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В Черкасской области Украины начались веерные отключения электроэнергии - РИА Новости, 11.10.2022
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В Черкасской области Украины начались веерные отключения электроэнергии
В Черкасской области Украины начались веерные отключения электроэнергии - РИА Новости, 11.10.2022
В Черкасской области Украины начались веерные отключения электроэнергии
Веерные отключения электроэнергии начались в Черкасской области Украины, сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T17:56
2022-10-11T17:56
в мире
украина
электричество
черкасская область
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Веерные отключения электроэнергии начались в Черкасской области Украины, сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец."В Черкасской области применен график аварийных отключений первой очереди. На данный момент частично отключены Городищенский, Смелянский, Жашковский, Звенигородский и Уманский филиалы "облэнерго". Это необходимо, чтобы помочь энергосистеме Украины восстановиться после вражеских обстрелов инфраструктуры", - написал Тубурец в своем Telegram-канале.Украинские СМИ с утра вторника сообщают о новых взрывах, на следующий день после того, как ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. Во вторник взрывы произошли, в частности, в Киевской, Винницкой, Ровенской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Львовской областях, а также Кривом Роге, Ивано-Франковске, Запорожье. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, сообщают СМИ.Со вторника в Киеве и Киевской области вводят почасовое отключение электроэнергии, из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры могут выключать почасово электроэнергию не более чем на четыре часа.В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины сообщили о повреждении электрооборудования. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электроэнергии. Также почти половина поездов на Украине задерживаются, сообщают "Украинские железные дороги".В понедельник президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток". В Минобороны РФ заявляли, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине.
https://ria.ru/20221011/vinnitsa-1823190812.html
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в мире, украина, электричество, черкасская область
В мире, Украина, Электричество, Черкасская область
17:56 11.10.2022
 
В Черкасской области Украины начались веерные отключения электроэнергии

В регионах Черкасской области Украины начались первые плановые отключения электроэнергии

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЛинии электропередачи во Львовской области
Линии электропередачи во Львовской области - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Линии электропередачи во Львовской области. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Веерные отключения электроэнергии начались в Черкасской области Украины, сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.
"В Черкасской области применен график аварийных отключений первой очереди. На данный момент частично отключены Городищенский, Смелянский, Жашковский, Звенигородский и Уманский филиалы "облэнерго". Это необходимо, чтобы помочь энергосистеме Украины восстановиться после вражеских обстрелов инфраструктуры", - написал Тубурец в своем Telegram-канале.
Винница - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 17:51Специальная военная операция на Украине
Винницкие власти ввели режим тотальной экономии электроэнергии
Украинские СМИ с утра вторника сообщают о новых взрывах, на следующий день после того, как ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. Во вторник взрывы произошли, в частности, в Киевской, Винницкой, Ровенской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Львовской областях, а также Кривом Роге, Ивано-Франковске, Запорожье. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, сообщают СМИ.
Со вторника в Киеве и Киевской области вводят почасовое отключение электроэнергии, из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры могут выключать почасово электроэнергию не более чем на четыре часа.
В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины сообщили о повреждении электрооборудования. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электроэнергии. Также почти половина поездов на Украине задерживаются, сообщают "Украинские железные дороги".
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 16:37
Эксперт: Европа не ощутит прекращение поставок электроэнергии из Украины
В понедельник президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток". В Минобороны РФ заявляли, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине.
Удары по объектам инфраструктуры Украины
10 октября, 13:12Инфографика
Удары по объектам инфраструктуры Украины
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В миреУкраинаЭлектричествоЧеркасская область
 
 
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