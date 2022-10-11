https://ria.ru/20221011/donetsk-1823030821.html
Украинская артиллерия наносит хаотичные удары по жилому сектору Донецка
Украинская артиллерия наносит хаотичные удары по жилому сектору Донецка - РИА Новости, 11.10.2022
Украинская артиллерия наносит хаотичные удары по жилому сектору Донецка
Украинская артиллерия наносит хаотичные удары по жилому сектору Донецка, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T11:30
2022-10-11T11:30
2022-10-11T12:11
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 11 окт - РИА Новости. Украинская артиллерия наносит хаотичные удары по жилому сектору Донецка, передаёт корреспондент РИА Новости.Только что произошел "прилет" по улице Кирова, 150.В момент удара рядом по проезжей части двигался автомобиль "Жигули", водитель чудом остался жив. Автомобиль не подлежит восстановлению, повреждены частный жилой дом и газопровод.
https://ria.ru/20221011/donbass-1822976730.html
донецк (днр)
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823048359_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b11eb6423b1df4695443c592a527db10.jpg
"Я был в шоке" – водитель попавшего под обстрел в Донецке автомобиля
Украинская артиллерия наносит хаотичные удары по жилому сектору Донецка.Произошел "прилет" по улице Кирова, 150. В момент удара рядом по проезжей части двигался автомобиль "Жигули", водитель чудом остался жив. Автомобиль не подлежит восстановлению, повреждены частный жилой дом и газопровод.
2022-10-11T11:30
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PT0M47S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
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11:30 11.10.2022 (обновлено: 12:11 11.10.2022)
Украинская артиллерия наносит хаотичные удары по жилому сектору Донецка
Украинская артиллерия наносит хаотичные удары по жилому сектору Донецка