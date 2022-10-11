https://ria.ru/20221011/donetsk-1823030821.html

Украинская артиллерия наносит хаотичные удары по жилому сектору Донецка

Украинская артиллерия наносит хаотичные удары по жилому сектору Донецка - РИА Новости, 11.10.2022

Украинская артиллерия наносит хаотичные удары по жилому сектору Донецка

Украинская артиллерия наносит хаотичные удары по жилому сектору Донецка, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T11:30

2022-10-11T11:30

2022-10-11T12:11

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

россия

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823048359_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d7ef8aba7242bc7a869c482ccad09234.jpg

ДОНЕЦК, 11 окт - РИА Новости. Украинская артиллерия наносит хаотичные удары по жилому сектору Донецка, передаёт корреспондент РИА Новости.Только что произошел "прилет" по улице Кирова, 150.В момент удара рядом по проезжей части двигался автомобиль "Жигули", водитель чудом остался жив. Автомобиль не подлежит восстановлению, повреждены частный жилой дом и газопровод.

https://ria.ru/20221011/donbass-1822976730.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Я был в шоке" – водитель попавшего под обстрел в Донецке автомобиля Украинская артиллерия наносит хаотичные удары по жилому сектору Донецка.Произошел "прилет" по улице Кирова, 150. В момент удара рядом по проезжей части двигался автомобиль "Жигули", водитель чудом остался жив. Автомобиль не подлежит восстановлению, повреждены частный жилой дом и газопровод. 2022-10-11T11:30 true PT0M47S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр