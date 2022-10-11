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В донецком поселке мужчина погиб при обстреле со стороны украинских войск - РИА Новости, 11.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221011/donbass-1823190393.html
В донецком поселке мужчина погиб при обстреле со стороны украинских войск
В донецком поселке мужчина погиб при обстреле со стороны украинских войск - РИА Новости, 11.10.2022
В донецком поселке мужчина погиб при обстреле со стороны украинских войск
Один мужчина погиб, еще один пострадал в Александровке в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T17:50
2022-10-11T17:50
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк (днр)
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 11 окт - РИА Новости. Один мужчина погиб, еще один пострадал в Александровке в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин."В результате обстрела поселка городского типа Александровка сегодня погиб мужчина (анкетные данные уточняются). Еще один мужчина 1944 г.р. получил ранения", - написал мэр в своем Telegram-канале.Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от населенного пункта Марьинка, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел Донецка. В поселке отсутствует водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.
https://ria.ru/20221011/kupyansk-1822900122.html
донецк (днр)
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происшествия, донецк (днр), алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк (ДНР), Алексей Кулемзин (Донецк)
17:50 11.10.2022
 
В донецком поселке мужчина погиб при обстреле со стороны украинских войск

Мэр Донецка Кулемзин: один человек погиб и один ранен в Александровке при обстреле ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки украинских снарядов в Донецкой области
Осколки украинских снарядов в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки украинских снарядов в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 11 окт - РИА Новости. Один мужчина погиб, еще один пострадал в Александровке в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
"В результате обстрела поселка городского типа Александровка сегодня погиб мужчина (анкетные данные уточняются). Еще один мужчина 1944 г.р. получил ранения", - написал мэр в своем Telegram-канале.
Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от населенного пункта Марьинка, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел Донецка. В поселке отсутствует водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецк (ДНР)Алексей Кулемзин (Донецк)
 
 
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