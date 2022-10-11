Рейтинг@Mail.ru
В Польше заморозят цены на электроэнергию для ряда предприятий - РИА Новости, 11.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221011/elektroenergiya-1823139329.html
В Польше заморозят цены на электроэнергию для ряда предприятий
В Польше заморозят цены на электроэнергию для ряда предприятий - РИА Новости, 11.10.2022
В Польше заморозят цены на электроэнергию для ряда предприятий
Правительство Польши решило заморозить цены на электроэнергию для "чувствительных" предприятий и местных органов самоуправления на уровне 785 злотых (около 160... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T15:39
2022-10-11T15:39
в мире
жкх
польша
матеуш моравецкий
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150608/25/1506082542_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b95d7049e2bfba355498e6267abf8846.jpg
ВАРШАВА, 11 окт – РИА Новости. Правительство Польши решило заморозить цены на электроэнергию для "чувствительных" предприятий и местных органов самоуправления на уровне 785 злотых (около 160 долларов) за мегаватт-час, сообщил журналистам премьер-министр правительства страны Матеуш Моравецкий."Сегодня мы представляем что-то, что необычайно важно для многих субъектов экономики, общественных организаций и органов самоуправления. Мы представляем механизм максимальной цены для чувствительных предприятий, органов местного самоуправления, но и также для малых и средних фирм до уровня потребления, на который соглашается Европейская комиссия, по цене 785 злотых за мегаватт-час", - сказал Моравецкий.Он отметил, что это намного ниже, чем ранее получаемые субъектами хозяйства коммерческие предложения. "Ранее предложения, которые получали местные органы и предприятия, составляли даже 1,5 тысячи, две тысячи и даже более, чем 2,5 тысячи злотых за мегаватт-час электроэнергии", - сказал Моравецкий.Ранее правительство Польши решило заморозить цены электричества для домашних хозяйств, которые потребляют его не более двух тысяч киловатт в год и 2,5 тысячи для многодетных семей.
https://ria.ru/20221011/telefidenie-1823083025.html
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150608/25/1506082542_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dc1148a532cb1f29240a93839668aebc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, жкх, польша, матеуш моравецкий
В мире, ЖКХ, Польша, Матеуш Моравецкий
15:39 11.10.2022
 
В Польше заморозят цены на электроэнергию для ряда предприятий

Правительство Польши заморозит цены на энергию для ряда заводов и органов самоуправления

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкВид на Свентокшиский мост через реку Висла в Варшаве
Вид на Свентокшиский мост через реку Висла в Варшаве - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 11 окт – РИА Новости. Правительство Польши решило заморозить цены на электроэнергию для "чувствительных" предприятий и местных органов самоуправления на уровне 785 злотых (около 160 долларов) за мегаватт-час, сообщил журналистам премьер-министр правительства страны Матеуш Моравецкий.
"Сегодня мы представляем что-то, что необычайно важно для многих субъектов экономики, общественных организаций и органов самоуправления. Мы представляем механизм максимальной цены для чувствительных предприятий, органов местного самоуправления, но и также для малых и средних фирм до уровня потребления, на который соглашается Европейская комиссия, по цене 785 злотых за мегаватт-час", - сказал Моравецкий.
Он отметил, что это намного ниже, чем ранее получаемые субъектами хозяйства коммерческие предложения. "Ранее предложения, которые получали местные органы и предприятия, составляли даже 1,5 тысячи, две тысячи и даже более, чем 2,5 тысячи злотых за мегаватт-час электроэнергии", - сказал Моравецкий.
Ранее правительство Польши решило заморозить цены электричества для домашних хозяйств, которые потребляют его не более двух тысяч киловатт в год и 2,5 тысячи для многодетных семей.
Флаг Польши - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 13:13
Минобороны Польши решило создать военное интернет-телевидение
 
В миреЖКХПольшаМатеуш Моравецкий
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала