https://ria.ru/20221011/finlyandiya-1823069985.html

Финские эксперты призвали изменить стратегию отношений с Россией в Арктике

Финские эксперты призвали изменить стратегию отношений с Россией в Арктике - РИА Новости, 11.10.2022

Финские эксперты призвали изменить стратегию отношений с Россией в Арктике

Российская специальная военная операция на Украине оказывает большое влияние на сотрудничество в Арктике, Финляндия должна выстроить новую стратегию в регионе,... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T12:44

2022-10-11T12:44

2022-10-11T12:55

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финляндия

россия

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министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

арктика

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ХЕЛЬСИНКИ, 11 окт - РИА Новости. Российская специальная военная операция на Украине оказывает большое влияние на сотрудничество в Арктике, Финляндия должна выстроить новую стратегию в регионе, а отношения с Россией рассматривать через призму национальной безопасности, следует из отчета специалистов, созданного по заказу финского кабмина.Отчет опубликован во вторник и подготовлен по заказу правительства Финляндии. В документе всесторонне рассматривается влияние спецоперации на Украине на международное сотрудничество в Арктическом регионе и на реализацию стратегии арктической политики Финляндии, особенно с точки зрения целей устойчивого развития. Доклад создан компанией Gaia Consulting Oy, Финским институтом международных отношений, Арктическим центром Лапландского университета."В долгосрочной перспективе в интересах Финляндии продолжать выстраивать функционирующие отношения с Россией. Однако это не должно происходить любой ценой. В ближайшие годы в центре политики Финляндии в отношении России должно быть обеспечение национальной безопасности", - говорится в отчете.Авторы указывают, что в целом косвенные последствия спецоперации для Арктического региона и роли Финляндии в нем значительны."На уровне северных стран должна быть разработана операционная модель для удовлетворения растущих потребностей в сотрудничестве в самых северных регионах Финляндии, Швеции и Норвегии", - указывается в докладе.Согласно выводам авторов отчета, Финляндии необходимо адаптировать свою деятельность к реалиям новой холодной войны, когда "международные арктические структуры стали фрагментированными". Время для новой всеобъемлющей стратегии арктической политики наступит, когда ситуация стабилизируется, указывают специалисты."Независимо от геополитической ситуации, вопросы экологии и климата, устойчивого развития и положения коренных народов останутся ключевыми темами в Арктическом регионе. Поэтому они должны оставаться приоритетами арктической деятельности Финляндии", - говорится в сообщении.В марте работа Арктического совета была приостановлена в ответ на российскую спецоперацию на Украине. В июне Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция и США объявили о намерении ограниченно возобновить работу в Арктическом совете - "в рамках проектов, которые не предполагают участия России".Минприроды России выступает против любых попыток политизировать международное арктическое сотрудничество, заявлял замглавы министерства Сергей Аноприенко. По его словам, Россия рассматривает Арктику как территорию диалога и заинтересована укреплять международное сотрудничество, поскольку только так можно обеспечить процветание региона.

https://ria.ru/20221010/rusofobiya-1822647362.html

https://ria.ru/20221007/arktika-1822276153.html

https://ria.ru/20220925/niiniste-1819375232.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, финляндия, россия, арктический совет, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), арктика