https://ria.ru/20221011/donbass-1823190393.html
В донецком поселке мужчина погиб при обстреле со стороны украинских войск
В донецком поселке мужчина погиб при обстреле со стороны украинских войск - РИА Новости, 11.10.2022
В донецком поселке мужчина погиб при обстреле со стороны украинских войск
Один мужчина погиб, еще один пострадал в Александровке в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T17:50
2022-10-11T17:50
2022-10-11T17:50
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк (днр)
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 11 окт - РИА Новости. Один мужчина погиб, еще один пострадал в Александровке в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин."В результате обстрела поселка городского типа Александровка сегодня погиб мужчина (анкетные данные уточняются). Еще один мужчина 1944 г.р. получил ранения", - написал мэр в своем Telegram-канале.Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от населенного пункта Марьинка, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел Донецка. В поселке отсутствует водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.
https://ria.ru/20221011/kupyansk-1822900122.html
донецк (днр)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк (днр), алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк (ДНР), Алексей Кулемзин (Донецк)
В донецком поселке мужчина погиб при обстреле со стороны украинских войск
Мэр Донецка Кулемзин: один человек погиб и один ранен в Александровке при обстреле ВСУ