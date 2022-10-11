https://ria.ru/20221011/belorussiya-1823221162.html

Белоруссия проводит учения из-за осложнения военно-политической обстановки

Белоруссия проводит учения из-за осложнения военно-политической обстановки - РИА Новости, 11.10.2022

Белоруссия проводит учения из-за осложнения военно-политической обстановки

МВД Белоруссии проводит учения, которые связаны с осложнением военно-политической обстановки, сообщила во вторник пресс-служба ведомства. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T19:40

2022-10-11T19:40

2022-10-11T19:40

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МИНСК, 11 окт – РИА Новости. МВД Белоруссии проводит учения, которые связаны с осложнением военно-политической обстановки, сообщила во вторник пресс-служба ведомства."Учения МВД связаны с осложнением военно-политической обстановки. Сложившуюся ситуацию еще более обостряют деструктивно настроенные лица, находящиеся за пределами страны. Они призывают к подрывной деятельности в отношении нашего государства, вплоть до совершения актов терроризма", - говорится в сообщении.При этом МВД поясняет, что, в том числе, в рамках так называемого плана "Перамога" акцентируется внимание на подготовке вооруженных формирований, задачи которых связаны с прямой угрозой национальной безопасности.В этой связи МВД принято решение о проведении тактико-специальных учений по отработке поиска и уничтожения возможных диверсионно-разведывательных групп и незаконных вооруженных формирований, обеспечению безопасности граждан.Мероприятия будут проходить несколько дней на территории Гомельской области (юго-запад Белоруссии).Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "в Польше, Литве, Украине была начата подготовка боевиков из числа белорусских радикалов для проведения диверсий, терактов и организации военного мятежа" в республике. В понедельник Лукашенко на совещании с военными и силовым блоком поручил провести контртеррористические мероприятия, а также поручил силовикам проработать возможный комплекс мер по контролю за складывающейся военно-политической ситуацией и реагированию на нее.

https://ria.ru/20221011/belorussiya-1823085016.html

https://ria.ru/20221011/nato-1823192795.html

белоруссия

гомельская область

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, александр лукашенко, белоруссия, гомельская область, польша, мвд белоруссии