https://ria.ru/20221011/belorussiya-1823085016.html

В Белоруссии началась проверка Вооруженных сил

В Белоруссии началась проверка Вооруженных сил - РИА Новости, 11.10.2022

В Белоруссии началась проверка Вооруженных сил

В Белоруссии со вторника проводится проверка Вооруженных сил, сообщает пресс-служба Минобороны республики. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T13:16

2022-10-11T13:16

2022-10-11T13:17

белоруссия

в мире

александр лукашенко

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МИНСК, 11 окт – РИА Новости. В Белоруссии со вторника проводится проверка Вооруженных сил, сообщает пресс-служба Минобороны республики."С 11 октября госсекретариат совета безопасности Республики Беларусь в соответствии с поручением президента проводит проверку вооруженных сил Беларуси. Она носит комплексный характер и охватывает наиболее важные вопросы проверки готовности к выполнению задач по предназначению", - говорится в сообщении.В ходе проверки воинские части и подразделения отработают вопросы приведения в боевую готовность, совершение марша, развертывание в назначенных районах с выполнением учебно-боевых задач.

https://ria.ru/20221011/kitay-1823071243.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

белоруссия, в мире, александр лукашенко