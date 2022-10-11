https://ria.ru/20221011/donetsk-1823146554.html

ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка 14 снарядов

ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка 14 снарядов - РИА Новости, 11.10.2022

ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка 14 снарядов

Украинские войска за полчаса выпустили по Киевскому району Донецка 14 снарядов, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T16:03

2022-10-11T16:03

2022-10-11T16:04

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

украина

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 11 окт - РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили по Киевскому району Донецка 14 снарядов, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.05 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ведомство добавило, что в 15.20 и 15.36 украинские войска выпустили по Киевскому району еще 10 снарядов калибром 155 миллиметров.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20221011/germaniya-1823139850.html

донецк (днр)

украина

донецкая народная республика

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донецк (днр), украина, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины