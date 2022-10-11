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Markets Insider: Европа не способна отказаться от энергоносителей из России
Markets Insider: Европа не способна отказаться от энергоносителей из России - РИА Новости, 11.10.2022
Markets Insider: Европа не способна отказаться от энергоносителей из России
Европейский союз, несмотря на желание отказаться от российских энергоносителей, остается их главным покупателем, сообщает издание Markets Insider. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T15:25
2022-10-11T15:25
2022-10-11T15:25
экономика
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Москва, 11 окт – РИА Новости. Европейский союз, несмотря на желание отказаться от российских энергоносителей, остается их главным покупателем, сообщает издание Markets Insider.Согласно данным CREA (Центр исследований энергии и чистого воздуха), с февраля ЕС потратил на импорт энергоресурсов из России более ста миллиардов евро. С марта по конец сентября закупки упали на 50%, однако сумма до сих пор остается внушительной, отмечает обозреватель Markets Insider Инь Танг."Повышение цен на топливо означает, что доходы России в области энергетики значительно превышают показатели предыдущего года несмотря на сокращение объема экспорта", - пишет CREA.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
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экономика, цены на нефть, россия, европа, москва, евросоюз
Экономика, Цены на нефть, Россия, Европа, Москва, Евросоюз
Markets Insider: Европа не способна отказаться от энергоносителей из России
Markets Insider пишет, что ЕС остается крупнейшим импортером российских газа и нефти