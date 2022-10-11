https://ria.ru/20221011/elektrosnabzhenie-1823210678.html

В белгородском Шебекино восстановили электроснабжение

В белгородском Шебекино восстановили электроснабжение - РИА Новости, 11.10.2022

В белгородском Шебекино восстановили электроснабжение

Электроснабжение города Шебекино в Белгородской области, пострадавшего в результате обстрела со стороны Украины, восстановлено, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T18:47

2022-10-11T18:47

2022-10-11T19:16

специальная военная операция на украине

происшествия

шебекино

украина

жкх

белгородская область

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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БЕЛГОРОД, 11 окт - РИА Новости. Электроснабжение города Шебекино в Белгородской области, пострадавшего в результате обстрела со стороны Украины, восстановлено, сообщили РИА Новости в пресс-службе ПАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго"."Энергетики ПАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго" оперативно перезапитали жителей Шебекинского района. Электроснабжение бытового сектора и социально значимых объектов было восстановлено по резервным схемам в 17:15", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что во вторник ВСУ обстреляли подстанцию в Шебекино, снарядами был поврежден трансформатор подстанции.

https://ria.ru/20220919/ukraina-1817684563.html

шебекино

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белгородская область

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