборонным сотрудничеством и соглашениями о взаимной обороне", но не имеют официального договора об обороне.
"Мы изучили различные модели гарантий безопасности, в том числе (модель – ред.) Тайваня, Израиля, исторические гарантии безопасности и т.д. Эта довольно близка к тому, что вы видели между США и Израилем", - заявил Расмуссен.
Издание добавляет, что на прошлой неделе Расмуссен ездил в Вашингтон, чтобы заложить основу для представления плана США и другим странам Запада.
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Офис Владимира Зеленского в середине сентября опубликовал проект по гарантиям безопасности Украины – предполагается, что они будут оформлены в совместном документе под названием "Киевский договор безопасности". В нем в качестве гарантов Киев предлагает страны ЕС, США, Британию, Австралию и Турцию. Документ предусматривает иностранные инвестиции в оборонно-промышленную базу Украины, масштабную передачу оружия и разведданных, проведение военных учений в стране с привлечением иностранных инструкторов и советников. В документе прописано, что страны ЕС должны наладить постоянные поставки Украине оружия и помогать финансово. Проект предполагает, что санкции против России не могут быть сняты в том числе до тех пор, пока РФ "не возместит ущерб".
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ранее заявил, что киевский проект "гарантий безопасности" по сути является прологом к третьей мировой войне и никто никакие "гарантии" украинским нацистам не даст.