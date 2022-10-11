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В Киеве и в Киевской области вводят почасовое отключение электроэнергии

В Киеве и в Киевской области вводят почасовое отключение электроэнергии - РИА Новости, 11.10.2022

В Киеве и в Киевской области вводят почасовое отключение электроэнергии

Компания "ДТЭК" бизнесмена Рината Ахметова информирует, что в Киеве и в Киевской области начиная с 11 октября из-за повреждений объектов энергетической... РИА Новости, 11.10.2022

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Компания "ДТЭК" бизнесмена Рината Ахметова информирует, что в Киеве и в Киевской области начиная с 11 октября из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры могут выключать почасово электроэнергию не более чем на 4 часа, сообщает интернет-издание "Страна".На сайте компании "ДТЭК Сети" указано, что операционный холдинг занимается распределением электроэнергии в пяти регионах Украины: в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях. Компания обслуживает 5,4 миллиона домохозяйств и 150 тысяч предприятий."График почасового отключения потребителей электрической энергии по городу Киеву. Ориентировочное время применения: 8.00 – 12.00, 20.00 – 24.00", - говорится в сообщении, опубликованном изданием в Telegram-канале.В графике отключений указано десять районов города Киева: Днепровский, Дарницкий, Деснянский, Подольский, Шевченковский, Оболонский, Святошинский, Соломенский, Голосеевский, Печерский.Днем ранее на сайте компании пресс-служба сообщила, что для балансировки энергосистемы в Киевской области вводятся графики почасовых отключений электроэнергии. В компании отметили, что из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры в Киеве и Киевской области сформировался дефицит энергомощности."Государственная энергокомпания "НЭК Укрэнерго" с 11:20 ввела графики аварийного отключения электроснабжения. В него попали часть промышленных и бытовых клиентов Киевской области. Обращаемся к клиентам с просьбой не включать мощные электроприборы (стиральные машины, бойлеры, кондиционеры, электрочайники и т.п.) во время вечернего пика с 17:00 до 22:00", - сообщили в компании.Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что утром был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.

https://ria.ru/20221011/svo-1822987818.html

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Екатерина Зайцева

в мире, украина, киев, киевская область, дтэк, курская аэс, турецкий поток, ринат ахметов, владимир путин