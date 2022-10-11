https://ria.ru/20221011/energodar-1823208655.html

Энергодар обеспечат теплом и светом за счет Запорожской АЭС

Энергодар обеспечат теплом и светом за счет Запорожской АЭС - РИА Новости, 11.10.2022

Энергодар обеспечат теплом и светом за счет Запорожской АЭС

Энергодар обеспечат теплом и светом за счёт работы Запорожской атомной станции, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T18:40

2022-10-11T18:40

2022-10-11T18:41

в мире

евгений балицкий

энергодар

магатэ

запорожская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Энергодар обеспечат теплом и светом за счёт работы Запорожской атомной станции, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий."Задачи, которые перед нами стоят, это обеспечить Энергодар сейчас именно посредством атомной станции теплом, электричеством, и атомную станцию обеспечить стабильным напряжением, необходимым для поддержания холодного режима", - сказал Балицкий в эфире Первого канала.Он отметил, что все задачи, которые стоят перед властями региона по подготовке города к зиме, будут решаться максимально быстро.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.

https://ria.ru/20221009/zaes-1822599635.html

https://ria.ru/20221011/magate-1823196042.html

энергодар

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в мире, евгений балицкий, энергодар, магатэ, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"