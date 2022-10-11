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Сотни экстремистов ворвались в мечеть Аль-Акса, сообщили СМИ
Сотни экстремистов ворвались в мечеть Аль-Акса, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.10.2022
Сотни экстремистов ворвались в мечеть Аль-Акса, сообщили СМИ
Сотни радикально настроенных еврейских паломников ворвались в мечеть Аль-Акса во второй день еврейского праздника Суккот, сообщило во вторник агентство ВАФА. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T10:10
2022-10-11T10:10
2022-10-11T10:12
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ГАЗА, 11 окт - РИА Новости. Сотни радикально настроенных еврейских паломников ворвались в мечеть Аль-Акса во второй день еврейского праздника Суккот, сообщило во вторник агентство ВАФА."Сотни еврейских экстремистов ворвались в мечеть Аль-Акса через ворота Альмагарба во второй день еврейского праздника Суккот. Еврейские экстремисты ворвались в мечеть при поддержке израильских оккупационных сил", - говорится в публикации агентства.Журналисты утверждают, что поселенцы и еврейские радикалы группами вторгались на территорию мечети, во дворе которой совершали религиозные обряды.Согласно существующему статус-кво, еврейские паломники могут подниматься на Храмовую гору в Иерусалиме, где расположены мечети Аль-Акса и Купол Скалы, однако не должны совершать религиозные обряды в районе мусульманских святынь.
https://ria.ru/20220902/peregovory-1813918708.html
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иерусалим, палестина, израиль, в мире
Иерусалим, Палестина, Израиль, В мире
10:10 11.10.2022 (обновлено: 10:12 11.10.2022)
Сотни экстремистов ворвались в мечеть Аль-Акса, сообщили СМИ
Агентство ВАФА: сотни экстремистов ворвались в мечеть Аль-Акса