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Белоруссия проводит учения из-за осложнения военно-политической обстановки - РИА Новости, 11.10.2022
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Белоруссия проводит учения из-за осложнения военно-политической обстановки
Белоруссия проводит учения из-за осложнения военно-политической обстановки - РИА Новости, 11.10.2022
Белоруссия проводит учения из-за осложнения военно-политической обстановки
МВД Белоруссии проводит учения, которые связаны с осложнением военно-политической обстановки, сообщила во вторник пресс-служба ведомства. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T19:40
2022-10-11T19:40
в мире
здоровье - общество
александр лукашенко
белоруссия
гомельская область
польша
мвд белоруссии
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МИНСК, 11 окт – РИА Новости. МВД Белоруссии проводит учения, которые связаны с осложнением военно-политической обстановки, сообщила во вторник пресс-служба ведомства."Учения МВД связаны с осложнением военно-политической обстановки. Сложившуюся ситуацию еще более обостряют деструктивно настроенные лица, находящиеся за пределами страны. Они призывают к подрывной деятельности в отношении нашего государства, вплоть до совершения актов терроризма", - говорится в сообщении.При этом МВД поясняет, что, в том числе, в рамках так называемого плана "Перамога" акцентируется внимание на подготовке вооруженных формирований, задачи которых связаны с прямой угрозой национальной безопасности.В этой связи МВД принято решение о проведении тактико-специальных учений по отработке поиска и уничтожения возможных диверсионно-разведывательных групп и незаконных вооруженных формирований, обеспечению безопасности граждан.Мероприятия будут проходить несколько дней на территории Гомельской области (юго-запад Белоруссии).Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "в Польше, Литве, Украине была начата подготовка боевиков из числа белорусских радикалов для проведения диверсий, терактов и организации военного мятежа" в республике. В понедельник Лукашенко на совещании с военными и силовым блоком поручил провести контртеррористические мероприятия, а также поручил силовикам проработать возможный комплекс мер по контролю за складывающейся военно-политической ситуацией и реагированию на нее.
https://ria.ru/20221011/belorussiya-1823085016.html
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гомельская область
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в мире, здоровье - общество, александр лукашенко, белоруссия, гомельская область, польша, мвд белоруссии
В мире, Здоровье - Общество, Александр Лукашенко, Белоруссия, Гомельская область, Польша, МВД Белоруссии
19:40 11.10.2022
 
Белоруссия проводит учения из-за осложнения военно-политической обстановки

МВД Белоруссии проводит учения из-за осложнения военно-политической обстановки

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкВъезд на территорию национального парка "Беловежская пуща"
Въезд на территорию национального парка Беловежская пуща - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Въезд на территорию национального парка "Беловежская пуща". Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 11 окт – РИА Новости. МВД Белоруссии проводит учения, которые связаны с осложнением военно-политической обстановки, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.
"Учения МВД связаны с осложнением военно-политической обстановки. Сложившуюся ситуацию еще более обостряют деструктивно настроенные лица, находящиеся за пределами страны. Они призывают к подрывной деятельности в отношении нашего государства, вплоть до совершения актов терроризма", - говорится в сообщении.
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В Белоруссии началась проверка Вооруженных сил
При этом МВД поясняет, что, в том числе, в рамках так называемого плана "Перамога" акцентируется внимание на подготовке вооруженных формирований, задачи которых связаны с прямой угрозой национальной безопасности.
В этой связи МВД принято решение о проведении тактико-специальных учений по отработке поиска и уничтожения возможных диверсионно-разведывательных групп и незаконных вооруженных формирований, обеспечению безопасности граждан.
Мероприятия будут проходить несколько дней на территории Гомельской области (юго-запад Белоруссии).
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "в Польше, Литве, Украине была начата подготовка боевиков из числа белорусских радикалов для проведения диверсий, терактов и организации военного мятежа" в республике. В понедельник Лукашенко на совещании с военными и силовым блоком поручил провести контртеррористические мероприятия, а также поручил силовикам проработать возможный комплекс мер по контролю за складывающейся военно-политической ситуацией и реагированию на нее.
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В НАТО призвали Белоруссию воздержаться от участия в конфликте на Украине
 
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