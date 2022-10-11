Белоруссия проводит учения из-за осложнения военно-политической обстановки
МВД Белоруссии проводит учения из-за осложнения военно-политической обстановки
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкВъезд на территорию национального парка "Беловежская пуща"
Въезд на территорию национального парка "Беловежская пуща". Архивное фото
МИНСК, 11 окт – РИА Новости. МВД Белоруссии проводит учения, которые связаны с осложнением военно-политической обстановки, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.
"Учения МВД связаны с осложнением военно-политической обстановки. Сложившуюся ситуацию еще более обостряют деструктивно настроенные лица, находящиеся за пределами страны. Они призывают к подрывной деятельности в отношении нашего государства, вплоть до совершения актов терроризма", - говорится в сообщении.
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При этом МВД поясняет, что, в том числе, в рамках так называемого плана "Перамога" акцентируется внимание на подготовке вооруженных формирований, задачи которых связаны с прямой угрозой национальной безопасности.
В этой связи МВД принято решение о проведении тактико-специальных учений по отработке поиска и уничтожения возможных диверсионно-разведывательных групп и незаконных вооруженных формирований, обеспечению безопасности граждан.
Мероприятия будут проходить несколько дней на территории Гомельской области (юго-запад Белоруссии).
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "в Польше, Литве, Украине была начата подготовка боевиков из числа белорусских радикалов для проведения диверсий, терактов и организации военного мятежа" в республике. В понедельник Лукашенко на совещании с военными и силовым блоком поручил провести контртеррористические мероприятия, а также поручил силовикам проработать возможный комплекс мер по контролю за складывающейся военно-политической ситуацией и реагированию на нее.