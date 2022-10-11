https://ria.ru/20221011/donbass-1823190393.html

В донецком поселке мужчина погиб при обстреле со стороны украинских войск

В донецком поселке мужчина погиб при обстреле со стороны украинских войск - РИА Новости, 11.10.2022

В донецком поселке мужчина погиб при обстреле со стороны украинских войск

Один мужчина погиб, еще один пострадал в Александровке в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T17:50

2022-10-11T17:50

2022-10-11T17:50

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк (днр)

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 11 окт - РИА Новости. Один мужчина погиб, еще один пострадал в Александровке в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин."В результате обстрела поселка городского типа Александровка сегодня погиб мужчина (анкетные данные уточняются). Еще один мужчина 1944 г.р. получил ранения", - написал мэр в своем Telegram-канале.Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от населенного пункта Марьинка, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел Донецка. В поселке отсутствует водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.

https://ria.ru/20221011/kupyansk-1822900122.html

донецк (днр)

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк (днр), алексей кулемзин (донецк)