https://ria.ru/20221011/belorussiya-1823244921.html
КГБ Белоруссии заявил о плане боевиков с Украины захватить райцентр страны
КГБ Белоруссии заявил о плане боевиков с Украины захватить райцентр страны - РИА Новости, 11.10.2022
КГБ Белоруссии заявил о плане боевиков с Украины захватить райцентр страны
Иностранные спецслужбы подготовили на Украине до 300 боевиков для захвата одного из районных центров в Белоруссии, заявил председатель Комитета государственной... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T22:11
2022-10-11T22:11
2022-10-11T23:06
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МИНСК, 11 окт — РИА Новости. Иностранные спецслужбы подготовили на Украине до 300 боевиков для захвата одного из районных центров в Белоруссии, заявил председатель Комитета государственной безопасности республики Иван Тертель в эфире телеканала "Беларусь 1"."Вооруженный захват райцентра на территории Беларуси как плацдарма для дальнейшего развития наступательной операции — для этого иностранными спецслужбами на территории Украины подготовлены от 100 до 300 боевиков", — сообщил генерал-лейтенант.По его словам, иностранные инструкторы занимаются профессиональной подготовкой боевиков не только на Украине, но также в Польше и Литве.Запад, как отметил Тертель, прорабатывает возможность использования тактического ядерного оружия. Для этого на территории соседних стран идет подготовка определенной инфраструктуры военного назначения с расчетом на долгосрочные планы, добавил он."Здесь повышаются ставки, потому что Запад, согласно нашим данным, считает, что он ни в коем случае не должен проиграть. Поэтому обсуждается в том числе возможность применения тактического ядерного оружия либо использование тех группировок, которые создаются для прямой агрессии в отношении нашей страны и в отношении наших союзников", — подытожил глава КГБ Белоруссии.Кроме того, существуют и другие сценарии, предусматривающие подготовку терактов на территории республики.Белоруссия имеет достоверную информацию о том, что за спецслужбами стран-сателлитов стоят ЦРУ и другие более мощные структуры, которые направляют и финансируют их.Накануне президент республики Александр Лукашенко провел совещание с военными и силовиками. Он заявил, что в воскресенье по неофициальным каналам Минск получил предупреждение о готовящемся ударе с территории Украины. По словам главы государства, Белоруссии пообещали "Крымский мост — 2".Лукашенко также сообщил, что страны — члены НАТО подвергаются дезинформации о якобы вступлении белорусской армии в спецоперацию на Украине и уже в открытую рассматривают возможную агрессию против республики, вплоть до ядерного удара.На фоне быстро меняющейся обстановки белорусский лидер поручил военным принять все необходимые меры для защиты территории страны, а КГБ — провести контртеррористические мероприятия.
https://ria.ru/20221011/belorussiya-1823221162.html
https://ria.ru/20221010/voyska-1822744830.html
https://ria.ru/20221009/ukraina-1822666873.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, белоруссия, украина, польша
В мире, Белоруссия, Украина, Польша
22:11 11.10.2022 (обновлено: 23:06 11.10.2022)
КГБ Белоруссии заявил о плане боевиков с Украины захватить райцентр страны
КГБ Белоруссии: на Украине подготовили до 300 боевиков для захвата райцентра республики
МИНСК, 11 окт — РИА Новости.
Иностранные спецслужбы подготовили на Украине до 300 боевиков для захвата одного из районных центров в Белоруссии, заявил председатель Комитета государственной безопасности республики Иван Тертель в эфире телеканала "Беларусь 1
".
"Вооруженный захват райцентра на территории Беларуси как плацдарма для дальнейшего развития наступательной операции — для этого иностранными спецслужбами на территории Украины подготовлены от 100 до 300 боевиков", — сообщил генерал-лейтенант.
По его словам, иностранные инструкторы занимаются профессиональной подготовкой боевиков не только на Украине, но также в Польше
и Литве.
Запад, как отметил Тертель, прорабатывает возможность использования тактического ядерного оружия. Для этого на территории соседних стран идет подготовка определенной инфраструктуры военного назначения с расчетом на долгосрочные планы, добавил он.
"Здесь повышаются ставки, потому что Запад, согласно нашим данным, считает, что он ни в коем случае не должен проиграть. Поэтому обсуждается в том числе возможность применения тактического ядерного оружия либо использование тех группировок, которые создаются для прямой агрессии в отношении нашей страны и в отношении наших союзников", — подытожил глава КГБ Белоруссии.
Кроме того, существуют и другие сценарии, предусматривающие подготовку терактов на территории республики.
"Совершение терактов на железной дороге — по пути движения воинских формирований наших и союзников. Уже есть призывы в отдельных социальных сетях. Мы знаем, что иностранные спецслужбы пытаются от этого дистанцироваться, реально же помогая организаторам на территории Польши, Литвы, Украины", — рассказал Тертель.
Белоруссия имеет достоверную информацию о том, что за спецслужбами стран-сателлитов стоят ЦРУ и другие более мощные структуры, которые направляют и финансируют их.
Накануне президент республики Александр Лукашенко провел совещание с военными и силовиками. Он заявил, что в воскресенье по неофициальным каналам Минск получил предупреждение о готовящемся ударе с территории Украины. По словам главы государства, Белоруссии пообещали "Крымский мост — 2".
Лукашенко также сообщил, что страны — члены НАТО подвергаются дезинформации о якобы вступлении белорусской армии в спецоперацию на Украине и уже в открытую рассматривают возможную агрессию против республики, вплоть до ядерного удара.
На фоне быстро меняющейся обстановки белорусский лидер поручил военным принять все необходимые меры для защиты территории страны, а КГБ — провести контртеррористические мероприятия.