11:05 11.10.2022 (обновлено: 11:37 11.10.2022)
В Минске заявили об обострении ситуации вокруг Белоруссии
Госсекретарь СБ Вольфович: паниковать из-за обострения ситуации вокруг Белоруссии не стоит
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкГосударственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович
Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович. Архивное фото
МИНСК, 11 окт – РИА Новости. Госсекретарь совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что ситуация вокруг республики имеет тенденцию к обострению, однако паниковать не стоит.
"Ситуация вокруг нашей страны остается действительно сегодня напряженной. Имеет тенденцию к обострению. Обстановка сегодня силовым блоком контролируется. Вы видите, что президент лично берет на контроль эту обстановку, проводит совещания, дает указания. Поэтому паниковать не стоит", - цитирует Вольфовича агентство Белта.
Госсекретарь добавил, что на Западе, к сожалению, насаждается мнение, что белорусская армия может вступить в специальную военную операцию на территории Украины. Поддавшись этим вбросам, военно-политическое руководство Североатлантического альянса и ряда европейских стран уже открыто рассматривает возможные варианты агрессии против Белоруссии.
"В высших эшелонах власти Украины также обсуждается возможность нанесения удара по Беларуси, в первую очередь используя наших беглых, которые там находятся: полк Калиновского, батальон Литвина и другие незаконные вооруженные формирования", - отметил Вольфович.