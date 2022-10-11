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В Запорожской области уничтожили более 30 украинских боевиков

В Запорожской области уничтожили более 30 украинских боевиков - РИА Новости, 11.10.2022

В Запорожской области уничтожили более 30 украинских боевиков

Свыше 30 украинских боевиков уничтожено при попытке прорвать на южном направлении линию обороны на освобожденной территории Запорожской области, заявил член... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T18:08

2022-10-11T18:08

2022-10-11T18:08

специальная военная операция на украине

в мире

владимир рогов

запорожская область

донецкая народная республика

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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Свыше 30 украинских боевиков уничтожено при попытке прорвать на южном направлении линию обороны на освобожденной территории Запорожской области, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов."Сейчас была попытка очередного прорыва, причем этот прорыв был сразу в трех местах, три ротно-тактических группы: в районе Никопольского, Майорского и Степного - это в Донецкой народной республике, но на границе с Запорожской областью. Прорывались они именно в южном направлении и прощупывали запорожскую линию боевого соприкосновения, нашу оборону. Прощупали они ее хорошо: уничтожено более 30 боевиков, один танк и три бронированные боевые машины остались на поле боя", - сказал Рогов в эфире "Радио Россия"."Аналогичные попытки осуществлялись и осуществляются в районе линии боевого соприкосновения Орехов-Гуляйполе, там тоже у них ничего не вышло, наша артиллерия, военная разведка, наши штурмовые группы очень быстро гасят диверсионно-разведывательные группы Зеленского", - подчеркнул он.

запорожская область

донецкая народная республика

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в мире, владимир рогов, запорожская область, донецкая народная республика