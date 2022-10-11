https://ria.ru/20221011/belorussiya-1823248067.html
КГБ Белоруссии: в Польше, Литве и Украине готовят организаторов терактов
КГБ Белоруссии: в Польше, Литве и Украине готовят организаторов терактов - РИА Новости, 11.10.2022
КГБ Белоруссии: в Польше, Литве и Украине готовят организаторов терактов
Иностранные спецслужбы помогают готовить на территории Польши, Литвы и Украины организаторов терактов в Белоруссии, заявил председатель белорусского КГБ... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T22:37
2022-10-11T22:37
2022-10-11T22:37
в мире
польша
литва
украина
центральное разведывательное управление (цру)
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МИНСК, 11 окт – РИА Новости. Иностранные спецслужбы помогают готовить на территории Польши, Литвы и Украины организаторов терактов в Белоруссии, заявил председатель белорусского КГБ генерал-лейтенант Иван Тертель в эфире телеканала "Беларусь 1"."Есть и другие сценарии. Они предусматривают в том числе подготовку к серии терактов на нашей территории с учетом того, что у нас создается совместная группировка войск с РФ. Совершение терактов на железной дороге, совершение терактов по пути движения воинских формирований наших и наших союзников. Уже есть призывы в отдельных социальных сетях. Мы знаем, кто за этим стоит. Мы знаем, что иностранные спецслужбы пытаются от этого дистанцироваться, реально же помогая организаторам на территории Польши, Литвы, Украины", - сказал Тертель."Формируются террористические группы, поддерживаемые напрямую спецслужбами этих государств. Но мы понимаем и достоверно знаем, что ЦРУ и другие более мощные спецслужбы, стоящие за спецслужбами стран-сателлитов, владеют и направляют эту ситуацию, финансируют их", - добавил он.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, литва, украина, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Польша, Литва, Украина, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
КГБ Белоруссии: в Польше, Литве и Украине готовят организаторов терактов
КГБ Белоруссии: в Польше, Литве и Украине готовят организаторов терактов в республике