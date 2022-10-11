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Финские эксперты призвали изменить стратегию отношений с Россией в Арктике - РИА Новости, 11.10.2022
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Финские эксперты призвали изменить стратегию отношений с Россией в Арктике
Финские эксперты призвали изменить стратегию отношений с Россией в Арктике - РИА Новости, 11.10.2022
Финские эксперты призвали изменить стратегию отношений с Россией в Арктике
Российская специальная военная операция на Украине оказывает большое влияние на сотрудничество в Арктике, Финляндия должна выстроить новую стратегию в регионе,... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T12:44
2022-10-11T12:55
в мире
финляндия
россия
арктический совет
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
арктика
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ХЕЛЬСИНКИ, 11 окт - РИА Новости. Российская специальная военная операция на Украине оказывает большое влияние на сотрудничество в Арктике, Финляндия должна выстроить новую стратегию в регионе, а отношения с Россией рассматривать через призму национальной безопасности, следует из отчета специалистов, созданного по заказу финского кабмина.Отчет опубликован во вторник и подготовлен по заказу правительства Финляндии. В документе всесторонне рассматривается влияние спецоперации на Украине на международное сотрудничество в Арктическом регионе и на реализацию стратегии арктической политики Финляндии, особенно с точки зрения целей устойчивого развития. Доклад создан компанией Gaia Consulting Oy, Финским институтом международных отношений, Арктическим центром Лапландского университета."В долгосрочной перспективе в интересах Финляндии продолжать выстраивать функционирующие отношения с Россией. Однако это не должно происходить любой ценой. В ближайшие годы в центре политики Финляндии в отношении России должно быть обеспечение национальной безопасности", - говорится в отчете.Авторы указывают, что в целом косвенные последствия спецоперации для Арктического региона и роли Финляндии в нем значительны."На уровне северных стран должна быть разработана операционная модель для удовлетворения растущих потребностей в сотрудничестве в самых северных регионах Финляндии, Швеции и Норвегии", - указывается в докладе.Согласно выводам авторов отчета, Финляндии необходимо адаптировать свою деятельность к реалиям новой холодной войны, когда "международные арктические структуры стали фрагментированными". Время для новой всеобъемлющей стратегии арктической политики наступит, когда ситуация стабилизируется, указывают специалисты."Независимо от геополитической ситуации, вопросы экологии и климата, устойчивого развития и положения коренных народов останутся ключевыми темами в Арктическом регионе. Поэтому они должны оставаться приоритетами арктической деятельности Финляндии", - говорится в сообщении.В марте работа Арктического совета была приостановлена в ответ на российскую спецоперацию на Украине. В июне Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция и США объявили о намерении ограниченно возобновить работу в Арктическом совете - "в рамках проектов, которые не предполагают участия России".Минприроды России выступает против любых попыток политизировать международное арктическое сотрудничество, заявлял замглавы министерства Сергей Аноприенко. По его словам, Россия рассматривает Арктику как территорию диалога и заинтересована укреплять международное сотрудничество, поскольку только так можно обеспечить процветание региона.
https://ria.ru/20221010/rusofobiya-1822647362.html
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в мире, финляндия, россия, арктический совет, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), арктика
В мире, Финляндия, Россия, Арктический совет, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Арктика
12:44 11.10.2022 (обновлено: 12:55 11.10.2022)
 
Финские эксперты призвали изменить стратегию отношений с Россией в Арктике

Финские эксперты призвали выстраивать отношения с Россией через призму нацбезопасности

© РИА Новости / Вера Костамо / Перейти в медиабанкАрктика
Арктика - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Вера Костамо
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ХЕЛЬСИНКИ, 11 окт - РИА Новости. Российская специальная военная операция на Украине оказывает большое влияние на сотрудничество в Арктике, Финляндия должна выстроить новую стратегию в регионе, а отношения с Россией рассматривать через призму национальной безопасности, следует из отчета специалистов, созданного по заказу финского кабмина.
Отчет опубликован во вторник и подготовлен по заказу правительства Финляндии. В документе всесторонне рассматривается влияние спецоперации на Украине на международное сотрудничество в Арктическом регионе и на реализацию стратегии арктической политики Финляндии, особенно с точки зрения целей устойчивого развития. Доклад создан компанией Gaia Consulting Oy, Финским институтом международных отношений, Арктическим центром Лапландского университета.
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"В долгосрочной перспективе в интересах Финляндии продолжать выстраивать функционирующие отношения с Россией. Однако это не должно происходить любой ценой. В ближайшие годы в центре политики Финляндии в отношении России должно быть обеспечение национальной безопасности", - говорится в отчете.
Авторы указывают, что в целом косвенные последствия спецоперации для Арктического региона и роли Финляндии в нем значительны.
"На уровне северных стран должна быть разработана операционная модель для удовлетворения растущих потребностей в сотрудничестве в самых северных регионах Финляндии, Швеции и Норвегии", - указывается в докладе.
Согласно выводам авторов отчета, Финляндии необходимо адаптировать свою деятельность к реалиям новой холодной войны, когда "международные арктические структуры стали фрагментированными". Время для новой всеобъемлющей стратегии арктической политики наступит, когда ситуация стабилизируется, указывают специалисты.
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"Независимо от геополитической ситуации, вопросы экологии и климата, устойчивого развития и положения коренных народов останутся ключевыми темами в Арктическом регионе. Поэтому они должны оставаться приоритетами арктической деятельности Финляндии", - говорится в сообщении.
В марте работа Арктического совета была приостановлена в ответ на российскую спецоперацию на Украине. В июне Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция и США объявили о намерении ограниченно возобновить работу в Арктическом совете - "в рамках проектов, которые не предполагают участия России".
Минприроды России выступает против любых попыток политизировать международное арктическое сотрудничество, заявлял замглавы министерства Сергей Аноприенко. По его словам, Россия рассматривает Арктику как территорию диалога и заинтересована укреплять международное сотрудничество, поскольку только так можно обеспечить процветание региона.
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