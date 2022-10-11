https://ria.ru/20221011/covid-19-1823051387.html

Заболеваемость COVID-19 в России снижается третью неделю подряд

Заболеваемость COVID-19 в России снижается третью неделю подряд - РИА Новости, 11.10.2022

Заболеваемость COVID-19 в России снижается третью неделю подряд

Снижение заболеваемости коронавирусом регистрируется в России уже третью неделю подряд, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T12:09

2022-10-11T12:09

2022-10-11T12:09

распространение коронавируса

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коронавирус covid-19

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здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Снижение заболеваемости коронавирусом регистрируется в России уже третью неделю подряд, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."Тенденция снижения заболеваемости регистрируется на территории Российской Федерации уже третью неделю подряд", - говорится в сообщении.Показатель заболеваемости коронавирусом за последнюю неделю составил 99,36 на 100 тысяч населения, что на 39,3% ниже, чем на прошлой неделе. Превышение средних показателей заболеваемости зарегистрировано в 34 регионах, отметили в ведомстве.

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия