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В Белоруссии началась проверка Вооруженных сил - РИА Новости, 11.10.2022
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В Белоруссии началась проверка Вооруженных сил
В Белоруссии началась проверка Вооруженных сил - РИА Новости, 11.10.2022
В Белоруссии началась проверка Вооруженных сил
В Белоруссии со вторника проводится проверка Вооруженных сил, сообщает пресс-служба Минобороны республики. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T13:16
2022-10-11T13:17
белоруссия
в мире
александр лукашенко
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МИНСК, 11 окт – РИА Новости. В Белоруссии со вторника проводится проверка Вооруженных сил, сообщает пресс-служба Минобороны республики."С 11 октября госсекретариат совета безопасности Республики Беларусь в соответствии с поручением президента проводит проверку вооруженных сил Беларуси. Она носит комплексный характер и охватывает наиболее важные вопросы проверки готовности к выполнению задач по предназначению", - говорится в сообщении.В ходе проверки воинские части и подразделения отработают вопросы приведения в боевую готовность, совершение марша, развертывание в назначенных районах с выполнением учебно-боевых задач.
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белоруссия, в мире, александр лукашенко
Белоруссия, В мире, Александр Лукашенко
13:16 11.10.2022 (обновлено: 13:17 11.10.2022)
 
В Белоруссии началась проверка Вооруженных сил

В Белоруссии по поручению президента Лукашенко проводится проверка Вооруженных сил

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкБелорусские военнослужащие и резервисты принимают участие в учебном сборе территориальных войск Минского района
Белорусские военнослужащие и резервисты принимают участие в учебном сборе территориальных войск Минского района - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Белорусские военнослужащие и резервисты принимают участие в учебном сборе территориальных войск Минского района. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 11 окт – РИА Новости. В Белоруссии со вторника проводится проверка Вооруженных сил, сообщает пресс-служба Минобороны республики.
"С 11 октября госсекретариат совета безопасности Республики Беларусь в соответствии с поручением президента проводит проверку вооруженных сил Беларуси. Она носит комплексный характер и охватывает наиболее важные вопросы проверки готовности к выполнению задач по предназначению", - говорится в сообщении.
В ходе проверки воинские части и подразделения отработают вопросы приведения в боевую готовность, совершение марша, развертывание в назначенных районах с выполнением учебно-боевых задач.
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
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