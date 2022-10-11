https://ria.ru/20221011/elektrosnabzhenie-1823210678.html
В белгородском Шебекино восстановили электроснабжение
В белгородском Шебекино восстановили электроснабжение - РИА Новости, 11.10.2022
В белгородском Шебекино восстановили электроснабжение
Электроснабжение города Шебекино в Белгородской области, пострадавшего в результате обстрела со стороны Украины, восстановлено, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T18:47
2022-10-11T18:47
2022-10-11T19:16
специальная военная операция на украине
происшествия
шебекино
украина
жкх
белгородская область
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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БЕЛГОРОД, 11 окт - РИА Новости. Электроснабжение города Шебекино в Белгородской области, пострадавшего в результате обстрела со стороны Украины, восстановлено, сообщили РИА Новости в пресс-службе ПАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго"."Энергетики ПАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго" оперативно перезапитали жителей Шебекинского района. Электроснабжение бытового сектора и социально значимых объектов было восстановлено по резервным схемам в 17:15", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что во вторник ВСУ обстреляли подстанцию в Шебекино, снарядами был поврежден трансформатор подстанции.
https://ria.ru/20220919/ukraina-1817684563.html
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Шебекино, Украина, ЖКХ, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:47 11.10.2022 (обновлено: 19:16 11.10.2022)
В белгородском Шебекино восстановили электроснабжение
В белгородском Шебекино восстановили электроснабжение по резервным схемам