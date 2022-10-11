06:49 11.10.2022 (обновлено: 06:53 11.10.2022)
Власти Алтайского края рассказали о выплатах мобилизованным жителям
Губернатор Алтайского края: мобилизованным жителям региона выплатят по сто тысяч рублей
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Алтайского краяГлава Алтайского края Виктор Томенко
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Алтайского края
Глава Алтайского края Виктор Томенко . Архивное фото
БАРНАУЛ, 11 окт - РИА Новости. Мобилизованным жителям Алтайского края выплатят по 100 тысяч рублей из бюджета региона, заявил губернатор региона Виктор Томенко.
"Мы в правительстве края внимательно проанализировали все вопросы, связанные непосредственно с проведением частичной мобилизации и с организацией помощи семьям мобилизованных жителей Алтайского края. Эти вопросы в конце прошлой недели также обсуждались в городе Кемерово на совещании под руководством полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе Анатолия Анатольевича Серышева. Там же обсудили положение дел и с другими губернаторами регионов Сибири… В конечном итоге мною принято решение о выплате по 100 тысяч рублей каждому военнослужащему, призванному в ходе частичной мобилизации", - цитирует Томенко его пресс-служба.
Он отметил, что также дал указание министру социальной защиты Алтайского края Наталье Оськиной выехать в Омск с группой специалистов минсоцзащиты региона для проведения адресной работы с мобилизованными жителями Алтайского края, находящимися в учебном центре.
"Специалисты министерства социальной защиты разъяснят все вопросы предоставления мер социальной поддержки мобилизованным и их семьям, в том числе 100-тысячной выплаты для каждого мобилизованного", - заявил Томенко.