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КГБ Белоруссии: в Польше, Литве и Украине готовят организаторов терактов - РИА Новости, 11.10.2022
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КГБ Белоруссии: в Польше, Литве и Украине готовят организаторов терактов
КГБ Белоруссии: в Польше, Литве и Украине готовят организаторов терактов - РИА Новости, 11.10.2022
КГБ Белоруссии: в Польше, Литве и Украине готовят организаторов терактов
Иностранные спецслужбы помогают готовить на территории Польши, Литвы и Украины организаторов терактов в Белоруссии, заявил председатель белорусского КГБ... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T22:37
2022-10-11T22:37
в мире
польша
литва
украина
центральное разведывательное управление (цру)
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МИНСК, 11 окт – РИА Новости. Иностранные спецслужбы помогают готовить на территории Польши, Литвы и Украины организаторов терактов в Белоруссии, заявил председатель белорусского КГБ генерал-лейтенант Иван Тертель в эфире телеканала "Беларусь 1"."Есть и другие сценарии. Они предусматривают в том числе подготовку к серии терактов на нашей территории с учетом того, что у нас создается совместная группировка войск с РФ. Совершение терактов на железной дороге, совершение терактов по пути движения воинских формирований наших и наших союзников. Уже есть призывы в отдельных социальных сетях. Мы знаем, кто за этим стоит. Мы знаем, что иностранные спецслужбы пытаются от этого дистанцироваться, реально же помогая организаторам на территории Польши, Литвы, Украины", - сказал Тертель."Формируются террористические группы, поддерживаемые напрямую спецслужбами этих государств. Но мы понимаем и достоверно знаем, что ЦРУ и другие более мощные спецслужбы, стоящие за спецслужбами стран-сателлитов, владеют и направляют эту ситуацию, финансируют их", - добавил он.
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в мире, польша, литва, украина, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Польша, Литва, Украина, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
22:37 11.10.2022
 
КГБ Белоруссии: в Польше, Литве и Украине готовят организаторов терактов

КГБ Белоруссии: в Польше, Литве и Украине готовят организаторов терактов в республике

© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в медиабанкЗдание КГБ Белоруссии в Минске
Здание КГБ Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Иван Руднев
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Здание КГБ Белоруссии в Минске. Архивное фото
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МИНСК, 11 окт – РИА Новости. Иностранные спецслужбы помогают готовить на территории Польши, Литвы и Украины организаторов терактов в Белоруссии, заявил председатель белорусского КГБ генерал-лейтенант Иван Тертель в эфире телеканала "Беларусь 1".
"Есть и другие сценарии. Они предусматривают в том числе подготовку к серии терактов на нашей территории с учетом того, что у нас создается совместная группировка войск с РФ. Совершение терактов на железной дороге, совершение терактов по пути движения воинских формирований наших и наших союзников. Уже есть призывы в отдельных социальных сетях. Мы знаем, кто за этим стоит. Мы знаем, что иностранные спецслужбы пытаются от этого дистанцироваться, реально же помогая организаторам на территории Польши, Литвы, Украины", - сказал Тертель.
"Формируются террористические группы, поддерживаемые напрямую спецслужбами этих государств. Но мы понимаем и достоверно знаем, что ЦРУ и другие более мощные спецслужбы, стоящие за спецслужбами стран-сателлитов, владеют и направляют эту ситуацию, финансируют их", - добавил он.
Сотрудник КГБ Белоруссии - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
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