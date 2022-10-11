13:16 11.10.2022 (обновлено: 13:17 11.10.2022)
В Белоруссии началась проверка Вооруженных сил
В Белоруссии по поручению президента Лукашенко проводится проверка Вооруженных сил
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкБелорусские военнослужащие и резервисты принимают участие в учебном сборе территориальных войск Минского района
© Sputnik / Виктор Толочко
Белорусские военнослужащие и резервисты принимают участие в учебном сборе территориальных войск Минского района. Архивное фото
МИНСК, 11 окт – РИА Новости. В Белоруссии со вторника проводится проверка Вооруженных сил, сообщает пресс-служба Минобороны республики.
"С 11 октября госсекретариат совета безопасности Республики Беларусь в соответствии с поручением президента проводит проверку вооруженных сил Беларуси. Она носит комплексный характер и охватывает наиболее важные вопросы проверки готовности к выполнению задач по предназначению", - говорится в сообщении.
В ходе проверки воинские части и подразделения отработают вопросы приведения в боевую готовность, совершение марша, развертывание в назначенных районах с выполнением учебно-боевых задач.