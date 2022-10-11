https://ria.ru/20221011/belorussiya-1823048215.html

Минобороны Белоруссии назвало задачи совместной с Россией группировки войск

Минобороны Белоруссии назвало задачи совместной с Россией группировки войск - РИА Новости, 11.10.2022

Минобороны Белоруссии назвало задачи совместной с Россией группировки войск

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил во вторник, что задачи развертываемой группировки войск республики и РФ сугубо оборонительные, направлены на... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T12:03

2022-10-11T12:03

2022-10-11T12:17

россия

белоруссия

безопасность

александр лукашенко

владимир путин

киев

министерство обороны белоруссии

нато

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МИНСК, 11 окт – РИА Новости. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил во вторник, что задачи развертываемой группировки войск республики и РФ сугубо оборонительные, направлены на реагирование на обстановку вблизи границ."Задачи Региональной группировки войск сугубо оборонительные. А все мероприятия, проводимые в настоящий момент, направлены на адекватное реагирование на действия вблизи наших границ", - цитирует министра пресс-служба ведомства.Глава минобороны пояснил, что сама региональная группировка войск - это сложный организм, состоящий из множества составляющих. "На протяжении времени функционирования этого оборонного компонента Союзного государства отрабатывались различные варианты его развертывания и применения. Одновременное развертывание всех систем в случае явной угрозы либо поэтапное развертывание в соответствии с обстановкой", - отметил он.Министр добавил, что, исходя из угроз, может осуществляться перегруппировка для прикрытия отдельных направлений.В понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с силовиками заявил, что открытие Киевом фронта против Белоруссии безумно с военной точки зрения, но процесс пошел, и к этому Украину толкает Запад. Он также отметил, что НАТО и ряд стран Европы рассматривают варианты возможной агрессии против Белоруссии. Глава белорусского государства заявил, что в связи с обострением на западных границах Союзного государства договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск. По его словам, формирование этой группировки уже идет в течение двух дней.

https://ria.ru/20221011/spetsoperatsiya-1823027060.html

https://ria.ru/20221011/naemniki-1823006109.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, белоруссия, безопасность, александр лукашенко, владимир путин, киев, министерство обороны белоруссии, нато