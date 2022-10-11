https://ria.ru/20221011/finansirovanie-1823071601.html
ВТБ профинансировал системообразующие предприятия почти на 260 млрд рублей
ВТБ профинансировал системообразующие предприятия почти на 260 млрд рублей - РИА Новости, 11.10.2022
ВТБ профинансировал системообразующие предприятия почти на 260 млрд рублей
ВТБ в рамках госпрограмм поддержки системообразующих предприятий с марта 2022 предоставил финансирование 173 компаниям на сумму свыше 259 миллиардов рублей,... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T12:51
2022-10-11T12:51
2022-10-11T12:51
втб
виталий сергейчук
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. ВТБ в рамках госпрограмм поддержки системообразующих предприятий с марта 2022 предоставил финансирование 173 компаниям на сумму свыше 259 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба банка. Финансированием ВТБ по программам для системообразующих предприятий воспользовались как крупные компании, так и клиенты среднего и малого бизнеса. Кредитные средства получили компании промышленности и торговли, энергетики, агропромышленного и транспортного комплексов. Наибольший объем средств предоставлен предприятиям промышленности и торговли, а также сельского хозяйства, говорится в пресс-релизе."Клиентами банка являются крупнейшие российские компании. Поддержка их социально-значимой деятельности в любой кризисной ситуации – это одна из весомых мер по стабилизации экономики со стороны системообразующего банка. Помимо участия в госпрограммах поддержки системообразующих предприятий, мы работаем над предоставлением клиентам таких условий, которые помогают своевременно подставить плечо", − сказал старший вице-президент ВТБ Виталий Сергейчук, слова которого приводит пресс-служба банка.По словам руководителя департамента регионального корпоративного бизнеса – старшего вице-президента ВТБ Руслана Еременко, финансирование бизнеса с использованием мер господдержки – одно из ключевых направлений работы ВТБ. "Благодаря запущенным программам для системообразующих предприятий мы смогли в непростой рыночной ситуации снизить для них стоимость кредитных ресурсов. Это позволило решить стратегическую задачу по своевременной поддержке ключевых отраслей экономики и социально-экономического развития регионов", − отметил Еременко.
https://realty.ria.ru/20221010/ipoteka-1822708923.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
втб, виталий сергейчук, новости компаний - экономика
ВТБ, Виталий Сергейчук, Новости компаний - Экономика
МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. ВТБ в рамках госпрограмм поддержки системообразующих предприятий с марта 2022 предоставил финансирование 173 компаниям на сумму свыше 259 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба банка. Финансированием ВТБ по программам для системообразующих предприятий воспользовались как крупные компании, так и клиенты среднего и малого бизнеса. Кредитные средства получили компании промышленности и торговли, энергетики, агропромышленного и транспортного комплексов. Наибольший объем средств предоставлен предприятиям промышленности и торговли, а также сельского хозяйства, говорится в пресс-релизе.
"Клиентами банка являются крупнейшие российские компании. Поддержка их социально-значимой деятельности в любой кризисной ситуации – это одна из весомых мер по стабилизации экономики со стороны системообразующего банка. Помимо участия в госпрограммах поддержки системообразующих предприятий, мы работаем над предоставлением клиентам таких условий, которые помогают своевременно подставить плечо", − сказал старший вице-президент ВТБ Виталий Сергейчук
, слова которого приводит пресс-служба банка.
По словам руководителя департамента регионального корпоративного бизнеса – старшего вице-президента ВТБ Руслана Еременко, финансирование бизнеса с использованием мер господдержки – одно из ключевых направлений работы ВТБ. "Благодаря запущенным программам для системообразующих предприятий мы смогли в непростой рыночной ситуации снизить для них стоимость кредитных ресурсов. Это позволило решить стратегическую задачу по своевременной поддержке ключевых отраслей экономики и социально-экономического развития регионов", − отметил Еременко.