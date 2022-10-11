https://ria.ru/20221011/bankrotstvo-1823174443.html

Рекордное число предприятий обанкротились во Франции, сообщили СМИ

Рекордное число предприятий обанкротились во Франции, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.10.2022

Рекордное число предприятий обанкротились во Франции, сообщили СМИ

Почти 9 тысяч предприятий во Франции заявили о банкротстве в третьем квартале 2022 года, что стало рекордом за последние 25 лет, сообщила во вторник... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T17:14

2022-10-11T17:14

2022-10-11T17:14

экономика

франция

украина

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ПАРИЖ, 11 окт – РИА Новости. Почти 9 тысяч предприятий во Франции заявили о банкротстве в третьем квартале 2022 года, что стало рекордом за последние 25 лет, сообщила во вторник радиостанция Franceinfo."Согласно подсчетам агентства Altares, занимающегося сбором информации о предприятиях, в третьем триместре 2022 года было запущено 8950 процедур банкротства – на 69% больше, чем летом 2021 года", - сообщает радиостанция.Со ссылкой на агентство она также отмечает, такое количество банкротств стало рекордным за прошедшие 25 лет. Больше всего пострадали небольшие магазины, рестораны и парикмахерские салоны. Так, число закрывшихся ресторанов выросло на 150% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также закрылось на 94% больше парикмахерских и салонов красоты.Эксперты агентства связывают это с ускорением инфляции после начала специальной военной операции на Украине и, соответственно, с ростом цен на услуги, сокращением мер государственной поддержки предприятий, а также частичным изменением потребительских привычек за годы пандемии.В июле годовая инфляция во Франции составила 6,1%, что стало самым высоким уровнем с июля 1985 года. Аналитики Национального института статистики и экономических исследований Франции (Insee) прогнозируют ее ускорение до 6,6% в декабре 2022 года, а рост цен на продукты питания - в 11,7%.

https://ria.ru/20220911/bankrot-1816025720.html

https://ria.ru/20221006/bankrotstvo-1821853997.html

франция

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экономика, франция, украина