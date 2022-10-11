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МИД потребует возбудить уголовное дело против главы МИД Эстонии - РИА Новости, 11.10.2022
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МИД потребует возбудить уголовное дело против главы МИД Эстонии
МИД потребует возбудить уголовное дело против главы МИД Эстонии - РИА Новости, 11.10.2022
МИД потребует возбудить уголовное дело против главы МИД Эстонии
МИД РФ готовит обращение в Генпрокуратуру России с просьбой возбудить уголовное дело в отношении главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу в связи с его словами о... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T16:13
2022-10-11T16:13
в мире
россия
эстония
генеральная прокуратура рф
мария захарова
урмас рейнсалу
владимир путин
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. МИД РФ готовит обращение в Генпрокуратуру России с просьбой возбудить уголовное дело в отношении главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу в связи с его словами о взрыве на Крымском мосту, сообщила на брифинге официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова."К вопросу, относительно реакции цивилизованных стран, я думаю, вы все видели заявление МИД Эстонии по теракту на Крымском мосту, так вот, в связи с провокационными высказываниям главы мининдел Эстонии, напомню, это Урмас Рейнсалу, и он включен в список лиц, которым запрещен въезд в нашу страну. Эти заявления были направлены на прямое оправдание, восхваление, призывы к совершению теракта против нашей страны", - сказала онаРаннее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил порталу Delfi, что Эстония приветствует взрыв на Крымском мосту и поздравляет украинские подразделения специального назначения, которые, вероятно, стоят за этой операцией."Министерством иностранных дел России готовится обращение в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении этого гражданина Эстонии", - добавила Захарова.Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
https://ria.ru/20221010/pomosch-1822774029.html
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в мире, россия, эстония, генеральная прокуратура рф, мария захарова, урмас рейнсалу, владимир путин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Эстония, Генеральная прокуратура РФ, Мария Захарова, Урмас Рейнсалу, Владимир Путин, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
16:13 11.10.2022
 
МИД потребует возбудить уголовное дело против главы МИД Эстонии

Захарова: МИД потребует у Генпрокуратуры возбудить уголовное дело против главы МИД Эстонии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. МИД РФ готовит обращение в Генпрокуратуру России с просьбой возбудить уголовное дело в отношении главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу в связи с его словами о взрыве на Крымском мосту, сообщила на брифинге официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
"К вопросу, относительно реакции цивилизованных стран, я думаю, вы все видели заявление МИД Эстонии по теракту на Крымском мосту, так вот, в связи с провокационными высказываниям главы мининдел Эстонии, напомню, это Урмас Рейнсалу, и он включен в список лиц, которым запрещен въезд в нашу страну. Эти заявления были направлены на прямое оправдание, восхваление, призывы к совершению теракта против нашей страны", - сказала она
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10 октября, 13:02
Глава МИД Эстонии призвал увеличить военную помощь Украине
Раннее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил порталу Delfi, что Эстония приветствует взрыв на Крымском мосту и поздравляет украинские подразделения специального назначения, которые, вероятно, стоят за этой операцией.
"Министерством иностранных дел России готовится обращение в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении этого гражданина Эстонии", - добавила Захарова.
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
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В миреРоссияЭстонияГенеральная прокуратура РФМария ЗахароваУрмас РейнсалуВладимир ПутинМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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