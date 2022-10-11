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Минобороны Белоруссии назвало задачи совместной с Россией группировки войск - РИА Новости, 11.10.2022
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Минобороны Белоруссии назвало задачи совместной с Россией группировки войск
Минобороны Белоруссии назвало задачи совместной с Россией группировки войск - РИА Новости, 11.10.2022
Минобороны Белоруссии назвало задачи совместной с Россией группировки войск
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил во вторник, что задачи развертываемой группировки войск республики и РФ сугубо оборонительные, направлены на... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T12:03
2022-10-11T12:17
россия
белоруссия
безопасность
александр лукашенко
владимир путин
киев
министерство обороны белоруссии
нато
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МИНСК, 11 окт – РИА Новости. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил во вторник, что задачи развертываемой группировки войск республики и РФ сугубо оборонительные, направлены на реагирование на обстановку вблизи границ."Задачи Региональной группировки войск сугубо оборонительные. А все мероприятия, проводимые в настоящий момент, направлены на адекватное реагирование на действия вблизи наших границ", - цитирует министра пресс-служба ведомства.Глава минобороны пояснил, что сама региональная группировка войск - это сложный организм, состоящий из множества составляющих. "На протяжении времени функционирования этого оборонного компонента Союзного государства отрабатывались различные варианты его развертывания и применения. Одновременное развертывание всех систем в случае явной угрозы либо поэтапное развертывание в соответствии с обстановкой", - отметил он.Министр добавил, что, исходя из угроз, может осуществляться перегруппировка для прикрытия отдельных направлений.В понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с силовиками заявил, что открытие Киевом фронта против Белоруссии безумно с военной точки зрения, но процесс пошел, и к этому Украину толкает Запад. Он также отметил, что НАТО и ряд стран Европы рассматривают варианты возможной агрессии против Белоруссии. Глава белорусского государства заявил, что в связи с обострением на западных границах Союзного государства договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск. По его словам, формирование этой группировки уже идет в течение двух дней.
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россия, белоруссия, безопасность, александр лукашенко, владимир путин, киев, министерство обороны белоруссии, нато
Россия, Белоруссия, Безопасность, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Киев, Министерство обороны Белоруссии, НАТО
12:03 11.10.2022 (обновлено: 12:17 11.10.2022)
 
Минобороны Белоруссии назвало задачи совместной с Россией группировки войск

Минобороны Белоруссии: задачи совместной с Россией группировки сугубо оборонительные

© Sputnik / Виктор ТолочкоФлаги России и Белоруссии на полигоне "Осиповичский"
Флаги России и Белоруссии на полигоне Осиповичский - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
Флаги России и Белоруссии на полигоне "Осиповичский". Архивное фото
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МИНСК, 11 окт – РИА Новости. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил во вторник, что задачи развертываемой группировки войск республики и РФ сугубо оборонительные, направлены на реагирование на обстановку вблизи границ.
"Задачи Региональной группировки войск сугубо оборонительные. А все мероприятия, проводимые в настоящий момент, направлены на адекватное реагирование на действия вблизи наших границ", - цитирует министра пресс-служба ведомства.
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Глава минобороны пояснил, что сама региональная группировка войск - это сложный организм, состоящий из множества составляющих. "На протяжении времени функционирования этого оборонного компонента Союзного государства отрабатывались различные варианты его развертывания и применения. Одновременное развертывание всех систем в случае явной угрозы либо поэтапное развертывание в соответствии с обстановкой", - отметил он.
Министр добавил, что, исходя из угроз, может осуществляться перегруппировка для прикрытия отдельных направлений.
В понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с силовиками заявил, что открытие Киевом фронта против Белоруссии безумно с военной точки зрения, но процесс пошел, и к этому Украину толкает Запад. Он также отметил, что НАТО и ряд стран Европы рассматривают варианты возможной агрессии против Белоруссии. Глава белорусского государства заявил, что в связи с обострением на западных границах Союзного государства договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск. По его словам, формирование этой группировки уже идет в течение двух дней.
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