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В Минске заявили об обострении ситуации вокруг Белоруссии - РИА Новости, 11.10.2022
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В Минске заявили об обострении ситуации вокруг Белоруссии
В Минске заявили об обострении ситуации вокруг Белоруссии - РИА Новости, 11.10.2022
В Минске заявили об обострении ситуации вокруг Белоруссии
Госсекретарь совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что ситуация вокруг республики имеет тенденцию к обострению, однако паниковать не стоит. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T11:05
2022-10-11T11:37
в мире
белоруссия
александр вольфович
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МИНСК, 11 окт – РИА Новости. Госсекретарь совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что ситуация вокруг республики имеет тенденцию к обострению, однако паниковать не стоит.Госсекретарь добавил, что на Западе, к сожалению, насаждается мнение, что белорусская армия может вступить в специальную военную операцию на территории Украины. Поддавшись этим вбросам, военно-политическое руководство Североатлантического альянса и ряда европейских стран уже открыто рассматривает возможные варианты агрессии против Белоруссии."В высших эшелонах власти Украины также обсуждается возможность нанесения удара по Беларуси, в первую очередь используя наших беглых, которые там находятся: полк Калиновского, батальон Литвина и другие незаконные вооруженные формирования", - отметил Вольфович.
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в мире, белоруссия, александр вольфович
В мире, Белоруссия, Александр Вольфович
11:05 11.10.2022 (обновлено: 11:37 11.10.2022)
 
В Минске заявили об обострении ситуации вокруг Белоруссии

Госсекретарь СБ Вольфович: паниковать из-за обострения ситуации вокруг Белоруссии не стоит

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкГосударственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович
Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович. Архивное фото
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МИНСК, 11 окт – РИА Новости. Госсекретарь совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что ситуация вокруг республики имеет тенденцию к обострению, однако паниковать не стоит.
"Ситуация вокруг нашей страны остается действительно сегодня напряженной. Имеет тенденцию к обострению. Обстановка сегодня силовым блоком контролируется. Вы видите, что президент лично берет на контроль эту обстановку, проводит совещания, дает указания. Поэтому паниковать не стоит", - цитирует Вольфовича агентство Белта.
Госсекретарь добавил, что на Западе, к сожалению, насаждается мнение, что белорусская армия может вступить в специальную военную операцию на территории Украины. Поддавшись этим вбросам, военно-политическое руководство Североатлантического альянса и ряда европейских стран уже открыто рассматривает возможные варианты агрессии против Белоруссии.
"В высших эшелонах власти Украины также обсуждается возможность нанесения удара по Беларуси, в первую очередь используя наших беглых, которые там находятся: полк Калиновского, батальон Литвина и другие незаконные вооруженные формирования", - отметил Вольфович.
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