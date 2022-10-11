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СМИ: во Франции арестовали пять человек за продажу бензина "с рук" - РИА Новости, 11.10.2022
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СМИ: во Франции арестовали пять человек за продажу бензина "с рук"
СМИ: во Франции арестовали пять человек за продажу бензина "с рук" - РИА Новости, 11.10.2022
СМИ: во Франции арестовали пять человек за продажу бензина "с рук"
Полиция во французском департаменте Валь-де-Марн задержала пятерых человек за продажу топлива рядом с заправочными станциями на фоне дефицита топлива на ряде... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T16:58
2022-10-11T16:58
в мире
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ПАРИЖ, 11 окт – РИА Новости. Полиция во французском департаменте Валь-де-Марн задержала пятерых человек за продажу топлива рядом с заправочными станциями на фоне дефицита топлива на ряде АЗС, сообщил во вторник телеканал BFMTV."Полиция в Валь-де-Марне в ночь с понедельника на вторник задержала пятерых человек, которые продавали топливо с рук недалеко от заправок. Они предлагали бензин по цене 3,5 евро за литр", – сообщил телеканал со ссылкой на собственные источники.У одного из задержанных мужчин было пять канистр бензина вместимостью 19 литров. У четырех других, задержанных тем же вечером, нашли две канистры по 50 литров каждая. Они продавали топливо по 3,5 евро за литр, при том, что средняя цена на бензин Sans Plomb 95 (E10) и Sans Plomb 98 (E5) во Франции на данный момент составляет 1,6-1,8 евро за литр.Всем задержанным от 19 до 22 лет, их поместили под стражу. Им грозит до 6 месяцев в тюрьме и штраф в размере 3750 евро.С 27 сентября во Франции продолжается забастовка сотрудников компании TotalEnergies с требованием повысить заработную плату на 10%, а также индексировать зарплату за 2022 год с учетом рекордно высокой инфляции. Позже профсоюзы заявили о продлении забастовки на неопределенный срок.Забастовка, в частности, затронула крупнейший во Франции НПЗ недалеко от города Гавр в Нормандии, а также НПЗ в коммунах Фейзин и Донж, биоперерабатывающий завод La Mede в коммуне Шатонёф-ле-Мартиг и топливное хранилище Гранпюи.Позже забастовки также начались на двух НПЗ, принадлежащих компании Esso-ExxonMobil.В воскресенье министерство энергетических преобразований Франции сообщило, что почти на 30% автозаправочных станций страны наблюдается дефицит как минимум одного вида топлива.Правительство Франции ранее во вторник сообщило, что будет вынуждено вмешаться в ситуацию на нефтеперерабатывающих заводах страны и силой прекратить забастовку, если профсоюзы и руководство компании не придут к договоренности в ближайшие часы.
https://ria.ru/20221009/protesty-1822633067.html
https://ria.ru/20220706/toplivo-1800787213.html
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в мире, франция, гавр, нормандия
В мире, Франция, Гавр, Нормандия
16:58 11.10.2022
 
СМИ: во Франции арестовали пять человек за продажу бензина "с рук"

BFMTV: во Франции арестовали пять человек за продажу бензина на фоне дефицита на АЗС

© AP Photo / Marco UgarteЧеловек с канистрой бензина
Человек с канистрой бензина - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© AP Photo / Marco Ugarte
Человек с канистрой бензина. Архивное фото
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ПАРИЖ, 11 окт – РИА Новости. Полиция во французском департаменте Валь-де-Марн задержала пятерых человек за продажу топлива рядом с заправочными станциями на фоне дефицита топлива на ряде АЗС, сообщил во вторник телеканал BFMTV.
"Полиция в Валь-де-Марне в ночь с понедельника на вторник задержала пятерых человек, которые продавали топливо с рук недалеко от заправок. Они предлагали бензин по цене 3,5 евро за литр", – сообщил телеканал со ссылкой на собственные источники.
Машина на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
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Почти треть автозаправок во Франции столкнулись с дефицитом топлива
У одного из задержанных мужчин было пять канистр бензина вместимостью 19 литров. У четырех других, задержанных тем же вечером, нашли две канистры по 50 литров каждая. Они продавали топливо по 3,5 евро за литр, при том, что средняя цена на бензин Sans Plomb 95 (E10) и Sans Plomb 98 (E5) во Франции на данный момент составляет 1,6-1,8 евро за литр.
Всем задержанным от 19 до 22 лет, их поместили под стражу. Им грозит до 6 месяцев в тюрьме и штраф в размере 3750 евро.
С 27 сентября во Франции продолжается забастовка сотрудников компании TotalEnergies с требованием повысить заработную плату на 10%, а также индексировать зарплату за 2022 год с учетом рекордно высокой инфляции. Позже профсоюзы заявили о продлении забастовки на неопределенный срок.
Забастовка, в частности, затронула крупнейший во Франции НПЗ недалеко от города Гавр в Нормандии, а также НПЗ в коммунах Фейзин и Донж, биоперерабатывающий завод La Mede в коммуне Шатонёф-ле-Мартиг и топливное хранилище Гранпюи.
Позже забастовки также начались на двух НПЗ, принадлежащих компании Esso-ExxonMobil.
В воскресенье министерство энергетических преобразований Франции сообщило, что почти на 30% автозаправочных станций страны наблюдается дефицит как минимум одного вида топлива.
Правительство Франции ранее во вторник сообщило, что будет вынуждено вмешаться в ситуацию на нефтеперерабатывающих заводах страны и силой прекратить забастовку, если профсоюзы и руководство компании не придут к договоренности в ближайшие часы.
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