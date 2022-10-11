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Российские банки не меняли ставки по кредитам на фоне частичной мобилизации - РИА Новости, 11.10.2022
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Российские банки не меняли ставки по кредитам на фоне частичной мобилизации
Российские банки не меняли ставки по кредитам на фоне частичной мобилизации - РИА Новости, 11.10.2022
Российские банки не меняли ставки по кредитам на фоне частичной мобилизации
Российские банки не меняли ставки по потребкредитам в большую сторону с момента объявления в стране частичной мобилизации, рассказали РИА Новости в кредитных... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T15:44
2022-10-11T15:44
экономика
ипотека
владимир путин
сергей шойгу
россия
украина
газпромбанк
сбербанк россии
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Российские банки не меняли ставки по потребкредитам в большую сторону с момента объявления в стране частичной мобилизации, рассказали РИА Новости в кредитных организациях."Сбербанк не поднимал ставки по потребительским кредитам", - сообщили в кредитной организации. Там добавили, что 4 октября завершилась промо-акция, в рамках которой клиенты могли оформить потребкредит по сниженным ставкам, однако теперь они вернулись к базовым значениям с минимальной ставкой 5,5%, "никаких других изменений по ставкам не было".Альфа-банк пока не планирует "рост ставок". При этом уточняется, что "ставки по кредитам наличными всегда рассчитываются для клиентов индивидуально". Не менял ставки по кредитам после 21 сентября и Российский национальный коммерческий банк (РНКБ), "в ближайшее время менять не планирует".Условия потребкредитования в начале октября менялись в "Ак Барс банке", однако там минимальная ставка по кредиту без обеспечения была снижена для определенной категории клиентов при выполнении ряда условий. "Для других категорий клиентов ставки также приятно изменились", - отметили в пресс-службе банка.Ставки после начала частичной мобилизации не поменялись и в "МТС Банке", но кредитная организация "рассматривает в плановом порядке пересмотреть условия по некоторым видам кредитов", уточнили в пресс-службе.Ставки по кредитам также не пересматривали МКБ и "Открытие". Не повышал ставки и ПСБ, сейчас банк оценивает целесообразность их изменения. В Совкомбанке сообщили, что с 21 сентября банк не менял ставки по розничным кредитам, при этом с 9 октября снизил ставки по кредитам наличными и некоторым автокредитам.Газпромбанк с 21 сентября снизил минимальную ставку по кредиту наличными при выполнении ряда условий. "Что касается кредитов без страховки, банк увеличил размер надбавки по ним - если клиент отказывается от финансовой защиты в виде личного страхования, ставка по потребительскому кредиту может быть увеличена на 20-24 процентных пункта", - обратили внимание в Газпромбанке.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20221006/moshennichestvo-1821881999.html
https://ria.ru/20221010/kredity-1822908651.html
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экономика, ипотека, владимир путин, сергей шойгу, россия, украина, газпромбанк, сбербанк россии, альфа-банк, частичная мобилизация в россии
Экономика, Ипотека, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Россия, Украина, Газпромбанк, Сбербанк России, Альфа-банк, Частичная мобилизация в России
15:44 11.10.2022
 
Российские банки не меняли ставки по кредитам на фоне частичной мобилизации

Российские банки не повышали ставки по кредитам после объявления частичной мобилизации

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Российские банки не меняли ставки по потребкредитам в большую сторону с момента объявления в стране частичной мобилизации, рассказали РИА Новости в кредитных организациях.
"Сбербанк не поднимал ставки по потребительским кредитам", - сообщили в кредитной организации. Там добавили, что 4 октября завершилась промо-акция, в рамках которой клиенты могли оформить потребкредит по сниженным ставкам, однако теперь они вернулись к базовым значениям с минимальной ставкой 5,5%, "никаких других изменений по ставкам не было".
Здание Банка России - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
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Альфа-банк пока не планирует "рост ставок". При этом уточняется, что "ставки по кредитам наличными всегда рассчитываются для клиентов индивидуально". Не менял ставки по кредитам после 21 сентября и Российский национальный коммерческий банк (РНКБ), "в ближайшее время менять не планирует".
Условия потребкредитования в начале октября менялись в "Ак Барс банке", однако там минимальная ставка по кредиту без обеспечения была снижена для определенной категории клиентов при выполнении ряда условий. "Для других категорий клиентов ставки также приятно изменились", - отметили в пресс-службе банка.
Ставки после начала частичной мобилизации не поменялись и в "МТС Банке", но кредитная организация "рассматривает в плановом порядке пересмотреть условия по некоторым видам кредитов", уточнили в пресс-службе.
Ставки по кредитам также не пересматривали МКБ и "Открытие". Не повышал ставки и ПСБ, сейчас банк оценивает целесообразность их изменения. В Совкомбанке сообщили, что с 21 сентября банк не менял ставки по розничным кредитам, при этом с 9 октября снизил ставки по кредитам наличными и некоторым автокредитам.
Газпромбанк с 21 сентября снизил минимальную ставку по кредиту наличными при выполнении ряда условий. "Что касается кредитов без страховки, банк увеличил размер надбавки по ним - если клиент отказывается от финансовой защиты в виде личного страхования, ставка по потребительскому кредиту может быть увеличена на 20-24 процентных пункта", - обратили внимание в Газпромбанке.
Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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ЭкономикаИпотекаВладимир ПутинСергей ШойгуРоссияУкраинаГазпромбанкСбербанк РоссииАльфа-банкЧастичная мобилизация в России
 
 
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