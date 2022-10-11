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Украинская артиллерия наносит хаотичные удары по жилому сектору Донецка - РИА Новости, 11.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221011/donetsk-1823030821.html
Украинская артиллерия наносит хаотичные удары по жилому сектору Донецка
Украинская артиллерия наносит хаотичные удары по жилому сектору Донецка - РИА Новости, 11.10.2022
Украинская артиллерия наносит хаотичные удары по жилому сектору Донецка
Украинская артиллерия наносит хаотичные удары по жилому сектору Донецка, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T11:30
2022-10-11T12:11
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 11 окт - РИА Новости. Украинская артиллерия наносит хаотичные удары по жилому сектору Донецка, передаёт корреспондент РИА Новости.Только что произошел "прилет" по улице Кирова, 150.В момент удара рядом по проезжей части двигался автомобиль "Жигули", водитель чудом остался жив. Автомобиль не подлежит восстановлению, повреждены частный жилой дом и газопровод.
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донецк (днр)
донецкая народная республика
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"Я был в шоке" – водитель попавшего под обстрел в Донецке автомобиля
Украинская артиллерия наносит хаотичные удары по жилому сектору Донецка.Произошел "прилет" по улице Кирова, 150. В момент удара рядом по проезжей части двигался автомобиль "Жигули", водитель чудом остался жив. Автомобиль не подлежит восстановлению, повреждены частный жилой дом и газопровод.
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:30 11.10.2022 (обновлено: 12:11 11.10.2022)
 
Украинская артиллерия наносит хаотичные удары по жилому сектору Донецка

Украинская артиллерия наносит хаотичные удары по жилому сектору Донецка

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 11 окт - РИА Новости. Украинская артиллерия наносит хаотичные удары по жилому сектору Донецка, передаёт корреспондент РИА Новости.
Только что произошел "прилет" по улице Кирова, 150.
В момент удара рядом по проезжей части двигался автомобиль "Жигули", водитель чудом остался жив. Автомобиль не подлежит восстановлению, повреждены частный жилой дом и газопровод.
Обстрел Донецка - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 01:35Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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