https://ria.ru/20221011/belorussiya-1823021767.html

В Минске заявили об обострении ситуации вокруг Белоруссии

В Минске заявили об обострении ситуации вокруг Белоруссии - РИА Новости, 11.10.2022

В Минске заявили об обострении ситуации вокруг Белоруссии

Госсекретарь совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что ситуация вокруг республики имеет тенденцию к обострению, однако паниковать не стоит. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T11:05

2022-10-11T11:05

2022-10-11T11:37

в мире

белоруссия

александр вольфович

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МИНСК, 11 окт – РИА Новости. Госсекретарь совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что ситуация вокруг республики имеет тенденцию к обострению, однако паниковать не стоит.Госсекретарь добавил, что на Западе, к сожалению, насаждается мнение, что белорусская армия может вступить в специальную военную операцию на территории Украины. Поддавшись этим вбросам, военно-политическое руководство Североатлантического альянса и ряда европейских стран уже открыто рассматривает возможные варианты агрессии против Белоруссии."В высших эшелонах власти Украины также обсуждается возможность нанесения удара по Беларуси, в первую очередь используя наших беглых, которые там находятся: полк Калиновского, батальон Литвина и другие незаконные вооруженные формирования", - отметил Вольфович.

https://ria.ru/20221011/shubel-1822999936.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, белоруссия, александр вольфович