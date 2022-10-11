https://ria.ru/20221011/dispanserizatsiya-1823084949.html

Более 130 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию после COVID-19

Более 130 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию после COVID-19 - РИА Новости, 11.10.2022

Более 130 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию после COVID-19

Более 130 тысяч жителей Московской области прошли углубленную диспансеризацию после коронавируса, сообщает региональный Минздрав. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T13:51

2022-10-11T13:51

2022-10-11T13:51

новости подмосковья

светлана стригункова

московская область (подмосковье)

коронавирус в россии

общество

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Более 130 тысяч жителей Московской области прошли углубленную диспансеризацию после коронавируса, сообщает региональный Минздрав.Углубленная диспансеризация проводится в 2 этапа. Первый этап включает в себя общий и биохимический анализы крови, измерение насыщения крови кислородом, рентгенография органов грудной клетки и другие. При необходимости пациент может быть направлен на второй этап углубленной диспансеризации - компьютерную томографию легких, Эхо-КГ, дуплексное сканирование вен нижних конечностей."Углубленная диспансеризация позволяет выявить те осложнения, которые мог вызвать коронавирус. Это не только обострения уже имеющихся хронических заболеваний, но также патологии, которых ранее у пациента не было. С начала года углубленную диспансеризацию прошли более 130 тысяч человек", - приводятся слова главы ведомства Светланы Стригунковой.

https://ria.ru/20220721/dispanserizatsiya-1803986360.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

светлана стригункова , московская область (подмосковье), коронавирус в россии, общество, коронавирус covid-19