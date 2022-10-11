https://ria.ru/20221011/dispanserizatsiya-1823084949.html
Более 130 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию после COVID-19
Более 130 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию после COVID-19 - РИА Новости, 11.10.2022
Более 130 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию после COVID-19
Более 130 тысяч жителей Московской области прошли углубленную диспансеризацию после коронавируса, сообщает региональный Минздрав. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T13:51
2022-10-11T13:51
2022-10-11T13:51
новости подмосковья
светлана стригункова
московская область (подмосковье)
коронавирус в россии
общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Более 130 тысяч жителей Московской области прошли углубленную диспансеризацию после коронавируса, сообщает региональный Минздрав.Углубленная диспансеризация проводится в 2 этапа. Первый этап включает в себя общий и биохимический анализы крови, измерение насыщения крови кислородом, рентгенография органов грудной клетки и другие. При необходимости пациент может быть направлен на второй этап углубленной диспансеризации - компьютерную томографию легких, Эхо-КГ, дуплексное сканирование вен нижних конечностей."Углубленная диспансеризация позволяет выявить те осложнения, которые мог вызвать коронавирус. Это не только обострения уже имеющихся хронических заболеваний, но также патологии, которых ранее у пациента не было. С начала года углубленную диспансеризацию прошли более 130 тысяч человек", - приводятся слова главы ведомства Светланы Стригунковой.
https://ria.ru/20220721/dispanserizatsiya-1803986360.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана стригункова , московская область (подмосковье), коронавирус в россии, общество, коронавирус covid-19
Новости Подмосковья, Светлана Стригункова , Московская область (Подмосковье), Коронавирус в России, Общество, Коронавирус COVID-19