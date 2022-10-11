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Заболеваемость COVID-19 в России снижается третью неделю подряд
Заболеваемость COVID-19 в России снижается третью неделю подряд - РИА Новости, 11.10.2022
Заболеваемость COVID-19 в России снижается третью неделю подряд
Снижение заболеваемости коронавирусом регистрируется в России уже третью неделю подряд, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T12:09
2022-10-11T12:09
2022-10-11T12:09
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
общество
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Снижение заболеваемости коронавирусом регистрируется в России уже третью неделю подряд, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."Тенденция снижения заболеваемости регистрируется на территории Российской Федерации уже третью неделю подряд", - говорится в сообщении.Показатель заболеваемости коронавирусом за последнюю неделю составил 99,36 на 100 тысяч населения, что на 39,3% ниже, чем на прошлой неделе. Превышение средних показателей заболеваемости зарегистрировано в 34 регионах, отметили в ведомстве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия
Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Коронавирусы, Общество, Здоровье - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия
Заболеваемость COVID-19 в России снижается третью неделю подряд
Роспотребнадзор: заболеваемость COVID-19 в России снижается третью неделю подряд
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Снижение заболеваемости коронавирусом регистрируется в России уже третью неделю подряд, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"Тенденция снижения заболеваемости регистрируется на территории Российской Федерации уже третью неделю подряд", - говорится в сообщении.
Показатель заболеваемости коронавирусом за последнюю неделю составил 99,36 на 100 тысяч населения, что на 39,3% ниже, чем на прошлой неделе. Превышение средних показателей заболеваемости зарегистрировано в 34 регионах, отметили в ведомстве.