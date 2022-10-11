16:59 11.10.2022 (обновлено: 17:02 11.10.2022)
Проект постановления о регулировании цен готов, сообщили в Минске
Парламент Белоруссии: проект постановления о регулировании цен находится в готовности
© Sputnik / Виктор Толочко
Заседание Совета Республики Беларусь. Архивное фото
МИНСК, 11 окт – РИА Новости. Проект постановления правительства о регулировании цен в Белоруссии находится в высокой степени готовности, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента республики.
Во вторник под руководством спикера верхней палаты парламента Натальи Кочановой проходит заседание рабочей группы по вопросу о стабилизации ценовой ситуации и сдерживанию темпов инфляции в стране. На повестку вынесен проект постановления правительства, в основе которого выработанные рабочей группой предложения по недопущению роста цен. "Проект постановления находится в высокой степени готовности. По оценкам членов рабочей группы, внесенные предложения должны быть эффективными и давать соответствующий результат", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале верхней палаты парламента.
В пресс-службе приводят слова Кочановой, что "очень важно, чтобы было выполнено поручение президента не просто о недопущении роста цен, а о том, чтобы это был действенный контроль за ценообразованием в стране".
"Мы должны предоставить полномочия местным органам власти, то есть облисполкомам, Минскому горисполкому совместно с министрами при необходимости повысить цену на тот или иной товар, но обосновав это повышение. Мы понимаем прекрасно, что такие решения однозначно должны быть направлены на согласование в министерство антимонопольного регулирования и торговли, чтобы оно координировало эту работу", - подчеркнула спикер.
В прошлый четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание с правительством по ценовой ситуации в республике, где раскритиковал рост цен на товары, текущий уровень инфляции и распорядился с 6 октября ввести запрет на повышение цен в стране, позже он подписал соответствующую директиву.
Премьер Белоруссии Роман Головченко в тот же день подписал постановление о введении моратория на повышение цен и тарифов на внутреннем рынке. Согласно сообщению правительства, повышение цен в результате отмены акций, скидок и распродаж также не допускается, а госорганы получили право закрывать объекты и прекращать действие лицензии нарушителей моратория. Перед правительством Лукашенко поставлена задача до 20 октября на основе предложений специальной рабочей группы утвердить и ввести в действие систему регулирования цен, обеспечить эффективный контроль за ценовой дисциплиной.
В стране также объявлено о масштабном мониторинге цен. Госконтроль предупредил, что в случае выявления фактов повышения цен на любые товары будут приниматься самые жесткие меры реагирования, вплоть до возбуждения уголовных дел. В понедельник ведомство заявило о свыше 10 возбужденных уголовных делах из-за завышения цен. Генпрокуратура Белоруссии сообщила, что потребовала возбуждать дела в случае нарушения законодательства, приведшего к необоснованному росту цен, задерживать подозреваемых и заключать под стражу.
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