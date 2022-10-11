https://ria.ru/20221011/elektroenergiya-1823139329.html
В Польше заморозят цены на электроэнергию для ряда предприятий
В Польше заморозят цены на электроэнергию для ряда предприятий - РИА Новости, 11.10.2022
В Польше заморозят цены на электроэнергию для ряда предприятий
Правительство Польши решило заморозить цены на электроэнергию для "чувствительных" предприятий и местных органов самоуправления на уровне 785 злотых (около 160... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T15:39
2022-10-11T15:39
2022-10-11T15:39
в мире
жкх
польша
матеуш моравецкий
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ВАРШАВА, 11 окт – РИА Новости. Правительство Польши решило заморозить цены на электроэнергию для "чувствительных" предприятий и местных органов самоуправления на уровне 785 злотых (около 160 долларов) за мегаватт-час, сообщил журналистам премьер-министр правительства страны Матеуш Моравецкий."Сегодня мы представляем что-то, что необычайно важно для многих субъектов экономики, общественных организаций и органов самоуправления. Мы представляем механизм максимальной цены для чувствительных предприятий, органов местного самоуправления, но и также для малых и средних фирм до уровня потребления, на который соглашается Европейская комиссия, по цене 785 злотых за мегаватт-час", - сказал Моравецкий.Он отметил, что это намного ниже, чем ранее получаемые субъектами хозяйства коммерческие предложения. "Ранее предложения, которые получали местные органы и предприятия, составляли даже 1,5 тысячи, две тысячи и даже более, чем 2,5 тысячи злотых за мегаватт-час электроэнергии", - сказал Моравецкий.Ранее правительство Польши решило заморозить цены электричества для домашних хозяйств, которые потребляют его не более двух тысяч киловатт в год и 2,5 тысячи для многодетных семей.
https://ria.ru/20221011/telefidenie-1823083025.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, жкх, польша, матеуш моравецкий
В мире, ЖКХ, Польша, Матеуш Моравецкий
В Польше заморозят цены на электроэнергию для ряда предприятий
Правительство Польши заморозит цены на энергию для ряда заводов и органов самоуправления
ВАРШАВА, 11 окт – РИА Новости. Правительство Польши решило заморозить цены на электроэнергию для "чувствительных" предприятий и местных органов самоуправления на уровне 785 злотых (около 160 долларов) за мегаватт-час, сообщил журналистам премьер-министр правительства страны Матеуш Моравецкий.
"Сегодня мы представляем что-то, что необычайно важно для многих субъектов экономики, общественных организаций и органов самоуправления. Мы представляем механизм максимальной цены для чувствительных предприятий, органов местного самоуправления, но и также для малых и средних фирм до уровня потребления, на который соглашается Европейская комиссия, по цене 785 злотых за мегаватт-час", - сказал Моравецкий
.
Он отметил, что это намного ниже, чем ранее получаемые субъектами хозяйства коммерческие предложения. "Ранее предложения, которые получали местные органы и предприятия, составляли даже 1,5 тысячи, две тысячи и даже более, чем 2,5 тысячи злотых за мегаватт-час электроэнергии", - сказал Моравецкий.
Ранее правительство Польши решило заморозить цены электричества для домашних хозяйств, которые потребляют его не более двух тысяч киловатт в год и 2,5 тысячи для многодетных семей.