https://ria.ru/20221011/bezopasnost-1822986653.html

Власти Алтайского края рассказали о выплатах мобилизованным жителям

Власти Алтайского края рассказали о выплатах мобилизованным жителям - РИА Новости, 11.10.2022

Власти Алтайского края рассказали о выплатах мобилизованным жителям

Мобилизованным жителям Алтайского края выплатят по 100 тысяч рублей из бюджета региона, заявил губернатор региона Виктор Томенко. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T06:49

2022-10-11T06:49

2022-10-11T06:53

общество

виктор томенко

алтайский край

частичная мобилизация в россии

кемерово

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БАРНАУЛ, 11 окт - РИА Новости. Мобилизованным жителям Алтайского края выплатят по 100 тысяч рублей из бюджета региона, заявил губернатор региона Виктор Томенко."Мы в правительстве края внимательно проанализировали все вопросы, связанные непосредственно с проведением частичной мобилизации и с организацией помощи семьям мобилизованных жителей Алтайского края. Эти вопросы в конце прошлой недели также обсуждались в городе Кемерово на совещании под руководством полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе Анатолия Анатольевича Серышева. Там же обсудили положение дел и с другими губернаторами регионов Сибири… В конечном итоге мною принято решение о выплате по 100 тысяч рублей каждому военнослужащему, призванному в ходе частичной мобилизации", - цитирует Томенко его пресс-служба.Он отметил, что также дал указание министру социальной защиты Алтайского края Наталье Оськиной выехать в Омск с группой специалистов минсоцзащиты региона для проведения адресной работы с мобилизованными жителями Алтайского края, находящимися в учебном центре."Специалисты министерства социальной защиты разъяснят все вопросы предоставления мер социальной поддержки мобилизованным и их семьям, в том числе 100-тысячной выплаты для каждого мобилизованного", - заявил Томенко.

https://ria.ru/20221010/mobilizatsiya-1822862281.html

алтайский край

кемерово

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общество, виктор томенко, алтайский край, частичная мобилизация в россии, кемерово