https://ria.ru/20221011/belorussiya-1823248067.html

КГБ Белоруссии: в Польше, Литве и Украине готовят организаторов терактов

КГБ Белоруссии: в Польше, Литве и Украине готовят организаторов терактов - РИА Новости, 11.10.2022

КГБ Белоруссии: в Польше, Литве и Украине готовят организаторов терактов

Иностранные спецслужбы помогают готовить на территории Польши, Литвы и Украины организаторов терактов в Белоруссии, заявил председатель белорусского КГБ... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T22:37

2022-10-11T22:37

2022-10-11T22:37

в мире

польша

литва

украина

центральное разведывательное управление (цру)

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МИНСК, 11 окт – РИА Новости. Иностранные спецслужбы помогают готовить на территории Польши, Литвы и Украины организаторов терактов в Белоруссии, заявил председатель белорусского КГБ генерал-лейтенант Иван Тертель в эфире телеканала "Беларусь 1"."Есть и другие сценарии. Они предусматривают в том числе подготовку к серии терактов на нашей территории с учетом того, что у нас создается совместная группировка войск с РФ. Совершение терактов на железной дороге, совершение терактов по пути движения воинских формирований наших и наших союзников. Уже есть призывы в отдельных социальных сетях. Мы знаем, кто за этим стоит. Мы знаем, что иностранные спецслужбы пытаются от этого дистанцироваться, реально же помогая организаторам на территории Польши, Литвы, Украины", - сказал Тертель."Формируются террористические группы, поддерживаемые напрямую спецслужбами этих государств. Но мы понимаем и достоверно знаем, что ЦРУ и другие более мощные спецслужбы, стоящие за спецслужбами стран-сателлитов, владеют и направляют эту ситуацию, финансируют их", - добавил он.

https://ria.ru/20221011/belorussiya-1823244921.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, польша, литва, украина, центральное разведывательное управление (цру)