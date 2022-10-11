https://ria.ru/20221011/finansirovanie-1823071601.html

ВТБ профинансировал системообразующие предприятия почти на 260 млрд рублей

ВТБ профинансировал системообразующие предприятия почти на 260 млрд рублей - РИА Новости, 11.10.2022

ВТБ профинансировал системообразующие предприятия почти на 260 млрд рублей

ВТБ в рамках госпрограмм поддержки системообразующих предприятий с марта 2022 предоставил финансирование 173 компаниям на сумму свыше 259 миллиардов рублей,... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T12:51

2022-10-11T12:51

2022-10-11T12:51

втб

виталий сергейчук

новости компаний - экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151000/08/1510000893_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_f23b8d30a856401033a284dc3f66f36b.jpg

МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. ВТБ в рамках госпрограмм поддержки системообразующих предприятий с марта 2022 предоставил финансирование 173 компаниям на сумму свыше 259 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба банка. Финансированием ВТБ по программам для системообразующих предприятий воспользовались как крупные компании, так и клиенты среднего и малого бизнеса. Кредитные средства получили компании промышленности и торговли, энергетики, агропромышленного и транспортного комплексов. Наибольший объем средств предоставлен предприятиям промышленности и торговли, а также сельского хозяйства, говорится в пресс-релизе."Клиентами банка являются крупнейшие российские компании. Поддержка их социально-значимой деятельности в любой кризисной ситуации – это одна из весомых мер по стабилизации экономики со стороны системообразующего банка. Помимо участия в госпрограммах поддержки системообразующих предприятий, мы работаем над предоставлением клиентам таких условий, которые помогают своевременно подставить плечо", − сказал старший вице-президент ВТБ Виталий Сергейчук, слова которого приводит пресс-служба банка.По словам руководителя департамента регионального корпоративного бизнеса – старшего вице-президента ВТБ Руслана Еременко, финансирование бизнеса с использованием мер господдержки – одно из ключевых направлений работы ВТБ. "Благодаря запущенным программам для системообразующих предприятий мы смогли в непростой рыночной ситуации снизить для них стоимость кредитных ресурсов. Это позволило решить стратегическую задачу по своевременной поддержке ключевых отраслей экономики и социально-экономического развития регионов", − отметил Еременко.

https://realty.ria.ru/20221010/ipoteka-1822708923.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

втб, виталий сергейчук, новости компаний - экономика