Рейтинг@Mail.ru
Энергодар обеспечат теплом и светом за счет Запорожской АЭС - РИА Новости, 11.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221011/energodar-1823208655.html
Энергодар обеспечат теплом и светом за счет Запорожской АЭС
Энергодар обеспечат теплом и светом за счет Запорожской АЭС - РИА Новости, 11.10.2022
Энергодар обеспечат теплом и светом за счет Запорожской АЭС
Энергодар обеспечат теплом и светом за счёт работы Запорожской атомной станции, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T18:40
2022-10-11T18:41
в мире
евгений балицкий
энергодар
магатэ
запорожская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1802012536_192:477:2958:2033_1920x0_80_0_0_c5eeaebceb1479b8afed7fbf7df02a18.jpg
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Энергодар обеспечат теплом и светом за счёт работы Запорожской атомной станции, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий."Задачи, которые перед нами стоят, это обеспечить Энергодар сейчас именно посредством атомной станции теплом, электричеством, и атомную станцию обеспечить стабильным напряжением, необходимым для поддержания холодного режима", - сказал Балицкий в эфире Первого канала.Он отметил, что все задачи, которые стоят перед властями региона по подготовке города к зиме, будут решаться максимально быстро.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.
https://ria.ru/20221009/zaes-1822599635.html
https://ria.ru/20221011/magate-1823196042.html
энергодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1802012536_540:534:2558:2048_1920x0_80_0_0_408ddd000e4c80f8c23fd6e3080e4ab3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, евгений балицкий, энергодар, магатэ, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Евгений Балицкий, Энергодар, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
18:40 11.10.2022 (обновлено: 18:41 11.10.2022)
 
Энергодар обеспечат теплом и светом за счет Запорожской АЭС

Врио губернатора Балицкий: Энергодар обеспечат теплом и светом за счет Запорожской АЭС

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Энергодар обеспечат теплом и светом за счёт работы Запорожской атомной станции, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
"Задачи, которые перед нами стоят, это обеспечить Энергодар сейчас именно посредством атомной станции теплом, электричеством, и атомную станцию обеспечить стабильным напряжением, необходимым для поддержания холодного режима", - сказал Балицкий в эфире Первого канала.
Последствия обстрела Запорожской АЭС
9 октября, 14:15Специальная военная операция на Украине
Власти оценили риск штурма Запорожской АЭС украинскими войсками
Он отметил, что все задачи, которые стоят перед властями региона по подготовке города к зиме, будут решаться максимально быстро.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 18:04
Россия поддерживает работу МАГАТЭ, заявил Путин
 
В миреЕвгений БалицкийЭнергодарМАГАТЭЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала