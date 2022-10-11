Рейтинг@Mail.ru
Более 130 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию после COVID-19 - РИА Новости, 11.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20221011/dispanserizatsiya-1823084949.html
Более 130 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию после COVID-19
Более 130 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию после COVID-19 - РИА Новости, 11.10.2022
Более 130 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию после COVID-19
Более 130 тысяч жителей Московской области прошли углубленную диспансеризацию после коронавируса, сообщает региональный Минздрав. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T13:51
2022-10-11T13:51
новости подмосковья
светлана стригункова
московская область (подмосковье)
коронавирус в россии
общество
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823087199_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_6cb44b406d7d538a7364a2cf459c1485.jpg
МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Более 130 тысяч жителей Московской области прошли углубленную диспансеризацию после коронавируса, сообщает региональный Минздрав.Углубленная диспансеризация проводится в 2 этапа. Первый этап включает в себя общий и биохимический анализы крови, измерение насыщения крови кислородом, рентгенография органов грудной клетки и другие. При необходимости пациент может быть направлен на второй этап углубленной диспансеризации - компьютерную томографию легких, Эхо-КГ, дуплексное сканирование вен нижних конечностей."Углубленная диспансеризация позволяет выявить те осложнения, которые мог вызвать коронавирус. Это не только обострения уже имеющихся хронических заболеваний, но также патологии, которых ранее у пациента не было. С начала года углубленную диспансеризацию прошли более 130 тысяч человек", - приводятся слова главы ведомства Светланы Стригунковой.
https://ria.ru/20220721/dispanserizatsiya-1803986360.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823087199_52:0:1191:854_1920x0_80_0_0_7db70f161d03f8cbbff57a891cd14ad9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
светлана стригункова , московская область (подмосковье), коронавирус в россии, общество, коронавирус covid-19
Новости Подмосковья, Светлана Стригункова , Московская область (Подмосковье), Коронавирус в России, Общество, Коронавирус COVID-19
13:51 11.10.2022
 

Более 130 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию после COVID-19

CC BY 4.0 / Министерство здравоохранения Московской области / Диспансеризация после COVID-19 в Подмосковье
Диспансеризация после COVID-19 в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
CC BY 4.0 / Министерство здравоохранения Московской области /
Диспансеризация после COVID-19 в Подмосковье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Более 130 тысяч жителей Московской области прошли углубленную диспансеризацию после коронавируса, сообщает региональный Минздрав.
Углубленная диспансеризация проводится в 2 этапа. Первый этап включает в себя общий и биохимический анализы крови, измерение насыщения крови кислородом, рентгенография органов грудной клетки и другие. При необходимости пациент может быть направлен на второй этап углубленной диспансеризации - компьютерную томографию легких, Эхо-КГ, дуплексное сканирование вен нижних конечностей.
"Углубленная диспансеризация позволяет выявить те осложнения, которые мог вызвать коронавирус. Это не только обострения уже имеющихся хронических заболеваний, но также патологии, которых ранее у пациента не было. С начала года углубленную диспансеризацию прошли более 130 тысяч человек", - приводятся слова главы ведомства Светланы Стригунковой.
Медицинский работник изучает результат компьютерной томографии в инфекционном отделении для больных коронавирусом - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 12:36Новости Подмосковья
Центры углубленной диспансеризации после COVID-19 появятся в Подмосковье
 
Новости ПодмосковьяСветлана СтригунковаМосковская область (Подмосковье)Коронавирус в РоссииОбществоКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала