Рейтинг@Mail.ru
Сотни экстремистов ворвались в мечеть Аль-Акса, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221011/ekstremizm-1823006816.html
Сотни экстремистов ворвались в мечеть Аль-Акса, сообщили СМИ
Сотни экстремистов ворвались в мечеть Аль-Акса, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.10.2022
Сотни экстремистов ворвались в мечеть Аль-Акса, сообщили СМИ
Сотни радикально настроенных еврейских паломников ворвались в мечеть Аль-Акса во второй день еврейского праздника Суккот, сообщило во вторник агентство ВАФА. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T10:10
2022-10-11T10:12
иерусалим
палестина
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151049/57/1510495741_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_868144006121d22064ba3f5035271742.jpg
ГАЗА, 11 окт - РИА Новости. Сотни радикально настроенных еврейских паломников ворвались в мечеть Аль-Акса во второй день еврейского праздника Суккот, сообщило во вторник агентство ВАФА."Сотни еврейских экстремистов ворвались в мечеть Аль-Акса через ворота Альмагарба во второй день еврейского праздника Суккот. Еврейские экстремисты ворвались в мечеть при поддержке израильских оккупационных сил", - говорится в публикации агентства.Журналисты утверждают, что поселенцы и еврейские радикалы группами вторгались на территорию мечети, во дворе которой совершали религиозные обряды.Согласно существующему статус-кво, еврейские паломники могут подниматься на Храмовую гору в Иерусалиме, где расположены мечети Аль-Акса и Купол Скалы, однако не должны совершать религиозные обряды в районе мусульманских святынь.
https://ria.ru/20220902/peregovory-1813918708.html
иерусалим
палестина
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151049/57/1510495741_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_d3208e6b4e61629ab4526dd6d38387d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иерусалим, палестина, израиль, в мире
Иерусалим, Палестина, Израиль, В мире
10:10 11.10.2022 (обновлено: 10:12 11.10.2022)
 
Сотни экстремистов ворвались в мечеть Аль-Акса, сообщили СМИ

Агентство ВАФА: сотни экстремистов ворвались в мечеть Аль-Акса

© РИА Новости / Заман РамазановКупол Скалы рядом с мечетью аль-Акса
Купол Скалы рядом с мечетью аль-Акса - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Заман Рамазанов
Купол Скалы рядом с мечетью аль-Акса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГАЗА, 11 окт - РИА Новости. Сотни радикально настроенных еврейских паломников ворвались в мечеть Аль-Акса во второй день еврейского праздника Суккот, сообщило во вторник агентство ВАФА.
"Сотни еврейских экстремистов ворвались в мечеть Аль-Акса через ворота Альмагарба во второй день еврейского праздника Суккот. Еврейские экстремисты ворвались в мечеть при поддержке израильских оккупационных сил", - говорится в публикации агентства.
Журналисты утверждают, что поселенцы и еврейские радикалы группами вторгались на территорию мечети, во дворе которой совершали религиозные обряды.
Согласно существующему статус-кво, еврейские паломники могут подниматься на Храмовую гору в Иерусалиме, где расположены мечети Аль-Акса и Купол Скалы, однако не должны совершать религиозные обряды в районе мусульманских святынь.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
2 сентября, 10:02
МИД: позиция США не способствует мирным переговорам Палестины и Израиля
 
ИерусалимПалестинаИзраильВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала