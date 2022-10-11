Депутат Рады заявил о существенных проблемах энергосистемы Украины
Депутат Рады Герус: на решение проблем энергосистемы Украины уйдет несколько дней
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-мать в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. На ликвидацию последствий ракетных ударов на объектах энергетической инфраструктуры Украины службам потребуется несколько дней, заявил глава комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Верховной рады Андрей Герус.
"Ракетные атаки… создали для энергосистемы существенные проблемы, но через несколько дней они будут практически ликвидированы", - приводит слова Геруса сайт рады.
По информации депутата, у правительства есть четкий план по восстановлению поврежденных объектов энергетической инфраструктуры. Он отметил, что страна имеет широкую сеть резервных линий электропередачи и другие меры, которые украинцев без света не оставят.
"Например, для того чтобы домохозяйства не остались полностью без электрической энергии, может применяться график аварийных отключений. Эта мера предусматривает отключение отдельных потребителей электроэнергии на несколько часов. То есть, с 24 часов электрическая энергия будет 21-22 часа", – пояснил он.
Украинские СМИ с утра вторника сообщают о новых взрывах, на следующий день после того, как ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. Во вторник взрывы произошли, в частности, в Киевской, Винницкой, Ровенской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Львовской областях, а также Кривом Роге, Ивано-Франковске, Запорожье. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, сообщают СМИ.
Со вторника в Киеве и Киевской области вводят почасовое отключение электроэнергии, из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры могут выключать почасово электроэнергию не более чем на четыре часа.
В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины сообщили о повреждении электрооборудования. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электроэнергии. Также почти половина поездов на Украине задерживаются, сообщают "Украинские железные дороги".