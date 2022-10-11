https://ria.ru/20221011/banki-1823140736.html

Российские банки не меняли ставки по кредитам на фоне частичной мобилизации

Российские банки не меняли ставки по кредитам на фоне частичной мобилизации - РИА Новости, 11.10.2022

Российские банки не меняли ставки по кредитам на фоне частичной мобилизации

Российские банки не меняли ставки по потребкредитам в большую сторону с момента объявления в стране частичной мобилизации, рассказали РИА Новости в кредитных... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T15:44

2022-10-11T15:44

2022-10-11T15:44

экономика

ипотека

владимир путин

сергей шойгу

россия

украина

газпромбанк

сбербанк россии

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Российские банки не меняли ставки по потребкредитам в большую сторону с момента объявления в стране частичной мобилизации, рассказали РИА Новости в кредитных организациях."Сбербанк не поднимал ставки по потребительским кредитам", - сообщили в кредитной организации. Там добавили, что 4 октября завершилась промо-акция, в рамках которой клиенты могли оформить потребкредит по сниженным ставкам, однако теперь они вернулись к базовым значениям с минимальной ставкой 5,5%, "никаких других изменений по ставкам не было".Альфа-банк пока не планирует "рост ставок". При этом уточняется, что "ставки по кредитам наличными всегда рассчитываются для клиентов индивидуально". Не менял ставки по кредитам после 21 сентября и Российский национальный коммерческий банк (РНКБ), "в ближайшее время менять не планирует".Условия потребкредитования в начале октября менялись в "Ак Барс банке", однако там минимальная ставка по кредиту без обеспечения была снижена для определенной категории клиентов при выполнении ряда условий. "Для других категорий клиентов ставки также приятно изменились", - отметили в пресс-службе банка.Ставки после начала частичной мобилизации не поменялись и в "МТС Банке", но кредитная организация "рассматривает в плановом порядке пересмотреть условия по некоторым видам кредитов", уточнили в пресс-службе.Ставки по кредитам также не пересматривали МКБ и "Открытие". Не повышал ставки и ПСБ, сейчас банк оценивает целесообразность их изменения. В Совкомбанке сообщили, что с 21 сентября банк не менял ставки по розничным кредитам, при этом с 9 октября снизил ставки по кредитам наличными и некоторым автокредитам.Газпромбанк с 21 сентября снизил минимальную ставку по кредиту наличными при выполнении ряда условий. "Что касается кредитов без страховки, банк увеличил размер надбавки по ним - если клиент отказывается от финансовой защиты в виде личного страхования, ставка по потребительскому кредиту может быть увеличена на 20-24 процентных пункта", - обратили внимание в Газпромбанке.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20221006/moshennichestvo-1821881999.html

https://ria.ru/20221010/kredity-1822908651.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, ипотека, владимир путин, сергей шойгу, россия, украина, газпромбанк, сбербанк россии, альфа-банк, частичная мобилизация в россии